Hotspot s'associe à Parallel Wireless pour concrétiser la vision du Nigeria en matière de connectivité

La solution Open RAN et le modèle NaaS fourniront des services à large bande à travers le Nigeria

NASHUA, New Hampshire, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la société américaine leader dans le domaine des réseaux d'accès radioélectrique ouvert (Open RAN), qui fournit les premières solutions de bout en bout Open RAN 5G 4G 3G 2G définies par logiciel, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par Hotspot Network Limited, un fournisseur de réseau en tant que service (NaaS), dans le cadre des initiatives des initiatives de connectivité Digital Farmers Club (DFC), Universal Service Provision Fund (USPF) et NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA), pour fournir une couverture 2G, 3G et 4G à travers 2 000 villages présélectionnés au Nigeria.

La GSMA indique qu'en Afrique subsaharienne, un quart de la population vit encore en dehors de la couverture mobile en haut débit, contre 7 % au niveau mondial. L'internet mobile est la seule méthode d'accès au numérique pour de nombreux particuliers et entreprises au Nigeria. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de l'internet mobile pour favoriser l'accès à l'éducation, au travail, aux soins de santé, aux services et aux réseaux sociaux.

Le gouvernement fédéral du Nigeria s'est engagé à faciliter la réalisation de ses objectifs politiques nationaux en matière de service universel et d'accès aux technologies de l'information et de la communication au Nigeria. Ce déploiement est aligné sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies n° 1, 2, 6, 7 et 13. Il s'aligne également sur les cinq priorités des banques africaines de développement (« High 5 ») : éclairer et alimenter l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie de la population africaine.

L'objectif stratégique du partenariat entre Parallel Wireless et Hotspot est d'aider les opérateurs mobiles régionaux à construire et à étendre les réseaux sans fil dans tout le Nigeria, en fournissant des services numériques de nouvelle génération aux communautés locales. Cela répondra à l'objectif de la DFC, de l'USPFS et de la NAVSA d'offrir des services vocaux et de données pour activer les services de santé en ligne, hôtellerie en ligne, éducation en ligne, banque en ligne, agriculture en ligne et, par conséquent, améliorer le niveau de vie des citoyens et les faire entrer dans l'économie numérique. Ainsi, l'initiative DFC pourra créer plus de 100 000 emplois directs et 1 500 000 emplois indirects dans tout le Nigeria.

Les partenaires du projet fournissent les capacités suivantes :

Parallel Wireless : Une architecture distribuée haute performance pour construire un réseau RAN ouvert de classe mondiale, Cloud-natif et prêt pour la 5G. Cela permettra également d'améliorer l'innovation en matière de services et de réduire les coûts opérationnels sur des sites géographiquement dispersés, grâce à l'introduction de l'automatisation du RAN.

Une expérience dans le déploiement et la gestion du RAN traditionnel en tant qu'intégrateur de système et fournisseur de NaaS, y compris les services gérés. Écosystème de déploiement : Système d'énergie solaire hors réseau.

Système d'énergie solaire hors réseau. Banques partenaires : Le financement d'un programme d'acquisition de téléphones portables pour les femmes et les agriculteurs de la région.

Le financement d'un programme d'acquisition de téléphones portables pour les femmes et les agriculteurs de la région. DFC : Une plate-forme pour l'autonomisation des femmes et des jeunes qui dirigent des entreprises agricoles dans les communautés rurales, en leur fournissant des connaissances et des compétences en matière de techniques agricoles modernes et de gestion d'une micro/petite entreprise.

Pour en savoir plus sur la plate-forme Open RAN, téléchargez ce e-Book : https://www.parallelwireless.com/resources/everything-you-need-to-know-about-open-ran/

Citations de référence

Ing. Morenikeji Aniye, fondateur et PDG de HotSpot Network Limited, a déclaré : « Hotspot a signé un accord commercial avec MTN pour déployer plus de 2 000 sites, en commençant par 500 la première année. Nous pensons que la plate-forme leader Open RAN 2G 3G 4G 5G de Parallel Wireless, innovante et facile à déployer, permettra une mise sur le marché plus rapide pour fournir l'internet sans fil aux consommateurs et aux entreprises. »

Christoph Fitih, directeur des ventes pour l'Afrique de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à diverses initiatives de ce type pour la mise en œuvre de notre plate-forme Open RAN, leader mondial, qui permet aux opérateurs de téléphonie mobile de proposer des services nouveaux et innovants rapidement et à moindre coût, ce qui a un impact positif sur la vie de la population mondiale. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la première entreprise américaine à défier les fournisseurs existants dans le monde entier grâce à la première solution macro unifiée Open RAN ALL G (5G/4G/3G/2G) définies par logiciel du secteur. Son logiciel de réseau Cloud-natif réimagine l'économie des réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux, tant en ce qui concerne la couverture que les déploiements de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société est engagée auprès de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN multitechnologiques et ouvertes virtualisées ont été récompensées par plus de 75 prix du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Hotspot Network Limited

Fondée en 2008, Hotspot Network Limited (HNL) fournit un service de colocalisation de relais et de partage d'infrastructures aux opérateurs de téléphonie mobile. Nous fournissons également aux opérateurs de téléphonie mobile nigérians une solution de réseau en tant que service (NaaS) visant à surmonter les difficultés liées à l'expansion de la connectivité mobile dans les zones rurales du Nigeria.

https://www.hotspotnetworkltd.com/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

