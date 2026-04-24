Horizon Capital zdobywa nagrodę Real Deals Private Equity Awards 2026 CEE Deal of the Year za transakcję Datagroup-Volia-Lifecell

KIJÓW, Ukraina, 24 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Horizon Capital, czołowa spółka inwestująca na prywatnym rynku kapitałowym (private equity) na wschodzących rynkach europejskich, zarządzająca aktywami o wartości 1,8 mld $, z dumą przyjęła nagrodę w kategorii transakcji roku w Europie Środkowo-Wschodniej (Real Deals Private Equity Award 2026 Central and Eastern European Deal of the Year) za przełomową transakcję Datagroup-Volia-Lifecell w branży telekomunikacyjnej. Już po raz drugi w swojej historii firma Horizon Capital zdobyła to wyróżnienie, które zostało przyjęte przez Dmytro Borodaya, partnera, podczas ceremonii wręczenia nagród w Londynie (Wielka Brytania).

Horizon Capital Team at Real Deals Award Ceremony in London

Nagroda Real Deals Private Equity w okresie ostatnich 25 lat stała się najbardziej prestiżowym i ugruntowanym wyróżnieniem na europejskim rynku private equity. Każdego roku 1000 wpływowych przedstawicieli tego sektora spotyka się, aby uhonorować zarządców funduszy i doradców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w okresie minionych 12 miesięcy. Wszystkie zgłoszenia podlegają ocenie panelu eksperckiego, w którego skład wchodzą liderzy branżowi, a nagrody przyznawane są na podstawie zasług, osiągnięć i jakości zgłoszenia.

Lenna Koszarny, partnerka, założycielka i dyrektor generalna Horizon Capital, powiedziała: "Nagroda Real Deals jest wyrazem uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tej transakcji, w tym dla kierownictwa i zespołów Datagroup-Volia-Lifecell, naszego niesamowitego dyrektora generalnego Myklaily Shelemby, wizjonera sektora telekomunikacji i technologii, Xaviera Niela i zespołu NJJ, zespołu odpowiedzialnego za transakcję z ramienia Horizon Capital, pod przewodnictwem Dmytry Borodaya, partnera, jak również dla przedstawicieli EBOR, IFC i Komisji Europejskiej, bez których nie sfinalizowalibyśmy tej transakcji. Dzielimy się z tym wyróżnieniem z Ukrainą, jako wyraz uznania dla siły, determinacji, wytrzymałości kraju i ludzi, którym energia, determinacja i duch przedsiębiorczości pozwalają na dostarczenie światowej klasy wyników działalności inwestycyjnej, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach. Sukces transakcji DVL Telecom zainspirował nas do sięgania dalej, poprzez uruchomienie nowego funduszu Catalyst Fund skoncentrowanego na odbudowie, aby powtórzyć podobne transakcje i przyciągnąć miliardy do Ukrainy, dzięki współpracy z międzynarodowymi strategami i globalnymi funduszami w celu przyspieszenia ich wejścia na ukraiński rynek i zapewnienia wkładu w odbudowę, modernizację i rewitalizację strategicznych sektorów Ukrainy, w tym, między innymi, przemysłu energetycznego, infrastruktury cyfrowej, czy budownictwa".

Nagroda jest wyrazem uznania dla czołowej pozycji i innowacyjności firmy Horizon Capital w obszarze planowania i finalizacji przejęcia Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom), stanowiącej jedną z największych transakcji fuzji i przejęcia od dziesięcioleci z udziałem konsorcjum pod przewodnictwem NJJ Holding stanowiącego własność Xaviera Niela, międzynarodowego przedsiębiorcy branży telekomunikacyjnej i technologicznej, oraz Horizon Capital w charakterze inwestora mniejszościowego. Real Deals pochwalił Horizon Capital za wizję i przeprowadzenie restrukturyzacji Datagroup i jej kadry kierowniczej, której rezultatem był niemal czterokrotny wzrost przychodów (3,8x) i blisko pięciokrotny wzrost wskaźnika EBIDTA (4,8x) w okresie pięciu lat od momentu przejęcia kontroli operacyjnej nad tą firmą przez Horizon Capital. Nagrodę również przyznano za innowacyjne podejście firmy do partnerstwa i struktury kapitału. Aby przyspieszyć wejście NJJ na rynek Ukrainy, Fundusz Horizon Capital Growth Fund II, L.P., zarządzany przez Horizon Capital, nawiązał współpracę z NJJ, reinwestował część wpływów z wyjścia z inwestycji w DVL Telecom, razem z NJJ, oraz pozyskał 435 mln $ w ramach finansowania dłużnego od Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), przy wsparciu Ram Inwestycyjnych dla Ukrainy Komisji Europejskiej, w celu sfinalizowania tej transakcji. Transakcja ta oznacza inwestycję 1,5 mld $ w Ukrainie, obejmującą cenę przejęcia i gwarantowane nakłady inwestycyjne, pomimo toczącej się wojny, co podkreśla zaufanie międzynarodowych inwestorów w odporność i bezpieczną przyszłość Ukrainy.

Dmytro Boroday, partner i członek Komitetu Inwestycyjnego Catalyst Fund, dodał: "Nagroda ta nie tylko jest wyrazem uznania dla kolejnego wyjścia z inwestycji private equity, lecz czymś dużo bardziej znaczącym i istotnym. Uhonorowano największą transakcję sfinalizowaną w Ukrainie od dekady, w środku pełnoskalowej wojny; nic podobnego nie miało miejsca we współczesnej historii. Jesteśmy dumni z nominacji w tej kategorii, stając ramię w ramię z wielkimi funduszami PE, jak Invalda, MCI Capital i MidEuropa, które inspirowały nas przez te wszystkie lata, wypracowując doskonałe wyniki w regionie. Jesteśmy też dumni, że możemy zabrać tę prestiżową nagrodę do nas, do Kijowa".

Horizon Capital to czołowa spółka inwestująca na prywatnym rynku kapitałowym (private equity) na wschodzących rynkach europejskich, zarządzająca aktywami o wartości 1,8 mld $ od inwestorów z bazą kapitałową przekraczającą 700 mld $. Strategia inwestycyjna firmy skoncentrowana jest na wsparciu wizjonerskich przedsiębiorców stojących na czele dynamicznie rozwijających się firm w Ukrainie i Mołdawii. Fundusze zarządzane przez Horizon Capital zainwestowały w ponad 200 spółek zatrudniających ponad 56 000 pracowników. Najnowszy fundusz firmy, Catalyst Fund, ma za zadanie osiągnąć wyznaczony cel 300 mln EUR, przy czym pozyskano już ponad 50% tej kwoty, i przyciągnąć do Ukrainy inwestycje kapitałowe o wartości 3 mld EUR.

