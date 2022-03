HotForex organise le concours de trading Road to Paris pour la seconde année

« Nous sommes fiers d'avoir finalisé cet accord de partenariat continu avec une équipe comme le Paris Saint-Germain et de pouvoir favoriser nos clients et partenaires avec cette offre unique », a déclaré un porte-parole de HotForex. « Tout comme l'année dernière, nous invitons tous les clients, nouveaux et existants, et les passionnés de football à se joindre au concours pour démontrer leurs compétences de trading afin de tenter de vivre une expérience tout inclus avec leur équipe préférée et notre partenaire officiel, le Paris Saint- Germain. »

Participer au concours de trading Road to Paris pour gagner des prix de rêve

Avec le concours de trading Road to Paris qui se déroule pour la seconde année, les clients HotForex ont à nouveau la possibilité de mettre leurs compétences de trading à l'épreuve et de remporter des prix en espèces fantastiques offerts aux cinq meilleurs traders, ainsi qu'une expérience VIP que l'argent ne peut pas acheter, entre autres :

Assister à un échauffement du PSG depuis le terrain annexe

2 places VIP le jour du match

2 billets pour la visite du stade

Billets d'avion et hébergement payés

Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain a ajouté : « Nous sommes ravis que HotForex ait amélioré son offre à notre base de fans mondiale avec des initiatives passionnantes. Nous sommes impatients de partager notre amour du jeu avec tous les clients de HotForex, en leur offrant à nouveau l'opportunité d'entrer dans les coulisses du Parc des Princes et de vivre le frisson et l'excitation au plus près de leur équipe préférée. »

Visitez la page du concours Road to Paris pour plus d'informations.

À propos de HotForex

HotForex s'engage à la réussite de ses clients en leur donnant un avantage concurrentiel grâce à des technologies de pointe, un accès exclusif à des études de marché, des plateformes de trading innovantes, des ressources pédagogiques et une assistance multilingue 24h/24 et 5j/7. Grâce à notre politique consistant à offrir à nos clients les meilleures conditions de trading possibles et un environnement optimal pour trader, nous sommes positionnés comme le courtier Forex de choix pour les traders du monde entier.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Depuis l'achat du club par QSI en 2011, il s'est transformé pour devenir l'un des meilleurs clubs de football et l'une des meilleures marques sportives dans le monde. Le Paris Saint-Germain est lié à Paris, située au cœur de l'organisation, avec pour philosophie une ville unique, un club unique. Le club a depuis remporté 26 trophées en dix ans, 44 au cours de son histoire, devenant le club de football le plus titré de France. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands joueurs, dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, et actuellement Neymar Jr et Mbappé, tous deux classés parmi les meilleurs joueurs du monde. La popularité internationale du club ne cesse de croître. C'est aujourd'hui l'un des clubs les plus suivis au monde, passant de zéro à une communauté de plus de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux en seulement dix ans. Des bureaux internationaux ont été ouverts à Doha, Shanghai et Singapour. Le club sportif pionnier qui comprend désormais le football masculin, le football féminin, le handball et le judo a ajouté l'eSport en 2016. Redistribuer à la communauté est fondamental pour le club qui a considérablement augmenté la capacité de sa Fondation à développer des programmes innovants pour les enfants en situation de difficulté. Entre autres, le projet Red & Blue School permet à la Fondation Paris Saint-Germain d'être au service des jeunes défavorisés.

