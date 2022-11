Horizon Capital gewinnt prestigeträchtigen Impact Investor Award: Fund III nimmt im Jahr 2022 den Spitzenplatz beim Financial Times/IFC Transformational Business Award in der Kategorie Impact Investing ein

LONDON, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, ein US-amerikanisches Privatunternehmen, das in schnellwachsende technologie- und exportorientierte Unternehmen in der Ukraine und benachbarten Regionen investiert, freut sich bekanntgeben zu können, dass sein traditioneller 2017 Fund III den höchsten Preis bei dem 2022 FT/IFC Transformational Business Award für die Kategorie Transformational Finance Solutions Impact Investment erhalten hat. Der Gewinn dieser prestigeträchtigen Auszeichnung ist die erste globale Anerkennung des Unternehmens für seinen Impact-Investment-Ansatz und die in der Ukraine und der Republik Moldau erzielten Ergebnisse.

Die FT/IFC Transformational Business Awards 2022 sind die führende globale Initiative, die auf bahnbrechende, langfristige Lösungen des Privatsektors für große Entwicklungsprobleme aufmerksam macht und sie fördert. Die Preisverleihung wird von der Financial Times (FT) und der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der World Bank Group, ausgerichtet und markiert die mittlerweile 17-jährige Zusammenarbeit, die erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise hatte, wie finanzielle und nicht-finanzielle Organisationen nachhaltige Investitionen angehen. Die diesjährigen Gewinner wurden in drei Hauptkategorien ausgewählt: Transformative Finanzlösungen, die die innovativsten Impact-Fonds hervorheben, die dabei helfen, vielversprechende Gelegenheiten zu skalieren, Transformative Humankapitallösungen und Transformative Lösungen für den Klimawandel. Die Jury bewertete, wie Unternehmen bahnbrechende Technologien und Geschäftsmodelle nutzen, um Wirkung und Größe zu erzielen, wobei Innovation, Wirkung, Replizierbarkeit, finanzielle Lebensfähigkeit und Nachhaltigkeit anerkannt und zur Geltung gebracht wurden.

„Ein aufrichtiges Dankeschön an die FT/IFC für die Würdigung des Horizon Capital's Fund III als Empfänger dieser bemerkenswerten Auszeichnung. Im Namen unseres gesamten Teams bei Horizon Capital freuen wir uns, für unseren Fokus auf die Bereitstellung von Impact-Investment-Lösungen in der Ukraine und der Republik Moldau („Region") und die Ergebnisse, die wir zusammen mit unseren Partnern und den durch den Fund III unterstützten visionären Unternehmern erzielt haben, anerkannt zu werden", sagte Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und CEO von Horizon Capital. „Besonders lohnenswert ist, dass die Juroren unsere Stellung als der größte institutionelle Investor im schnell wachsenden IT-Sektor der Ukraine und unseren Laser-Fokus darauf, unternehmerische Aktivitäten in unserer Region zu fördern, anerkannt haben. Dazu gehören unsere Unterstützung von Unternehmen, die von Frauen geführt werden, die Schaffung gut kompensierter Arbeitsplätze und die Bereitstellung moderner grundlegender Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Ukraine und der Republik Moldau. Mit der Unterstützung unserer geschätzten Investoren hat Fund III erhebliche Auswirkungen erzielt, von denen man annimmt, dass sie auch in Zukunft anhalten werden. Basierend auf den Ergebnissen von 2021 wurden 9.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was dazu führte, dass nun mehr als 24.000 Mitarbeiter im gesamten Portfolio beschäftigt sind, davon fast 15.000 Frauen. Wir werden weiterhin hohe Wirkung durch unseren neuesten Fonds, den Fund IV in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, priorisieren. Bei seinem ersten Abschluss im September 2022 hat dieser Fonds 125 Millionen US-Dollar eingenommen. Seine Ziele sind: a) Unterstützung des Wirtschaftswachstums, Schaffung von Arbeitsplätzen und geschäftlicher Belastbarkeit durch Priorisierung von Mehrwert in exportorientierten Branchen; b) Förderung der Eingliederung durch Verbesserung des Zugangs zu Kapital für KMU und von Frauen geführten Unternehmen; und c) die Mobilisierung von privatem Kapital durch unseren Fokus auf technologie- und wissensbasierte Unternehmen sowie Sektoren der New Economy."

Horizon Capital (www.horizoncapital.com.ua) ist das führende Privatkapitalunternehmen in der Ukraine. Es wird von mehr als 40 institutionellen Investoren unterstützt, verwaltet Investorenkapital von mehr als 1,2 Mrd. US-Dollar in sechs Fonds und verfügt über eine Kapitalbasis von mehr als 570 Mrd. US-Dollar. In nur knapp über fünf Jahren hat es mehr als 580 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital aufgebracht, um visionäre Unternehmer aus der Ukraine und der Republik Moldau zu unterstützen. Von Horizon Capital verwaltete Fonds haben in mehr als 160 Unternehmen mit mehr als 77.000 Mitarbeitern in der Region investiert. Horizon Capital ist ein Value-Add-Investor, der visionäre Unternehmer unterstützt, die transformative Unternehmen in der Ukraine und der nahen Region führen.

Kontakt: Tetyana Bega, +380684481625, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1906660/Horizon_Capital_Logo.jpg

SOURCE Horizon Capital