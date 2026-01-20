Horizon Capital mit Sitz in Kiew unterstützt Notus Energy beim Start eines 124-MW-Windkraftprojekts in der Ukraine als erste Investition des Horizon Capital Catalyst Fund, seines jüngsten Fonds

DAVOS, Schweiz, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Firma in den europäischen Schwellenländern mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. USD, gab heute den ersten Abschluss ihres auf den Wiederaufbau ausgerichteten Horizon Capital Catalyst Fund („HCCF", „Catalyst Fund") sowie dessen erste Transaktion bekannt: unterstützt die in Deutschland ansässige Notus Energy bei der Finanzierung eines 124-MW-Windkraftprojekts in der Region Odesa, das zu den fortschrittlichsten und am besten strukturierten baureifen Projekten für erneuerbare Energien in der Ukraine gehört. Oleksii Sobolev, Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine, nahm an beiden Unterzeichnungszeremonien teil.

Representatives of Horizon Capital and Notus Energy at Ukraine House Davos during the signing ceremony

Die Transaktion ist die erste Investition aus dem neu aufgelegten Catalyst Fund von Horizon Capital, der beim Initial Closing mehr als 50 % seines Zielvolumens erreicht hat, nämlich 152 Mio. € von 300 Mio. €. Der Catalyst Fund stellt pro Investition 20 bis 50 Millionen Euro Wachstumskapital für strategische Sektoren mit hohem Kapitalbedarf zur Verfügung, darunter Energie, digitale Infrastruktur und Bauwesen.

Der Catalyst Fund wird einen Anteil von 45 % an dem Projekt erwerben, das voraussichtlich eine Gesamtinvestition von über 220 Mio. EUR mobilisieren wird, einschließlich eines strukturierten Schuldenpakets unter der Leitung internationaler Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, darunter EBRD, IFC, Swedfund, BIO und Green for Growth Fund.

Das Projekt wird von Notus Energy entwickelt, einem deutschen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das weltweit eine installierte Kapazität von 1,6 GW realisiert hat, und gehört zu den fortschrittlichsten und am besten strukturierten Projekten für erneuerbare Energien in der Ukraine. Das Projekt ist der erste von drei Windparks in der kurzfristigen Ukraine-Pipeline von Notus Energy mit einer Gesamtleistung von ca. 300 MW und Teil einer breiteren ukrainischen Entwicklungspipeline von über 1,3 GW für Projekte in verschiedenen Stadien.

Neben seiner strategischen Bedeutung hat das Projekt auch erhebliche Auswirkungen auf die ESG: Es wird erwartet, dass es jährlich 378 GWh sauberen Strom erzeugt, genug, um 120.000 Haushalte zu versorgen, und gleichzeitig die CO₂-Emissionen um etwa 244.000 Tonnen pro Jahr reduziert. Darüber hinaus werden während der Bauphase mehr als 300 Arbeitsplätze und 50 Dauerarbeitsplätze geschaffen. Das Projekt ist vollständig auf internationale E&S-Standards abgestimmt und gewährleistet eine erstklassige Unternehmensführung und Nachhaltigkeitspraxis.

Dmytro Boroday, Partner bei Horizon Capital und Leiter des Catalyst Fund: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Notus Energy bei der Umsetzung ihres ersten Windenergieprojekts in der Ukraine. Dieses Projekt ist genau die Art von qualitativ hochwertigen, bankfähigen Projekten, für die der Catalyst Fund eingerichtet wurde: Sie mobilisiert jetzt umfangreiches Kapital für einen kritischen Sektor der ukrainischen Wirtschaft, setzt einen Maßstab für internationale Standards im Energiesektor und sendet eine starke Botschaft des Vertrauens in die Zukunft der Ukraine. Die Partnerschaft mit Notus Energy zeigt, dass die Ukraine hochkarätige internationale Investoren und umfangreiche Investitionen anziehen kann, wenn die Projekte nach internationalen Standards strukturiert, durch eine solide Risikominderung geschützt und von starken Partnern entwickelt und unterstützt werden. Durch den Einsatz von katalytischem Eigenkapital wollen wir erhebliches Folgekapital in wichtige Infrastrukturen einbringen, die die Erholung und das langfristige Wachstum der Ukraine vorantreiben werden."

Heiner Dietmar Roger, Gründer und CEO von Notus Energy, kommentierte: „Wir fühlen uns geehrt, mit Horizon Capital zusammenzuarbeiten, da diese Transaktion einen wichtigen Meilenstein für Notus Energy bei der Umsetzung unseres ersten Projekts in der Ukraine darstellt. Mit der Investition des Catalyst Fund verfügen wir über die nötige Eigenkapitalunterstützung, um das 124-MW-Projekt voranzutreiben, das wichtige Stromkapazitäten bereitstellt, hochqualifizierte technische Arbeitsplätze schafft und zu den Nachhaltigkeitszielen der Ukraine beiträgt. Wir sehen die Ukraine als einen Markt mit starken Grundlagen für den Einsatz erneuerbarer Energien, und diese Transaktion legt den Grundstein für Notus Energy, um unsere mittelfristige Entwicklungspipeline in der Ukraine voranzutreiben, mit dem Ziel, bis 2030 1,3 GW zu erreichen."

Die Durchführung der Transaktion hängt von der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen und den üblichen behördlichen Genehmigungen ab.

Über Notus Energy

Das 2001 gegründete inhabergeführte Unternehmen Notus Energy ist ein in Deutschland ansässiger Entwickler, Betreiber und Investor von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und einer soliden Pipeline von Wind- und Solarprojekten verfügt Notus über fundiertes technisches Fachwissen und ein langfristiges Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien in der Ukraine.

Über Horizon Capital

Horizon Capital ist die führende Private-Equity-Gesellschaft in den Schwellenländern Europas mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren mit einer Kapitalbasis von über 700 Milliarden US-Dollar. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Unterstützung visionärer Unternehmer, die schnell wachsende Unternehmen in der Ukraine und Moldawien leiten. Die von Horizon Capital verwalteten Fonds haben in über 190 Unternehmen mit mehr als 56.000 Beschäftigten investiert. Der HCCF strebt an, das angestrebte Fondsvolumen von 300 Millionen Euro zu erreichen, und ist ein Beweis dafür, dass sich Institutionen zusammenschließen, um die vielversprechende Zukunft der Ukraine zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865284/Horizon_Capital_and_Notus_Energy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2342850/5724043/Horizon_Capital_logo.jpg