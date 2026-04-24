Horizon Capital gewinnt bei den Real Deals Private Equity Awards 2026 den Preis für die „CEE-Deal des Jahres" für die Transaktion zwischen Datagroup, Volia und Lifecell

KIEW, Ukraine, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Gesellschaft in den aufstrebenden Märkten Europas mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar, fühlt sich geehrt, für ihre wegweisende Telekommunikationstransaktion zwischen Datagroup, Volia und Lifecell den „Real Deals Private Equity Award 2026" in der Kategorie „Deal des Jahres in Mittel- und Osteuropa" gewonnen zu haben. Dies ist bereits das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte, dass Horizon Capital die Auszeichnung „CEE-Deal des Jahres" gewonnen hat; Partner Dmytro Boroday nahm den Preis bei der Veranstaltung in London, Großbritannien, entgegen.

Das Team von Horizon Capital bei der Verleihung der Real Deals Awards in London

Die „Real Deals Private Equity Awards" haben sich im Laufe von 25 Jahren zur renommiertesten und etabliertesten Auszeichnung in der europäischen Private-Equity-Branche entwickelt. Jedes Jahr kommen 1.000 einflussreiche Persönlichkeiten der Branche zusammen, um die Fondsmanager und Berater zu feiern, die in den vergangenen 12 Monaten einen herausragenden Beitrag geleistet haben. Alle Einreichungen werden von einer Expertenjury aus Branchenführern bewertet, und die Auszeichnungen werden auf der Grundlage von Verdiensten, Leistungen und der Qualität der Einreichungen vergeben.

Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und Chief Executive Officer von Horizon Capital, sagte: „Der Real Deals Award würdigt alle, die zum Erfolg dieser Transaktion beigetragen haben, darunter die Führungskräfte und Teams von Datagroup, Volia und Lifecell, unseren außergewöhnlichen CEO Mykhaylo Shelemba, den Telekommunikations- und Technologie-Visionär Xavier Niel und das NJJ-Team, das Horizon Capital-Deal-Team unter der Leitung von Partner Dmytro Boroday sowie die EBRD, die IFC und die Europäische Kommission, ohne die diese Transaktion nicht möglich gewesen wäre. Wir teilen diese Auszeichnungen mit der Ukraine, um die Stärke, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit des Landes und seiner Bevölkerung zu feiern, deren Tatendrang, Entschlossenheit und Unternehmergeist es ermöglichen, selbst unter den schwierigsten Umständen erstklassige Investitionsergebnisse zu erzielen. Der Erfolg der DVL-Telecom-Transaktion hat uns dazu inspiriert, noch weiter zu gehen und unseren neuen, auf den Wiederaufbau ausgerichteten Catalyst Fund zu lancieren, um ähnliche Transaktionen zu wiederholen und Milliarden in die Ukraine zu holen. Dabei arbeiten wir mit internationalen strategischen Investoren und globalen Fonds zusammen, um deren Markteintritt in der Ukraine zu beschleunigen und zum Wiederaufbau, zur Erneuerung und zur Revitalisierung der strategischen Sektoren der Ukraine beizutragen, darunter Energie, digitale Infrastruktur, Bauwesen und mehr."

Die Auszeichnung würdigt die Führungsrolle und Innovationskraft von Horizon Capital bei der Strukturierung und Durchführung der Übernahme von Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) – einer der größten M&A-Transaktionen der Ukraine seit Jahrzehnten – durch ein Konsortium unter der Führung der NJJ Holding des globalen Telekommunikations- und Technologieunternehmers Xavier Niel, an dem Horizon Capital als Minderheitsinvestor beteiligt ist. Real Deals würdigte die Vision und Umsetzung von Horizon Capital bei der Transformation von Datagroup gemeinsam mit dessen Führungsteam, wodurch seit der Übernahme der operativen Kontrolle durch Horizon Capital über einen Zeitraum von fünf Jahren ein 3,8-faches Umsatzwachstum und ein 4,8-faches EBITDA-Wachstum erzielt wurden. Die Auszeichnung würdigt zudem den innovativen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Partnerschaften und Kapitalstrukturierung. Um den Markteintritt von NJJ in der Ukraine zu beschleunigen, ging der von Horizon Capital verwaltete Horizon Capital Growth Fund II, L.P. eine Partnerschaft mit NJJ ein, reinvestierte gemeinsam mit NJJ einen Teil der Veräußerungserlöse in DVL Telecom und sicherte sich zur Abwicklung dieser Transaktion eine Fremdfinanzierung in Höhe von 435 Millionen US-Dollar von der International Finance Corporation (IFC) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), unterstützt durch den Ukraine Investment Framework der Europäischen Kommission. Diese Transaktion stellt trotz des anhaltenden Krieges eine Investition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in der Ukraine dar, wobei Kaufpreis und garantierte Investitionsausgaben zusammengezählt werden, was das Vertrauen internationaler Investoren in die Widerstandsfähigkeit und die sichere Zukunft der Ukraine unterstreicht.

Dmytro Boroday, Partner und Mitglied des Investitionsausschusses von Catalyst Fund, fügte hinzu: „Diese Auszeichnung würdigt nicht nur einen weiteren Private-Equity-Exit, sondern etwas weitaus Bedeutenderes und Wichtigeres. Sie würdigt die größte Transaktion, die in der Ukraine im letzten Jahrzehnt abgeschlossen wurde – mitten in einem umfassenden Krieg, ohne echte Präzedenzfälle in der modernen Geschichte. Wir sind stolz darauf, in dieser Kategorie neben großartigen PE-Häusern wie Invalda, MCI Capital und MidEuropa nominiert zu sein, die uns über die Jahre inspiriert und in unserer Region herausragende Ergebnisse erzielt haben, und diesen prestigeträchtigen Preis mit nach Kiew zu nehmen."

Horizon Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft in den aufstrebenden Ländern Europas mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren mit einer Kapitalbasis von mehr als 700 Milliarden US-Dollar. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, visionäre Unternehmer zu unterstützen, die schnell wachsende Unternehmen in der Ukraine und in Moldawien leiten. Von Horizon Capital verwaltete Fonds haben in über 200 Unternehmen investiert, die mehr als 56.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der zuletzt aufgelegte Fonds, der Catalyst Fund, strebt ein Zielvolumen von 300 Millionen Euro an – bisher wurden bereits über 50 % aufgebracht –, um Kapital in Höhe von 3 Milliarden Euro in die Ukraine zu holen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2964931/Horizon_Capital_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2342850/5724043/Horizon_Capital_logo.jpg