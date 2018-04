Hortonworks Data Steward Studio permet aux entreprises de trouver, de recenser, de sécuriser et de connecter les données pour tous les lacs de données sur le cloud et sur site

Selon Forrester [1], « l'accroissement du volume de données fait naître de nouveaux défis en termes d'intégration, de sécurité, d'édition, d'administration et de gouvernance. Les entreprises concernées souhaitent des données de confiance en temps réel afin de prendre des décisions commerciales précises, tandis que les personnes chargées de la technologie souhaitent simplifier l'administration et réduire les coûts ». Et lorsque les actifs de données des entreprises sont stockés dans plusieurs grappes, aussi bien dans les centres de données sur site que sur le cloud, les référentiels peuvent contenir différentes tranches de données, en raison de quoi il n'est pas facile de leur faire confiance et de les analyser efficacement. Trop de temps est consacré à l'identification, au nettoyage et à l'intégration des données au lieu de leur analyse en vue de conférer de la valeur aux entreprises qui les utilisent. En outre, avec la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une vue complète de la traçabilité des données n'a jamais été aussi importante.

DSS aide à relever ces défis en offrant aux gardiens des informations, aux scientifiques des données, aux analystes commerciaux et aux ingénieurs des données de solides capacités pour trouver, éditer, partager, sécuriser et communiquer sur les données et leur contexte grâce à une expérience utilisateur intuitive. Désormais, les clients peuvent avoir une vue complète de leurs données pour tous leurs lacs de données qui combinent des actifs de données critiques, en réduisant le temps qu'il faut pour comprendre les principaux aspects de données tout en réduisant les risques. Grâce à DSS, les utilisateurs en entreprises, comme les analystes et les scientifiques des données, ont plus de liberté pour investir du temps en toute confiance dans la découverte de renseignements commerciaux précieux au lieu de nettoyer les données et de se soucier de l'intégrité des données. DSS confère aux clients les avantages suivants :

Organiser et éditer les données à l'échelle mondiale en fonction de toute une série de critères, comme la classification des entreprises, leur objet, les protections nécessaires, etc.

en fonction de toute une série de critères, comme la classification des entreprises, leur objet, les protections nécessaires, etc. Découvrir, cataloguer et rechercher des données personnelles et sensibles afin qu'elles puissent être classées et explorées par les analystes commerciaux et les scientifiques des données.

des données personnelles et sensibles afin qu'elles puissent être classées et explorées par les analystes commerciaux et les scientifiques des données. Simplifier la gestion et l'administration via des ensembles d'actifs groupés selon des caractéristiques comme l'origine, la valeur, le niveau de protection, la sensibilité ou l'utilisation fonctionnelle des données.

via des ensembles d'actifs groupés selon des caractéristiques comme l'origine, la valeur, le niveau de protection, la sensibilité ou l'utilisation fonctionnelle des données. Analyser la traçabilité et l'impact des données pour aider les professionnels des données à se conformer au RGPD.

pour aider les professionnels des données à se conformer au RGPD. Sécuriser les données et les métadonnées afin de bien comprendre le paysage d'autorisation dans toute l'entreprise et d'avoir une vue unique des politiques en matière de sécurité, de l'état de la protection des données et des toutes les règles d'anonymisation qui ont été définies.

« Découvrir des renseignements à partir de divers types de données pour plusieurs lacs de données requiert énormément d'efforts pour établir la traçabilité, améliorer la qualité et éliminer les redondances pour tous les actifs de données », explique Scott Gnau, directeur de la technologie chez Hortonworks. « Vu la vitesse à laquelle va le commerce mondial de nos jours, nos clients en entreprises ont besoin d'une manière plus rapide et plus facile de comprendre, de connecter, de sécuriser et de gouverner les types de données de façon homogène pour tous les lacs de données d'entreprise. DSS permettra spécifiquement aux clients d'avoir confiance dans leurs données en moins de temps et permettra ainsi plus facilement aux scientifiques des données d'analyser et d'extraire la véritable valeur de leurs données. »

DSS est proposé en tant que service et exploite les technologies open source, comme Apache Atlas et Apache Ranger, pour partager et accroître la valeur d'une architecture de données moderne dans des environnements hétérogènes. Pour de plus amples informations sur DSS, rendez-vous sur https://hortonworks.com/products/data-services/.

Mises à jour de Data Lifecycle Manager

Afin de renforcer encore davantage sa vision pour la gestion mondiale de données, Hortonworks propose également des mises à jour de Data Lifecycle Manager (DLM), qui concrétise la promesse d'une réplication cloud hybride. La nouvelle version de DLM permet d'encapsuler et de copier les données de manière transparente pour l'ensemble des environnements de stockage privé physique et cloud public pour une mobilité totale des données afin de permettre les charges de travail adéquates dans l'environnement adéquat pour le cas d'utilisation adéquat.

Une prévisualisation technique de DSS est d'ores et déjà proposée. La version de DSS pour le public et la prochaine version de DLM sont prévues pour le deuxième trimestre 2018. Les dates de lancement sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

