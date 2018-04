Hospital Alemão Oswaldo Cruz no Brasil escolhe o sistema de tratamento do câncer Halcyon da Varian

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi o primeiro hospital no Brasil a instalar o acelerador linear, em 1972, e estamos muito orgulhosos em sermos novamente os primeiros com o sistema Halcyon", afirmou Dr. Rodrigo Hanriot, oncologista de radiação e chefe do departamento de oncologia de radiação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. "Estamos ansiosos para utilizar os inúmeros recursos avançados do Halcyon e acelerar a disponibilidade de atendimentos de alta qualidade."

Operacionalmente, o Halcyon oferece um fluxo de trabalho otimizado que requer nove etapas do início ao término do tratamento, em comparação às mais de 30 etapas exigidas por tecnologias mais antigas. Para auxiliar na redução do tempo e nos custos de construção, desde a instalação até o tratamento do primeiro paciente, o Halcyon oferece comissionamento rápido, requer menos blindagem em relação aos sistemas tradicionais, cabe na maioria dos pequenos "bunkers" existentes e pode ser instalado em duas semanas ou menos.

Os pacientes se beneficiam do ambiente operacional silencioso do Halcyon, que é até duas vezes mais silencioso que outros sistemas. Além disso, o Halcyon tem uma mesa de altura baixa para fácil acesso ao paciente, bem como uma iluminação ambiente suave e indireta na abertura de 100 cm do gantry, maior que a de equipamentos de tomografias tradicionais.

A Varian registrou a venda do equipamento no primeiro trimestre de ano fiscal de 2018.

Para obter mais informações sobre o Halcyon, acesse www.varian.com/halcyon.

Sobre a Varian

A Varian é líder no desenvolvimento e no fornecimento de soluções para o tratamento do câncer, além de estar focada na criação de um mundo sem medo do câncer. Com sede em Palo Alto, Califórnia, a Varian emprega aproximadamente 6.500 pessoas no mundo inteiro. Para obter mais informações, acesse http://www.varian.com e siga @VarianMedSys no Twitter.

