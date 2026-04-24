Horizon Capital получила награду Real Deals Private Equity Awards 2026 CEE в номинации «Deal of the Year» за сделку Datagroup-Volia-Lifecell

КИЕВ, Украина, 24 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Horizon Capital, одна из ведущих частных инвестиционных компаний в развивающейся Европе с активами в управлением на сумму $ 1,8 млрд, удостоена награды Real Deals Private Equity Award 2026 в номинации «Сделка года в Центральной и Восточной Европе» (Central and Eastern European Deal of the Year) за свою знаковую сделку «Datagroup-Volia-Lifecell telecom». Horizon Capital во второй раз в истории компании становится победителем в номинации «Сделка года в Центральной и Восточной Европе» вместе с партнером Дмитро Бородаем (Dmytro Boroday), получившим эту награду на мероприятии в Лондоне, Великобритания.

Команда Horizon Capital на церемонии награждения Real Deals Award в Лондоне

За 25 лет премия Real Deals Private Equity Awards выросла и стала самой престижной и авторитетной наградой в индустрии частного капитала в Европе. Каждый год 1 000 влиятельных фигур в этом секторе собираются вместе, чтобы отметить менеджеров и консультантов фондов, которые сделали выдающийся вклад за последние 12 месяцев. Все работы оцениваются группой экспертов из компаний-лидеров отрасли и награждаются за заслуги, достижения и качество поданных заявок.

Ленна Кошарна (Lenna Koszarny), партнер-основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital, сказала: «Премия Real Deals признает всех тех, кто способствовал успеху этой сделки, включая руководство и команды Datagroup-Volia-Lifecell, нашего исключительного генерального директора Михайло Шелембу (Mykhaylo Shelemba), телекоммуникационного и технического визионера Ксавье Ниля (Xavier Niel) и команду NJJ, команду сделки Horizon Capital во главе с партнером Дмитро Бородаем, а также EBRD, IFC и Европейскую комиссию, без которых эта сделка была бы невозможна. Мы разделяем эти награды с Украиной во имя силы, решимости, стойкости страны и ее народа, чей напор, целеустремленность и предпринимательский дух позволяют обеспечить инвестиционные результаты мирового класса даже в самых сложных обстоятельствах. Успех сделки DVL Telecom вдохновил нас на дальнейшие действия. Мы запускаем наш новый фонд Catalyst Fund, ориентированный на реконструкцию, для репликации аналогичных сделок и привлечения миллиардов в Украину, используем международные стратегии и вступаем в партнерства с глобальными фондами для ускорения их прихода в Украину и содействия восстановлению, обновлению и активизации стратегических секторов Украины, включая энергетику, цифровую инфраструктуру, строительство и многое другое».

Награда признает лидерство и инновации Horizon Capital в структурировании и реализации покупки Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) — одной из крупнейших сделок в сегменте слияний и поглощений в Украине за последние десятилетия — консорциумом во главе с холдингом NJJ Holding глобального телекоммуникационного и технологического предпринимателя Ксавье Нила вместе с Horizon Capital в качестве миноритарного инвестора. Real Deals высоко оценила видение и реализацию Horizon Capital по преобразованию Datagroup вместе с ее руководящей командой, что привело к росту выручки в 3,8 раза и росту EBITDA в 4,8 раза за пять лет с тех пор, как Horizon Capital взяла на себя операционный контроль над бизнесом. Награда также признает инновационный подход фирмы к партнерству и структурированию капитала. Чтобы ускорить выход NJJ на рынок Украины, Horizon Capital, управляемая Horizon Capital Growth Fund II, L.P., в партнерстве с NJJ реинвестировала часть выручки от выхода вместе с NJJ в DVL Telecom и привлекла $ 435 млн в виде долгового финансирования от International Finance Corporation (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), при поддержке Инвестиционного фонда Европейской комиссии для Украины, для заключения этой сделки. Данная сделка представляет собой инвестицию в Украину в размере $ 1,5 млрд, сочетающую в себе цену приобретения и гарантированные капиталовложения, несмотря на продолжающуюся войну, что подчеркивает уверенность международных инвесторов в устойчивости и безопасном будущем Украины.

Дмитро Бородай, партнер и член инвестиционного комитета Catalyst Fund, добавил: «Эта награда отмечает не просто еще один выход из частного капитала, а нечто гораздо более значимое и значительное. Она чествует крупнейшую сделку, заключенную в Украине за последнее десятилетие, реализованную в разгар полномасштабной войны, и не имеющую реальных прецедентов в современной истории. Мы гордимся тем, что номинированы в этой категории вместе с великими домами частного капитала, включая Invalda, MCI Capital и MidEuropa, которые вдохновляли нас на протяжении многих лет и показывали потрясающие результаты в нашем регионе, и что может вернуть эту престижную награду домой, в Киев».

Horizon Capital является одной из ведущих частных инвестиционных компаний в развивающейся Европе с капиталом в управлении на сумму более чем $ 1,8 млрд от инвесторов с капитальной базой, превышающей $ 700 млрд. Инвестиционная стратегия фирмы направлена на поддержку предпринимателей-визионеров, стоящих во главе быстрорастущих компаний в Украине и Молдове. Фонды под управлением Horizon Capital инвестировали в более чем 200 компаний, в которых работает свыше 56 000 человек. Последний запущенный фонд компании, Catalyst Fund, нацелен на достижение цели в € 300 млн, > 50 % уже привлечено на сегодняшний день, чтобы в итоге привлечь € 3 млрд капитала в Украину.

