Hopium revela seu protótipo de sedã movido a hidrogênio e recebe os primeiros mil pré-pedidos

Anunciado em outubro de 2020 e produzido em tempo recorde na oficina de testes Linas-Montlhéry , este veículo denominado Alpha 0, atesta a confiabilidade do sistema de célula de combustível. Após as fases de projeto e arquitetura, seguidas pela implementação dos vários componentes internos, foi possível avaliar e aperfeiçoar o veículo por meio de testes de bancada e pista. Com uma velocidade de 200 km/h (124 mph), esta versão de teste já se aproxima do desempenho prometido pelo Hopium Machina em sua versão final.

O Alfa 0 também apresenta pela primeira vez o raio característico, emblema da Hopium, cuja forma lembra a estratificação do hidrogênio e o movimento das ondas sobre a superfície da água.

A divulgação desta apresentação tecnológica é um passo fundamental no roteiro do fabricante e confirma sua capacidade de atingir as metas que foram estabelecidas e atender aos desafios mais altos. A divulgação é acompanhada pela abertura de uma carteira de pedidos para as primeiras mil unidades numeradas do Hopium Machina, cujo preço da reserva é definido em 410 euros, em referência à linha espectral do hidrogênio.

As equipes da Hopium já estão totalmente comprometidas em dar os próximos passos, com o objetivo de produzir o Hopium Machina em escala industrial, com um novo rendez-vous previsto para primeiro trimestre de 2022.

Olivier Lombard, o vencedor mais jovem das 24 horas de Le Mans, fundou a Hopium, fabricante de veículos de última geração movidos a hidrogênio, como um feito resultante da sua experiência adquirida em circuitos de corrida.

Com a cultura automotiva em sua origem, Olivier Lombard dirige carros de corrida movidos a hidrogênio há sete anos, um fato que o torna o piloto mais experiente do mundo neste campo.

Como um laboratório a céu aberto, a corrida permitiu que Olivier Lombard e sua equipe refletissem sobre novas soluções de mobilidade para atender aos desafios ambientais de hoje. Embora o setor de transportes por si só seja responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, a empresa está se posicionando como um agente das mudanças climáticas.

A Hopium reúne uma equipe de especialistas e parceiros líderes na vanguarda da inovação nas áreas de células de combustível a hidrogênio, tecnologia e engenharia automotiva.

A Hopium (FR0014000U63 - MLHPI) está listada no Euronext Access+ e é elegível para PEA-PME.

