HotForex inicia o novo ano com mais reconhecimento global

PORT LUIS, Maurício, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Corretor líder de CFDs HotForex recebeu dois novos títulos do Global Forex Awards, "Most Trusted Forex Broker - Global" e "Best Forex Educational Resources - Global", em reconhecimento ao excepcional compromisso da empresa em ajudar seus clientes se sentem seguros, apoiados, valorizados e confiantes em cada etapa de sua jornada comercial!

Com mais de 2,5 milhões de contas ativas abertas, a HotForex se orgulha de ser uma corretora de confiança escolhida em todo o mundo. Eles oferecem proteção gratuita de saldo negativo para todos os clientes, seguro líder de mercado de até €5.000.000 e uma equipe de suporte dedicada disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana. A empresa recebeu o prêmio comentando: "Desde o início, nossa missão tem sido fornecer o melhor serviço ao cliente, mantendo uma excelente cultura centrada no cliente. É maravilhoso ter nosso sucesso notado e apreciado não apenas por nossos clientes, mas por alguns dos organismos de premiação mais respeitados da indústria. "

A empresa também recebeu o prêmio "Best Forex Educational Resources - Global" por fornecer uma variedade de recursos educacionais para ajudar os comerciantes em todos os níveis. Comentando sobre essa vitória, a empresa disse: "Estamos cientes de que a educação é uma parte importante de cada jornada comercial. Nossos recursos educacionais, que incluem materiais online e offline juntamente com webinars semanais em que nossa equipe de especialistas responde a perguntas de negociação ao vivo, fornecem aos nossos traders tudo o que precisam para aprimorar seus conhecimentos de negociação.

O CEO da HotForex, George Koumantaris, disse: "Esses novos prêmios são uma ótima maneira de começar o novo ano. Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos mais uma vez e permanecemos comprometidos em encontrar maneiras novas e emocionantes de aprimorar a experiência de negociação de nossos clientes. "

Visite o site da HotForex hoje para saber mais sobre seus produtos e serviços premiados e as vantagens de negociar com um corretor global confiável de escolha.

Sobre HotForex

A HotForex é uma corretora de vários ativos internacionalmente aclamada, escolhida por mais de 2,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 45 prêmios da indústria cobiçados em seus dez anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas, ferramentas e recursos educacionais, além de excelente atendimento ao cliente e condições comerciais incomparáveis.

Aviso de risco

Negociar Produtos Alavancados, como Forex e Derivados, pode não ser adequado para todos os investimentos.

HF Markets Ltd,

[email protected],

+44-2033185978

FONTE HotForex

