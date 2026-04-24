Horizon Capital remporte le prix « Transaction de l'année en Europe centrale et orientale » aux Real Deals Private Equity Awards 2026 pour la transaction Datagroup-Volia-Lifecell

KIEV, Ukraine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société de capital-investissement de premier plan dans l'Europe émergente avec 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion, est honorée de remporter le prix « Transaction de l'année en Europe centrale et orientale » aux Real Deals Private Equity Awards 2026 pour sa transaction de télécommunications historique Datagroup-Volia-Lifecell. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la société qu'Horizon Capital remporte le prix « Transaction de l'année en Europe centrale et orientale ». Dmytro Boroday, associé, a accepté ce prix lors de l'événement qui s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni.

L'équipe d'Horizon Capital à la cérémonie des Real Deals Awards à Londres

Les Real Deals Private Equity Awards sont devenus en 25 ans les prix les plus prestigieux et les mieux établis dans le secteur du capital-investissement en Europe. Chaque année, 1 000 personnalités influentes du secteur se réunissent pour rendre hommage aux gestionnaires de fonds et aux conseillers qui ont apporté une contribution exceptionnelle au cours des 12 derniers mois. Toutes les candidatures sont évaluées par un groupe d'experts composé de leaders du secteur, et les prix sont décernés en fonction du mérite, des réalisations et de la qualité de la candidature.

Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d'Horizon Capital, déclare : « Le prix Real Deals récompense tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette transaction, notamment les dirigeants et les équipes de Datagroup-Volia-Lifecell, notre exceptionnel PDG Mykhaylo Shelemba, le visionnaire des télécommunications et de la technologie Xavier Niel et l'équipe de NJJ, l'équipe d'Horizon Capital dirigée par Dmytro Boroday, associé, ainsi que la BERD, la SFI et la Commission européenne, sans qui cette transaction n'aurait pas été possible. Nous partageons ces distinctions avec l'Ukraine pour célébrer la force, la détermination et la résilience du pays et de ses habitants, dont le dynamisme, la persévérence et l'esprit d'entreprise permettent d'obtenir des résultats d'investissement de premier ordre, même dans les circonstances les plus difficiles. Le succès de la transaction DVL Telecom nous a incités à aller plus loin, en lançant notre nouveau fonds Catalyst axé sur la reconstruction pour reproduire des transactions similaires et attirer des milliards en Ukraine, en s'associant avec des acteurs stratégiques internationaux et des fonds mondiaux pour accélérer leur entrée en Ukraine et contribuer à la reconstruction, au renouvellement et à la revitalisation des secteurs stratégiques du pays, y compris l'énergie, l'infrastructure numérique, la construction et plus encore. »

Ce prix récompense le leadership et l'innovation d'Horizon Capital dans la structuration et l'exécution de l'acquisition de Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom), l'une des plus importantes opérations de fusion-acquisition en Ukraine depuis des décennies, par un consortium dirigé par NJJ Holding de l'entrepreneur mondial des télécommunications et de la technologie Xavier Niel, dont Horizon Capital est l'investisseur minoritaire. Real Deals a salué la vision et l'exécution d'Horizon Capital dans la transformation de Datagroup avec son équipe de direction, ce qui a permis de multiplier par 3,8 la croissance du chiffre d'affaires et par 4,8 la croissance de l'EBITDA sur cinq ans depuis qu'Horizon Capital a pris le contrôle opérationnel de l'entreprise. Ce prix récompense également l'approche innovante du cabinet en matière de partenariat et de structuration du capital. Pour accélérer l'entrée de NJJ sur le marché ukrainien, Horizon Capital Growth Fund II, L.P., géré par Horizon Capital, s'est associé à NJJ, a réinvesti une partie du produit de la sortie aux côtés de NJJ dans DVL Telecom, et a obtenu un financement par emprunt de 435 millions de dollars de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), soutenu par le cadre d'investissement en Ukraine de la Commission européenne, afin de conclure cette transaction. Cet accord représente un investissement de 1,5 milliard de dollars en Ukraine, combinant le prix d'acquisition et les investissements garantis, malgré la guerre en cours, ce qui souligne la confiance des investisseurs internationaux dans la résilience et l'avenir sûr de l'Ukraine.

Dmytro Boroday, associé et membre du comité d'investissement de Catalyst Fund, ajoute : « Ce prix ne récompense pas une simple sortie de capital-investissement, mais quelque chose de bien plus significatif et important. Il s'agit de l'accord le plus important conclu en Ukraine au cours de la dernière décennie, exécuté au milieu d'une guerre à grande échelle, sans véritable précédent dans l'histoire moderne. Nous sommes fiers d'être nommés dans cette catégorie aux côtés de grandes sociétés de capital-investissement telles qu'Invalda, MCI Capital et MidEuropa, qui nous ont inspirés tout au long de ces années et ont obtenu des résultats remarquables dans notre région, et de ramener ce prix prestigieux chez nous, à Kiev. »

Horizon Capital est une société de financement par capitaux propres dans les pays émergents d'Europe avec plus de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion provenant d'investisseurs disposant d'un capital de plus de 700 milliards de dollars. La stratégie d'investissement de la société consiste à soutenir des entrepreneurs visionnaires à la tête d'entreprises en forte croissance en Ukraine et en Moldavie. Les fonds gérés par Horizon Capital ont été investis dans plus de 200 entreprises employant plus de 56 000 personnes. Son dernier fonds, Catalyst Fund, vise à atteindre son objectif de 300 millions d'euros, dont plus de 50 % ont été levés à ce jour, afin d'attirer 3 milliards d'euros de capitaux en Ukraine.

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