L'animateur Waa Wei remporte la première GMA et Wu Qing-Feng est élu meilleur chanteur masculin

La chanteuse de pop en langue chinoise, Hebe Tien, a interprété « Anything Goes », « You Should Know About It » et « Learning from Drunk ». La reine des chansons d'amour, Fish Leong, a chanté « If One Day », « How Am I », « Unfortunately Not You », « Pain that Breathes » et « J'Adore ». Le précédent lauréat de la GMA dans la catégorie du meilleur chanteur, JJ Lin, a interprété « A Thousand Years Later » et « No Turning Back ». Waa Wei a fait sa prestation sur « Heaven », « Mon Chéri », « Death of Narcissus », « Full Stop », « I Only Care About You », et « Be an Extraordinary Ordinary Person ». ØZI a interprété la chanson à succès « B.O » et 9m88 s'est produit sur « Aim High ». Joanna Wang a fait une reprise de « Lover » de Teresa Teng tandis que A-Yue a joué avec Muta et Kenzy de MJ116 pour présenter « Hands in the Pockets » dans un tonnerre d'applaudissements.