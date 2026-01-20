Horizon Capital, basé à Kiev, soutient Notus Energy dans le lancement d'un projet éolien de 124 MW en Ukraine. Il s'agit du premier investissement d'Horizon Capital Catalyst Fund, son tout nouveau fonds

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société de capital-investissement de premier plan dans l'Europe émergente avec 1,8 milliard de dollars sous gestion, a annoncé la clôture initiale de son fonds Horizon Capital Catalyst Fund (« HCCF », « Catalyst Fund ») axé sur la reconstruction, qui a eu lieu aujourd'hui, ainsi que sa première transaction : a soutenu la société Notus Energy, basée en Allemagne, pour financer un projet d'énergie éolienne de 124 MW dans la région d'Odessa, qui est l'un des projets d'énergie renouvelable prêts à être construits les plus avancés et les mieux structurés d'Ukraine. Oleksii Sobolev, ministre ukrainien de l'économie, de l'environnement et de l'agriculture, s'est joint aux deux cérémonies de signature.

Representatives of Horizon Capital and Notus Energy at Ukraine House Davos during the signing ceremony

Cette transaction représente le premier investissement du nouveau fonds Catalyst d'Horizon Capital, qui a atteint plus de 50 % de sa taille cible lors de la clôture initiale, soit 152 millions d'euros sur 300 millions d'euros. Catalyst Fund fournit 20 à 50 millions d'euros de capital de croissance par investissement dans des secteurs stratégiques à forte intensité d'actifs qui nécessitent aujourd'hui des capitaux importants, notamment l'énergie, l'infrastructure numérique et la construction.

Catalyst Fund prendra une participation de 45 % dans le projet, qui devrait mobiliser un investissement total de plus de 220 millions d'euros, y compris une dette structurée dirigée par des institutions internationales de financement du développement, notamment la BERD, la SFI, Swedfund, BIO et Green for Growth Fund.

Le projet est développé par Notus Energy, un acteur allemand du secteur des énergies renouvelables qui a mis en œuvre une capacité installée de 1,6 GW à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'un des projets d'énergie renouvelable les plus avancés et les mieux structurés d'Ukraine. Le projet est le premier des trois parcs éoliens que Notus Energy prévoit de construire à court terme en Ukraine, pour un total d'environ 300 MW. Il fait partie d'un ensemble plus vaste de projets de développement d'énergies renouvelables en Ukraine, d'une capacité de plus de 1,3 GW, à différents stades d'avancement.

Au-delà de son importance stratégique, le projet a un impact ESG substantiel : il devrait produire 378 GWh d'électricité propre par an, soit suffisamment pour alimenter 120 000 ménages, tout en réduisant les émissions de CO₂ d'environ 244 000 tonnes par an. En outre, il créera plus de 300 emplois pendant la construction et 50 postes permanents, et il est entièrement conforme aux normes internationales en matière d'environnement et de sécurité, garantissant une gouvernance et des pratiques de développement durable de premier ordre.

Dmytro Boroday, partenaire d'Horizon Capital et responsable du Fonds Catalyst : « Nous sommes ravis de nous associer à Notus Energy pour la mise en œuvre de leur premier projet d'énergie éolienne en Ukraine. Ce projet est exactement le type de projet de haute qualité et bancable pour lequel le Fonds Catalyst a été conçu : elle mobilise dès à présent des capitaux à grande échelle pour un secteur essentiel de l'économie ukrainienne, établit une référence pour les normes internationales dans le secteur de l'énergie et envoie un message fort de confiance dans l'avenir de l'Ukraine. Le partenariat avec Notus Energy démontre que l'Ukraine peut attirer des investisseurs mondiaux de qualité et des investissements substantiels lorsque les projets sont structurés selon les normes internationales, protégés par une solide atténuation des risques, et développés et soutenus par des partenaires solides. En déployant des fonds propres catalytiques, nous visons à injecter des capitaux de suivi substantiels dans des infrastructures essentielles qui alimenteront la reprise et la croissance à long terme de l'Ukraine ».

Heiner Dietmar Roger, fondateur et PDG de Notus Energy, a commenté : « Nous sommes honorés de nous associer à Horizon Capital, car cette transaction marque une étape importante pour Notus Energy dans la mise en œuvre de notre premier projet en Ukraine. Grâce à l'investissement du Fonds Catalyst, nous disposons des fonds propres nécessaires pour mener à bien le projet de 124 MW , qui fournira une capacité énergétique essentielle, créera des emplois techniques hautement qualifiés et contribuera à la réalisation des objectifs de l'Ukraine en matière de développement durable. Nous considérons l'Ukraine comme un marché aux fondamentaux solides pour le déploiement des énergies renouvelables, et cette transaction permet à Notus Energy de faire avancer son projet de développement à moyen terme en Ukraine, avec l'ambition d'atteindre 1,3 GW d'ici à 2030. »

La mise en œuvre de la transaction est soumise à l'exécution des accords définitifs et aux autorisations réglementaires habituelles.

À propos de Notus Energy

Fondée en 2001, la société Notus Energy, gérée par son propriétaire, est une société allemande qui développe, exploite et investit dans des projets d'énergie renouvelable dans le monde entier. Présente dans 18 pays et disposant d'une solide réserve de projets éoliens et solaires, Notus apporte une expertise technique approfondie et un engagement à long terme au secteur ukrainien des énergies renouvelables.

À propos d'Horizon Capital

Horizon Capital est la société de financement par capitaux propres dans les pays émergents d'Europe avec plus de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion provenant d'investisseurs disposant d'un capital de plus de 700 milliards de dollars. La stratégie d'investissement de la société consiste à soutenir des entrepreneurs visionnaires à la tête d'entreprises en forte croissance en Ukraine et en Moldavie. Les fonds gérés par Horizon Capital ont été investis dans plus de 190 entreprises employant plus de 56 000 personnes. Le HCCF vise à atteindre son objectif de 300 millions d'euros et témoigne de l'union des institutions pour soutenir l'avenir prometteur de l'Ukraine.

