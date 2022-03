HotForex oferecerá concurso de trading de Road to Paris pelo segundo ano

"Estamos mais do que orgulhosos de ter este acordo de parceria em andamento com uma equipe como o Paris Saint-Germain e poder valorizar nossos clientes e parceiros com esta oferta única." disse um porta-voz da HotForex. "Assim como no ano passado, damos as boas-vindas a todos os clientes novos e existentes e entusiastas do futebol para participar do concurso e exibir suas habilidades comerciais para ter a chance de ganhar uma experiência completa relacionada ao seu time favorito e parceiro oficial nosso, o Paris Saint- Germain."

Participe do concurso de trading de Road to Paris para ganhar prêmios dos sonhos

Com o Concurso de Trading de Road to Paris em andamento pelo segundo ano, os clientes da HotForex têm mais uma vez a oportunidade de testar suas habilidades de negociação e con correr a fantásticos prêmios em dinheiro oferecidos aos cinco principais traders e uma experiência VIP que o dinheiro não pode comprar que inclui, entre outros:

Assistir a um aquecimento do PSG de campo lateral

2 assentos VIP na jornada

2 ingressos para o estádio

Bilhetes de avião e alojamento pago

Marc Armstrong, Diretor de Parcerias do Paris Saint-Germain, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos que a HotForex tenha aprimorado sua oferta para nossa base de fãs global com iniciativas interessantes. Estamos ansiosos para compartilhar nosso amor pelo jogo com todos os clientes da HotForex, oferecendo-lhes novamente a oportunidade de conhecer os bastidores do estádio Parc des Princes e experimentar a emoção e emoção de seu time favorito em primeira mão."

Visite a página do concurso Road to Paris para mais informações.

Sobre HotForex

A HotForex está comprometida com o sucesso de seus clientes e oferece a eles uma vantagem competitiva por meio de tecnologias de ponta, acesso exclusivo a pesquisas de mercado, plataformas de negociação inovadoras, recursos de aprendizado e suporte multilíngue 24 horas por dia, 5 dias por semana. Através de sua política de fornecer a seus clientes as melhores condições de negociação possíveis e um ambiente ideal para negociar, ela se posicionou como a corretora de Forex de escolha para traders em todo o mundo.

Sobre o Paris Saint Germain

O clube de futebol Paris Saint-Germain foi criado em 1970. Desde a compra do clube pela QSI em 2011, ele se transformou para se tornar um dos principais clubes de futebol e marcas esportivas globais do mundo. O Paris Saint-Germain está conectado com Paris, que está no centro da organização, sob a filosofia de uma cidade única, um clube único. Desde então, o clube conquistou 26 troféus em dez anos, 44 em sua história, tornando-se o clube de futebol mais bem sucedido da França. O Paris Saint-Germain atraiu muitos grandes jogadores, incluindo Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic e, atualmente, Neymar Jr e Mbappé, ambos classificados entre os melhores jogadores do mundo. A popularidade internacional do clube não para de crescer. Hoje é um dos clubes mais seguidos do mundo, expandindo de zero para uma comunidade com mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais em apenas dez anos. Abriu escritórios internacionais em Doha, Xangai e Cingapura. O clube esportivo pioneiro, que agora inclui futebol masculino, futebol feminino, handebol e judô, adicionou o esports em 2016. Retribuir à comunidade é fundamental para o clube que aumentou drasticamente a capacidade de sua Fundação para desenvolver programas inovadores para crianças em situações difíceis. Entre outros, o projeto Red & Blue School permite que a Fundação Paris Saint-Germain atenda jovens carentes.

