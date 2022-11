Horizon Capital remporte un prestigieux prix d'investisseur à impact : le Fonds III arrive en tête de l'édition 2022 des Financial Times/IFC Transformational Business Awards dans la catégorie « Investissement à impact ».

LONDRES, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société américaine de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques à forte croissance et orientées vers l'exportation en Ukraine et dans la région proche, a le plaisir d'annoncer que son Fonds III lancé en 2017 a remporté le premier prix des FT/IFC Transformational Business Awards 2022 : Catégorie Investissement à impact dans les solutions financières transformationnelles. Ce prix prestigieux est une première pour l'entreprise, qui obtient ainsi une reconnaissance mondiale pour son approche en matière d'investissement à impact et pour les résultats obtenus en Ukraine et en Moldavie.

L'édition 2022 des FT/IFC Transformational Business Awards, initiative mondiale de premier plan qui met en avant et promeut des solutions innovantes et à long terme proposées par le secteur privé pour relever les grands défis du développement, est présentée par le Financial Times (FT) et la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Cette édition marque 17 ans de collaboration qui ont eu un impact considérable sur l'approche de l'investissement durable par les organisations financières et non financières. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés dans trois catégories principales : Solutions financières transformationnelles, qui présente les fonds à impact les plus innovants qui favorisent le développement d'opportunités prometteuses ; Solutions transformationnelles pour le capital humain ; et Solutions transformationnelles pour le changement climatique. Le jury a évalué la façon dont les organisations exploitent les technologies de rupture et les modèles commerciaux pour obtenir un impact et des résultats à plus grande échelle, en reconnaissant et récompensant l'innovation, l'impact, la reproductibilité, la viabilité financière et la durabilité.

« Nous remercions sincèrement l'équipe FT/IFC d'avoir honoré le Fonds III d'Horizon Capital en lui décernant ce prix remarquable. Au nom de toute l'équipe d'Horizon Capital, nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance pour l'accent que nous mettons sur la fourniture de solutions d'investissement à impact en Ukraine et en Moldavie (« Région »), et pour les résultats que nous avons obtenus aux côtés de nos partenaires/entrepreneurs visionnaires qui soutiennent le Fonds III », a déclaré Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG d'Horizon Capital. « Il est particulièrement gratifiant de constater que les membres du jury ont reconnu notre position en tant que plus grand investisseur institutionnel dans le secteur ukrainien des technologies de l'information à la croissance rapide, ainsi que notre détermination à stimuler l'activité entrepreneuriale dans notre région, notamment en soutenant les entreprises dirigées par des femmes, en créant des emplois bien rémunérés et en fournissant des services essentiels modernes qui améliorent la qualité de vie en Ukraine et en Moldavie. » Grâce au soutien de nos éminents investisseurs, le Fonds III a eu un impact considérable, qui devrait se poursuivre à l'avenir. Sur la base des résultats de 2021, 9 000 nouveaux emplois ont été créés, ce qui porte à plus de 24 000 le nombre de personnes employées dans l'ensemble du portefeuille, dont près de 15 000 femmes. Nous continuerons à promouvoir un impact élevé grâce à notre dernier fonds, le Fonds IV, doté de 250 millions de dollars, qui a mobilisé 125 millions de dollars lors de sa première clôture en septembre 2022, en : a) soutenant la croissance économique, la création d'emplois et la résilience des entreprises par la promotion des industries à forte valeur ajoutée et orientées vers l'exportation ; b) favorisant l'inclusion par un meilleur accès au capital pour les PME et les entreprises dirigées par des femmes ; et c) mobilisant des capitaux privés grâce à l'accent que nous mettons sur les secteurs technologiques, axés sur le savoir et ceux de la nouvelle économie. »

Horizon Capital ( www.horizoncapital.com.ua ) est la première société de capital-investissement en Ukraine. Soutenue par plus de 40 investisseurs institutionnels, elle gère plus de 1,2 milliard de dollars dans six fonds provenant d'investisseurs dont le capital de base dépasse 570 milliards de dollars. En un peu plus de 5 ans, elle a levé plus de 580 millions de dollars en capital de croissance pour soutenir des entrepreneurs visionnaires d'Ukraine et de Moldavie. Les fonds gérés par Horizon Capital ont investi dans plus de 160 entreprises employant plus de 77 000 personnes dans la région. Horizon Capital est un investisseur à valeur ajoutée, qui soutient des entrepreneurs visionnaires menant des entreprises transformatrices en Ukraine et dans la région avoisinante.

