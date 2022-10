HOPIUM MACHINA VISION : PREMIER CONTACT

PARIS , 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hopium, constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, est fier de dévoiler, à l'occasion du Mondial de l'Auto 2022, l'Hopium Machina Vision, la toute première berline propulsée à hydrogène au monde.

Pour son premier contact avec le grand public, l'Hopium Machina Vision invite les visiteurs dans un espace de contemplation et d'exploration, qui engage le dialogue entre l'Homme, la nature et la technologie.

Hopium Machina Vision Our partners

Exposé au centre d'un ensemble architectural, le véhicule trône dans un environnement monolithique et minimal, aux teintes minérales. Au plafond, un portail de lumière vient souligner les courbes organiques de l'Hopium Machina Vision et favorise la rencontre avec le spectateur, dans une atmosphère poétique et insaisissable. À l'horizon, un mur incliné de 7 mètres de hauteur, inspiré des lignes du logo Hopium, appelle au mouvement et offre un contexte visuel uni pour détacher sans effort la machine de son environnement.

« La présentation de notre premier concept car au Mondial de l'Auto était une évidence pour Hopium, qui croit fermement en l'importance du contact humain et en l'équilibre entre le monde physique et le monde digital. Cet événement, symbole du patrimoine automobile français, cristallise le projet de l'Hopium Machina, et célèbre l'accomplissement d'équipes talentueuses et dévouées, » déclare Kerian Jarry, Chief Marketing Officer et Chief Sustainability Officer d'Hopium.

Rendez-vous du 18 au 23 octobre 2022, pour vivre l'expérience Hopium Machina Vision en première mondiale.

Médiathèque : https://we.tl/t-XxiKIjuCFq.

Crédits :

Direction artistique : Hopium

Animation : Hopium

Agence : Epoque

Vidéo : Supervision Creative

Musique : Mathis Nitschke

A PROPOS D'HOPIUM

Hopium est le premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène et un acteur de la mobilité décarbonée. Créé en 2019, Hopium a été fondé par le pilote automobile Olivier Lombard, vainqueur de l'édition 2011 de la compétition des 24 heures du Mans et coureur hydrogène le plus expérimenté au monde. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité pour répondre aux défis environnementaux contemporains. Réunissant des partenaires et des experts de premier plan dans les secteurs des piles à combustible, de l'ingénierie automobile et des technologies avancées, Hopium vise à restaurer le dialogue entre l'Homme, la nature et la technologie, à la recherche d'un équilibre parfait.

