Spoločnosť Horizon Capital získala ocenenie Real Deals Private Equity Awards 2026 CEE Deal of the Year za transakciu Datagroup-Volia-Lifecell
Apr 24, 2026, 09:25 ET
KYJEV, Ukrajina, 24. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, popredná súkromno-kapitálová spoločnosť v rozvíjajúcej sa Európe so spravovanými aktívami vo výške 1,8 miliardy USD, je poctená, že získala ocenenie Real Deals Private Equity Award 2026 za transakciu roka v strednej a východnej Európe za svoju významnú telekomunikačnú transakciu Datagroup-Volia-Lifecell. Je to už druhýkrát v histórii firmy, čo spoločnosť Horizon Capital získala ocenenie CEE Deal of the Year, ktoré na podujatí v Londýne prevzal spoločník Dmytro Boroday.
Ocenenie Real Deals Private Equity Awards sa za 25 rokov svojej existencie stalo najprestížnejším a najuznávanejším ocenením v európskom odvetví súkromného kapitálu.Každoročne sa stretáva 1 000 vplyvných osobností v sektore, aby oslávili správcov fondov a poradcov, ktorí sa za posledných 12 mesiacov mimoriadne zaslúžili o rozvoj tohto sektora. Všetky príspevky hodnotí odborná porota zložená z vedúcich predstaviteľov odvetvia a ceny sa udeľujú na základe zásluh, úspechov a kvality príspevkov.
Lenna Koszarny, zakladajúca partnerka a generálna riaditeľka spoločnosti Horizon Capital, povedala: „Cena Real Deals je uznaním pre všetkých, ktorí prispeli k úspechu tejto transakcie, vrátane vedenia a tímov Datagroup-Volia-Lifecell, nášho výnimočného generálneho riaditeľa Mykhayla Shelembu, telekomunikačného a technologického vizionára Xavier Niel a tímu NJJ, transakčného tímu Horizon Capital pod vedením spoločníka Dmytro Boroday, ako aj EBOR, IFC a Európskej komisie, bez ktorých by táto transakcia nebola možná. O tieto ocenenia sa delíme s Ukrajinou, aby sme oslávili silu, odhodlanie a odolnosť krajiny a jej obyvateľov, ktorí vďaka svojmu elánu, odhodlaniu a podnikateľskému duchu dosahujú prvotriedne investičné výsledky aj v tých najnáročnejších podmienkach. Úspech transakcie DVL Telecom nás inšpiroval k ďalším krokom a založili sme náš nový fond Catalyst zameraný na rekonštrukciu s cieľom opakovať podobné transakcie a prilákať miliardy na Ukrajinu, spolupracovať s medzinárodnými stratégmi a globálnymi fondmi, aby sme urýchlili ich vstup na Ukrajinu a prispeli k prestavbe, obnove a revitalizácii strategických odvetví Ukrajiny vrátane energetiky, digitálnej infraštruktúry, stavebníctva a ďalších."
Ocenenie je uznaním vedúcej úlohy a inovácií spoločnosti Horizon Capital pri štruktúrovaní a realizácii akvizície spoločnosti Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) – jednej z najväčších transakcií fúzií a akvizícií na Ukrajine za posledné desaťročia - konzorciom vedeným spoločnosťou NJJ Holding globálneho telekomunikačného a technologického podnikateľa Xavier Niel spolu s Horizon Capital ako menšinovým investorom. Spoločnosť Real Deals ocenila víziu a realizáciu spoločnosti Horizon Capital pri transformácii spoločnosti Datagroup spolu s jej vedúcim tímom, ktorá dosiahla 3,8-násobný rast tržieb a 4,8-násobný rast EBITDA za päť rokov, odkedy spoločnosť Horizon Capital prevzala prevádzkovú kontrolu nad podnikom. Ocenenie je ďalším uznaním inovatívneho prístupu firmy k partnerstvu a štruktúrovaniu kapitálu. S cieľom urýchliť vstup spoločnosti NJJ na ukrajinský trh sa spoločnosť Horizon Capital spravovaná fondom Horizon Capital Growth Fund II, L.P. stala partnerom spoločnosti NJJ, časť výnosov z výstupu investovala spolu s NJJ do spoločnosti DVL Telecom a na dokončenie tejto transakcie získala dlhové financovanie vo výške 435 miliónov USD od Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) s podporou investičného rámca Európskej komisie pre Ukrajinu. Táto transakcia predstavuje investíciu vo výške 1,5 miliardy USD na Ukrajine, ktorá je kombináciou akvizičnej ceny a garantovaných kapitálových výdavkov, a to aj napriek prebiehajúcej vojne, čo zdôrazňuje dôveru medzinárodných investorov v odolnosť a bezpečnú budúcnosť Ukrajiny.
Dmytro Boroday, partner a člen investičného výboru fondu Catalyst, dodal: „Toto ocenenie nie je len ďalším výstupom zo súkromného kapitálu, ale niečím oveľa významnejším a dôležitejším." Je to najväčší obchod na Ukrajine za posledné desaťročie, ktorý sa uskutočnil uprostred rozsiahlej vojny a ktorý nemá v modernej histórii obdobu. Sme hrdí na to, že sme boli nominovaní v tejto kategórii spolu s veľkými PE domami ako Invalda, MCI Capital a MidEuropa, ktoré nás v priebehu rokov inšpirovali a dosiahli v našom regióne vynikajúce výsledky, a že si toto prestížne ocenenie môžeme odniesť domov do Kyjeva."
Horizon Capital je popredná súkromná kapitálová spoločnosť v rozvíjajúcej sa Európe s aktívami v hodnote viac ako 1,8 miliardy USD od investorov s kapitálovou základňou presahujúcou 700 miliárd USD. Investičná stratégia spoločnosti sa zameriava na podporu vizionárskych podnikateľov, ktorí vedú rýchlo rastúce podniky na Ukrajine a v Moldavsku. Fondy spravované spoločnosťou Horizon Capital investovali do viac ako 200 spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 56 000 ľudí. Jeho najnovší spustený fond Catalyst Fund má za cieľ dosiahnuť cieľovú sumu 300 miliónov eur, pričom k dnešnému dňu sa podarilo získať viac ako 50 % prostriedkov, a pritiahnuť tak na Ukrajinu kapitál vo výške 3 miliárd eur.
