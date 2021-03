Horario de verano: empiece la nueva temporada con seguridad

WASHINGTON, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El domingo 14 de marzo marca el inicio del horario de verano, momento en el que los consumidores deberán adelantar una hora sus relojes. A medida que los consumidores dan la bienvenida a la nueva temporada, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) exhorta a las personas a que incluyan la seguridad en la primavera cambiando las baterías de las alarmas detectoras de humo y monóxido de carbono (CO).

Las alarmas de humo y CO necesitan que se les instalen baterías nuevas cada año, a menos que cuenten con baterías selladas de 10 años. Las alarmas también deben verificarse cada mes para cerciorarse de que estén funcionando correctamente. Instale detectores de humo en cada piso de su casa, dentro de cada dormitorio y afuera de las áreas para dormir. Las alarmas de CO deben colocarse en cada piso de su casa y afuera de las áreas para dormir. Siga las instrucciones del fabricante para la ubicación y altura a la que se deben instalar. Si suena la alarma de humo o de CO, diríjase a un lugar seguro fuera de su casa y llame al departamento de bomberos.

"Las alarmas de humo y monóxido de carbono salvan vidas", expresó el presidente interino de la CPSC, Robert Adler. "Las alarmas que cuentan con baterías nuevas le dan a su familia un tiempo valioso para escapar de un incendio o de una acumulación mortal de monóxido de carbono en su casa".

De acuerdo con un informe reciente de la CPSC, hubo un promedio anual de casi 362,000 incendios involuntarios de estructuras residenciales, 2,300 muertes, más de 10,400 lesiones y $669 mil millones en pérdidas de propiedad de 2015 a 2017. Según los CDC, en EE. UU. aproximadamente 400 personas mueren cada año por intoxicación por monóxido de carbono.

Monóxido de carbono:

Conocido como el asesino silencioso, porque no se puede ver ni oler, el monóxido de carbono es un gas venenoso que puede provenir de diversas fuentes, como las plantas eléctricas (generadores portátiles).

Si elige una alarma enchufable de CO, asegúrese de que también cuente con baterías de respaldo.

Nunca opere una planta eléctrica dentro de una casa, garaje, sótano, espacio de acceso, cobertizo o en el porche cerca de la casa.

Incendio:

Para evitar incendios, solicite que un profesional inspeccione cada año sus electrodomésticos que funcionan con combustible, como el calentador y la chimenea.

Mantenga los calefactores portátiles alejados de cortinas, camas y cualquier elemento combustible.

Asegúrese de que el suministro de agua de los rociadores contra incendios esté abierto.

Prepare un plan de escape en caso de incendio:

Asegúrese de que cada habitación cuente con dos salidas; generalmente una puerta y una ventana, y un camino despejado hacia el exterior a partir de cada salida.

Cerciórese de que todos en la casa conozcan el plan de escape y practíquenlo dos veces al año.

Para obtener más consejos para que usted y su familia se mantengan seguros, visite el sitio SeguridadConsumidor.gov.

Acerca de la CPSC

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados con el uso de miles de tipos de productos del consumidor. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La labor de la CPSC ha contribuido a una disminución en el índice de muertes y lesiones vinculadas a los productos del consumidor en los últimos 40 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro voluntario del mercado anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio ordenado por la Comisión.

Para más información:

- Visite SeguridadConsumidor.gov.

- Reciba alertas electrónicas.

- Síganos en Twitter @SeguridadConsum, @USCPSC y en Facebook e Instagram @USCPSC.

- Reporte productos peligrosos o lesiones por productos en www.SaferProducts.gov.

- Llame a la línea de información al 800-638-2772 (teletipo 301-595-7054).

- Contacto para los medios de comunicación.

*Entrevistas en español disponibles

Comunicado número: 21-094

FUENTE U.S. Consumer Product Safety Commission

