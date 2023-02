Hoxhunt führt bahnbrechende Plattform für das Human Risk Management ein.

Plattform zur Erleichterung der automatischen Einhaltung von Vorschriften und der Änderung des Sicherheitsverhaltens

MINNEAPOLIS, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Hoxhunt, das führende Softwareunternehmen zur Änderung von Cybersicherheitsverhalten, gab heute die Verfügbarkeit der branchenweit führenden Human Risk Management Platform und drei neuer Produkte bekannt. Zum ersten Mal können sich die Verantwortlichen für Cybersicherheit auf echte Transparenz und messbare Ergebnisse konzentrieren, nicht nur auf die Einhaltung von Vorschriften und Audits.

Nach Angaben des World Economic Forums lassen sich 95 Prozent der Datenschutzverletzungen auf menschliches Versagen zurückführen, meist durch das Anklicken gezielter Phishing-Angriffe. Hoxhunt sorgt mit minimalen Ressourcen für eine hohe Ausfallsicherheit, indem es den Übergang der Mitarbeiter vom größten Sicherheitsrisiko zur wertvollsten Ressource automatisiert. Hoxhunts Human Risk Management Platform ermöglicht die Einbindung menschlicher Bedrohungsdaten in eine Vielzahl von Sicherheitsvorkehrungen - die einzige Möglichkeit, die Millionen ausgeklügelter Phishing-Angriffe, die jedes Jahr technische Filter umgehen, zu erkennen.

Die KI-gestützte Plattform bietet drei neue Produkte an, die auf den Sicherheitsreifegrad einer Organisation abgestimmt werden können.

Das neue Produkt Comply ermöglicht die automatische Bereitstellung von Programmen zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins. Von der Auswahl des Lehrplans bis zur Anpassung der Schulungsinhalte ermöglicht Hoxhunt Comply den Sicherheitsverantwortlichen die Erstellung eines umfassenden Programms auf Knopfdruck.

Hoxhunt wurde gegründet, um einen Ansatz zu verfolgen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, der über die traditionellen, auf der Einhaltung von Vorschriften basierenden Sicherheitsschulungen hinausgeht und eine risikobasierte Sicherheitsstrategie durch messbare Änderungen des Sicherheitsverhaltens ermöglicht.

„Da bösartige Akteure ihre Taktiken verfeinern und nach Lücken in den Sicherheitskontrollen suchen, sind Mitarbeiter zum größten Angriffsvektor für Cyberkriminelle geworden, die in Unternehmensnetzwerke eindringen wollen", so Mika Aalto, Mitbegründer und Geschäftsführer von Hoxhunt. „Mitarbeiter werden als Teil der Sicherheitsvorkehrungen eines Unternehmens oft übersehen, und Angreifer machen sich dies zunutze. In den meisten Unternehmen erhalten die Mitarbeiter bestenfalls allgemeine Sensibilisierungsschulungen, um die Compliance-Ziele des Unternehmens zu erreichen. Diese Initiativen ändern weder das Cyberverhalten der Mitarbeiter noch schaffen sie die Fähigkeit, Social Engineering-Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Hoxhunt wurde gegründet, um dieses unkontrollierte Problem zu lösen. Mit unserer Plattform für menschliches Risiko können Unternehmen die Sicherheitsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter erheblich verbessern, um eine starke menschliche Erkennungsmaschine zu schaffen, wenn Angreifer die technischen Ebenen überschreiten."

Die umfassende, KI-gesteuerte Plattform von Hoxhunt bietet:

Erhöhte Sichtbarkeit: Verschafft einen Einblick in das tatsächliche Risiko der menschlichen Ebene eines Unternehmens und in die Bedrohungen, die in die Systeme eingedrungen sind (oder eingedrungen sein könnten).

Verschafft einen Einblick in das tatsächliche Risiko der menschlichen Ebene eines Unternehmens und in die Bedrohungen, die in die Systeme eingedrungen sind (oder eingedrungen sein könnten). Messbare Risikoreduzierung: Hoxhunt verwandelt Mitarbeiter in Sicherheitsressourcen und schafft ein globales Sensornetzwerk für menschliche Bedrohungen, um E-Mail-Bedrohungen zu erkennen und zu beseitigen, die Ihren technischen Schutzmaßnahmen entgehen. Hoxhunt senkt die Fehlerquote auf nur 2 %, verglichen mit 25 % bei der Verwendung anderer Phishing-Tools.

Hoxhunt verwandelt Mitarbeiter in Sicherheitsressourcen und schafft ein globales Sensornetzwerk für menschliche Bedrohungen, um E-Mail-Bedrohungen zu erkennen und zu beseitigen, die Ihren technischen Schutzmaßnahmen entgehen. Hoxhunt senkt die Fehlerquote auf nur 2 %, verglichen mit 25 % bei der Verwendung anderer Phishing-Tools. Gestrafftes Berichtswesen: Behält die volle Kontrolle und Transparenz über den Schulungsfortschritt der Mitarbeiter in allen Abteilungen und erstellt automatisch Berichte, die CISOs nutzen können, um Verbesserungen an der Sicherheitslage des Unternehmens zu erzielen.

Seit seiner Gründung hat Hoxhunt einige der weltweit führenden Unternehmen dabei unterstützt, von der Schulung des Sicherheitsbewusstseins zur Änderung des Sicherheitsverhaltens und zum Risikomanagement für Menschen überzugehen, darunter Airbus, DocuSign, und Victorinox. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten ebenfalls zahlreiche Auszeichnungen erhalten! Hoxhunt wurde von G2 zur Best Software Company (EMEA) ernannt und erhielt drei Auszeichnungen von TrustRadius für Exzellenz im Bereich Sicherheit.

Um mehr über Hoxhunt zu erfahren und eine Demo anzufordern, besuchen Sie bitte: https://www.hoxhunt.com/.

Informationen zu Hoxhunt

Hoxhunt unterstützt Sicherheitsverantwortliche und Mitarbeiter dabei, gemeinsam Datenschutzverletzungen zu verhindern. Hoxhunt ist eine Human Risk Management-Plattform, die über das Sicherheitsbewusstsein hinausgeht, um Verhaltensänderungen zu bewirken und das Risiko messbar zu senken. Datenschutzverletzungen fangen bei Menschen an, genau wie bei Hoxhunt. Es kombiniert KI und Verhaltenswissenschaft, um individualisierte Mikro-Trainingserfahrungen zu schaffen, die Menschen lieben. Die Mitarbeiter lernen, fortgeschrittene Phishing-Angriffe zu erkennen und zu melden. Einsatzteams reagieren schnell mit begrenzten Ressourcen! Und Sicherheitsverantwortliche erhalten ergebnisorientierte Metriken, um die Verringerung des Cybersecurity-Risikos zu dokumentieren.

