Houston se fija en el liderazgo nacional en movilidad económica

Cinco organizaciones líderes se reúnen para la primera Cumbre de Movilidad Económica de Houston para explorar soluciones audaces y colaborativas para las brechas de oportunidad

HOUSTON, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Houston ocupa el puesto 11 entre las 50 áreas metropolitanas más grandes del país en cuanto a movilidad ascendente entre niños de bajos ingresos, según el Atlas de oportunidades de Opportunity Insights. Pero si bien la región muestra signos de progreso, Houston también tiene la tasa de pobreza más alta entre las 25 ciudades más pobladas de Estados Unidos. La pregunta que enfrenta la región es urgente: ¿Puede Houston liderar a la nación en el avance de la movilidad económica?

Del 29 al 30 de octubre, cinco organizaciones líderes, Good Reason Houston, Greater Houston Community Foundation, Greater Houston Partnership, Kinder Institute for Urban Research y United Way of Greater Houston, convocaron a más de 150 líderes intersectoriales para la Cumbre de Movilidad Económica de Houston: Construyendo puentes para un impacto más profundo inaugural. El evento reunió a voces de negocios, filantropía, gobierno, academia, comunidad y el sector sin fines de lucro para profundizar la comprensión, fortalecer las relaciones y explorar un camino de colaboración para ampliar las oportunidades para todos los habitantes de Houston.

La cumbre de dos días contó con dos de las principales autoridades de la nación en materia de movilidad económica:

Dr. Raj Chetty, director de Opportunity Insights y economista de Harvard

Sarah Rosen Wartell, presidenta del Urban Institute

Tres líderes de Houston también ofrecieron información sobre los datos locales, la investigación y la filantropía que dan forma a la trayectoria de Houston:

Dr. Flavio Cunha, director del Centro de Movilidad Económica del Instituto Kinder de Investigación Urbana de la Universidad de Rice

Rich Kinder, cofundador de Kinder Morgan y presidente de la Fundación Kinder

Ann B. Stern, presidenta y directora general de Houston Endowment

La movilidad económica es algo más que ingresos; se trata de si los individuos y las familias pueden subir la escalera económica dentro de sus vidas y a través de las generaciones. Factores como la educación, la vivienda, la salud, el medio ambiente y el capital social influyen en la trayectoria de las oportunidades. Es importante destacar que los oradores hablaron sobre cómo estos factores se unen dentro de las familias y los vecindarios, dando forma dramáticamente a las vías disponibles para la movilidad ascendente o las barreras que la hacen fuera de su alcance.

"La comunidad donde crece un niño juega un papel importante en la configuración de su futuro. En Houston, vemos esto claramente, incluso a nivel de vecindario o zona censal. Los niños de familias de bajos ingresos que crecen a solo una o dos millas de distancia pueden tener resultados dramáticamente diferentes como adultos ", dijo el Dr. Raj Chetty, director de Opportunity Insights. "Factores como la concentración de la pobreza, la calidad de la escuela y la red social influyen en las oportunidades disponibles para ellos. Me alienta ver a un grupo tan diverso de organizaciones y líderes que se reúnen aquí en Houston para crear un esfuerzo más coordinado para ampliar las oportunidades y mejorar los resultados para todos los niños ".

"Houston es una de las regiones más diversas y de más rápido crecimiento en Estados Unidos", dijo Sarah Rosen Wartell, presidenta del Urban Institute. "Eso lo convierte en un referente de lo que es posible para avanzar en la movilidad económica. Pero hacer realidad esa promesa requiere soluciones ambiciosas e intersectoriales con un compromiso a largo plazo con el impacto ".

Para las organizaciones convocantes, la cumbre representa un compromiso continuo y fortalecido para impulsar un cambio medible. Las reuniones futuras continuarán refinando las prioridades, alineándose con los objetivos compartidos y comprometiéndose con la acción colectiva.

Esto no es solo una conversación, es un compromiso colectivo. Las organizaciones convocantes se preguntan qué más pueden hacer juntas, cómo hacer un seguimiento del progreso y cómo mantenerse enfocadas en brindar oportunidades duraderas para todos los habitantes de Houston a largo plazo.

Acerca de Good Reason Houston

Good Reason Houston es una organización sin fines de lucro que trabaja para garantizar que todos los niños de todos los vecindarios reciban una educación pública de clase mundial. Con el audaz objetivo de duplicar el número de graduados que ganan un salario digno para 2040, nos asociamos con familias, educadores y líderes para impulsar el cambio basado en datos y ampliar las oportunidades en toda la región. goodreasonhouston.org

Acerca de Greater Houston Community Foundation

Durante tres décadas, Greater Houston Community Foundation ha sido un líder de confianza en la filantropía, ayudando a los donantes a convertir la generosidad en un impacto significativo. Guiada por la intención de los donantes, la Fundación Comunitaria ha distribuido más de $ 2.7 mil millones en subvenciones para fortalecer Houston y más allá. A través de fondos asesorados por donantes y una amplia gama de servicios filantrópicos, la Fundación Comunitaria proporciona asesoramiento personalizado, experiencia en la concesión de subvenciones e iniciativas educativas que capacitan a las personas, las familias y las empresas para lograr sus objetivos caritativos. Al combinar un profundo conocimiento de la comunidad con soluciones estratégicas, la Fundación amplifica las donaciones y ayuda a construir una región más vibrante y resistente para todos. www.ghcf.org

Acerca de Greater Houston Partnership

The Greater Houston Partnership trabaja para hacer de Houston uno de los mejores lugares para vivir, trabajar y hacer negocios al reunir a líderes empresariales y comunitarios para construir una región más fuerte, próspera y resistente. A través de la fuerza y la colaboración de nuestras 900 organizaciones miembros y una amplia red de socios en nuestra región de 12 condados, defendemos el crecimiento económico, damos forma a una política inteligente y elevamos las oportunidades económicas y la calidad de vida para todos los habitantes de Houston. Houston.org.

Acerca del Instituto Kinder de Investigación Urbana de la Universidad de Rice

El Instituto Kinder de Investigación Urbana de la Universidad de Rice construye mejores ciudades y mejora vidas a través de datos, investigación, participación y acción. El instituto trabaja en asociación directa con agencias gubernamentales y organizaciones de servicios sociales que están posicionadas para resolver los desafíos críticos que enfrenta la quinta área metropolitana más grande y diversa de la nación. Su investigación se centra en la vivienda, la educación, la movilidad económica, la salud comunitaria y pública, y la población. kinder.rice.edu

Acerca de United Way of Greater Houston

United Way of Greater Houston conecta a las personas con la posibilidad. Unimos a donantes, voluntarios y socios comunitarios en apoyo de un plan enfocado para eliminar las barreras en el camino hacia la estabilidad financiera para familias e individuos. Los programas centrados en la estabilidad financiera, las oportunidades para los jóvenes, la comunidad saludable y la resiliencia de la comunidad ayudan a nuestros vecinos a ponerse de pie y permanecer allí. Para las familias y las personas que están listas, nuestro Viaje Integrado al Cliente elimina las barreras en el camino hacia la estabilidad financiera. United Way también conecta a nuestros vecinos con ayuda, esperanza y recursos críticos 24/7/365 a través de la línea de AYUDA 211 de Texas/United Way. Nuestras inversiones comunitarias están respaldadas por la investigación, garantizadas por una buena administración y entregan resultados. www.unitedwayhouston.org

