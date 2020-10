Host Waa Wei gewinnt erstmals GMA & Wu Qing-Feng und erhält Auszeichnung Best Male Vocalist

Die chinesischsprachige Popsongsängerin Hebe Tien führte „Anything Goes", „You Should Know About It" und „Learning from Drunk" auf. Die Königin der Liebeslieder, Fish Leong, sang „If One Day", „How Am I", „Unfortunately Not You", „Pain that Pain that Breathes" und „J'Adore". Der frühere GMA-Gewinner in der Kategorie „Best Vocalist", JJ Lin, trat mit „A Thousand Years Later" und „No Turning Back" auf. Waa Wei sang „Heaven", „Mon Chéri", „Death of Narcissus", „Full Stop", „I only care about you" und „Be an Extraordinary Ordinary Person". ØZI sang den Hit „B.O" und 9m88 lieferte eine Performance für „Aim High". Joanna Wang sang ein Cover zu Teresa Tengs „Lover", während A-Yue mit MJ116s Muta und Kenzy auftrat, um „Hands in the Pockets" unter tosendem Applaus zu präsentieren.