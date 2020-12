Hotspot se asocia con Parallel Wireless para cumplir la visión de conectividad de Nigeria

NASHUA, New Hampshire, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la empresa líder en Open RAN con sede en EE. UU. que ofrece las primeras soluciones Open RAN de 5G, 4G, 3G y 2G de extremo a extremo definidas por software del mundo, anunció hoy que ha sido seleccionada por Hotspot Network Limited, un proveedor de Redes como servicio (NaaS), como parte de las iniciativas de conectividad de Digital Farmers Club (DFC), Universal Service Provision Fund (USPF) y NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) para ofrecer cobertura 2G, 3G y 4G en 2.000 aldeas focalizadas de Nigeria.

GSMA afirma que en África subsahariana, una cuarta parte de la población aún vive fuera de la cobertura de banda ancha móvil, en comparación con el 7 % a nivel global. Internet móvil es el único método de acceso digital para muchas personas y empresas en Nigeria. La pandemia de la COVID-19 ha enfatizado la importancia de la Internet móvil para apoyar el acceso a la educación, el trabajo, la atención médica, los servicios y las redes sociales.

El gobierno federal de Nigeria está comprometido a facilitar el logro de sus objetivos de política nacional para el servicio universal y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en Nigeria. Esta implementación se alinea con los Objetivos de desarrollo sustentables SDG 1, 2, 6, 7 y 13 de las Naciones Unidas. También se alinea con los 5 objetivos principales de los Bancos de Desarrollo Africanos: Iluminar y brindar energía a África, Alimentar a África, Industrializar África, Integrar África y Mejorar la calidad de vida de las personas de África.

El objetivo estratégico de la asociación entre Parallel Wireless y Hotspot es ayudar a los operadores móviles regionales a construir y expandir redes inalámbricas en Nigeria, proporcionando servicios digitales de última generación a las comunidades locales. Esto cumplirá con el objetivo de DFC, USPFS y NAVSA de proporcionar servicios de voz y datos para habilitar eHealth, eHospitality, eEducation, ebanking, eAgriculture y, como resultado, mejorar el nivel de vida de los ciudadanos e incorporarlos a la economía digital. Esto ayudará a DFC a crear más de 100.000 puestos de trabajo directos y 1.500.000 puestos de trabajo indirectos en Nigeria.

Los socios del proyecto ofrecen las siguientes capacidades:

Parallel Wireless: arquitectura distribuida de alto rendimiento para construir una red Open RAN de clase mundial, original de la nube y lista para brindar servicios 5G. Esto también redundará en una mejor innovación en el servicio y reducirá los costos operativos en todos los sitios distribuidos geográficamente, con la introducción de la automatización RAN.

Hotspot: experiencia en la implementación y administración de RAN tradicional como integrador de sistemas y proveedor de NaaS, incluidos los servicios administrados.

Ecosistema de implementación: sistema de energía solar fuera de la red.

Bancos asociados: financiamiento del esquema de adquisición de teléfonos móviles para mujeres y agricultores de la región.

DFC: una plataforma para empoderar a las mujeres y los jóvenes a cargo de negocios agrícolas en comunidades rurales, brindándoles conocimientos y habilidades en técnicas agrícolas modernas y dirigiendo con éxito una micro o pequeña empresa.

Citas complementarias

El ingeniero Morenikeji Aniye, fundador y director ejecutivo de HotSpot Network Limited, dijo: "Hotspot ha firmado un acuerdo comercial con MTN para implementar más de 2.000 sitios, comenzando con 500 en el primer año. Creemos que la tecnología Open RAN líder a nivel mundial de 2G, 3G, 4G y 5G de Parallel Wireless, innovadora y fácil de implementar, permitirá que ingrese más rápido al mercado para ofrecer Internet inalámbrica a consumidores y empresas".

Christoph Fitih, director de ventas para África de Parallel Wireless, expresó: "Estamos orgullosos de ser parte de varias iniciativas de este tipo para implementar nuestra plataforma Open RAN líder en el mundo, a fin de permitir a los operadores móviles habilitar servicios nuevos e innovadores de forma rápida y rentable, con un impacto positivo en la vida de la población mundial".

Acerca de Parallel Wireless

Parallel Wireless es la primera empresa con sede en los EE. UU. que desafía a los proveedores heredados del mundo con la primera solución macro Open RAN habilitada por software ALL G (5G/4G/3G/2G) unificada de la industria. Su software de red original de la nube reinventa la economía de la red para los operadores móviles globales en implementaciones de cobertura y capacidad, al mismo tiempo que allana el camino hacia el 5G. La empresa está comprometida con más de 50 operadores líderes en todo el mundo. La innovación y excelencia de Parallel Wireless en soluciones RAN virtualizadas abiertas y de múltiples tecnologías han sido reconocidas con más de 75 premios de la industria. Para obtener más información, visite www.parallelwireless.com. Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter.

Acerca de Hotspot Network Limited

Fundada en el 2008, Hotspot Network Limited (HNL) proporciona servicios de uso compartido de infraestructura y ubicación de torres a operadores móviles. También ofrecemos a los operadores móviles nigerianos una solución de red como servicio (NaaS) destinada a superar el desafío de expandir la conectividad móvil en las áreas rurales de Nigeria.

https://www.hotspotnetworkltd.com/

