Hoymiles wprowadza kompleksowy system HiOne All-in-One Residential Storage, tworząc nowy punkt odniesienia dla branży w zakresie niezależności energetycznej inteligentnego domu

AMSTERDAM, 6 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Hoymiles, światowy lider inteligentnych rozwiązań energetycznych, 5 lutego oficjalnie zaprezentował swój pierwszy kompleksowy Bateryjny System Magazynowania Energii (Battery Energy Storage System, BESS) HiOne. Pod hasłem „Power Your Home, Empower Your Life" („Zasil swój dom, wzmocnij swój potencjał") wydarzenie zgromadziło ekspertów z dziedziny fotowoltaiki, mediów technologicznych i partnerów strategicznych, aby mogli doświadczyć nowej ery „lżejszej, mocniejszej, szybszej" niezależności energetycznej. Premierę uświetniła formalna ceremonia podpisania umowy z czołowymi dystrybutorami z Europy, co świadczy o pomyślnym początku regionalnego wdrożenia HiOne.

Lżejsza, mocniejsza, szybsza: nowe oblicze kompleksowości

HiOne BESS łączy w sobie falownik, akumulator i system zarządzania energią (EMS) w minimalistyczny, kompaktowy system o rozmiarze mebla, który zajmuje o 20% mniej miejsca i o 50% mniej powierzchni ściany niż typowe rozwiązania. Zaprojektowane do współczesnych standardów życia, urządzenie oferuje przełączanie awaryjne 0 ms, i gwarantuje ciągłość zasilania podczas przerw w dostawie prądu nawet przy dużych obciążeniach, takich jak klimatyzatory. W połączeniu z platformą monitoringu w chmurze S-Miles Cloud właściciele domów zyskują pełną przejrzystość i kontrolę nad swoim ekosystemem energetycznym.

HiOne wyznacza nowy standard w branży dzięki maksymalnej sprawności na poziomie 98,5% oraz czterem układom MPPT (po 20 A każdy), umożliwiającym obsługę złożonych konfiguracji dachowych. W celu uzyskania najwyższego bezpieczeństwa i żywotności system wykorzystuje wysokiej klasy ogniwa akumulatorowe o pojemności 314 Ah z monitorowaniem na poziomie pojedynczych ogniw, wystarczające na ponad 8 000 cykli pracy. Skalowalna, przyszłościowa architektura pozwala swobodnie łączyć nowe i starsze akumulatory dzięki wbudowanej technologii DC-DC i obsługuje pojemność od 8 do 64 kWh na jeden stos.

Aby osiągnąć maksymalne oszczędności, funkcja Hoymiles AI-TOU dynamicznie optymalizuje strategie ładowania w oparciu o ceny energii oraz nawyki związane z poziomem jej zużycia, znacząco obniżając rachunki gospodarstw domowych.

Synergia branżowa: powitajmy nową erę domowej energii

„Naszym celem jest połączenie zaawansowanej inżynierii z codziennym życiem w domu i stworzenie rozwiązania, które rzeczywiście zostało zaprojektowane tak, aby naturalnie wpisywać się w nowoczesny dom" - powiedział Guy Rong, wiceprezes Hoymiles.

Podkreślając tę wizję, Jonathan Gorremans z SolarPower Europe (SPE) zwrócił uwagę na rosnący trend w kierunku inteligentnego zarządzania energią w regionie. Antonio Testa z TÜV Rheinland potwierdził, że HiOne spełnia najbardziej rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa.

Wydarzenie zwieńczyła ceremonia podpisania umowy o strategicznej współpracy. Miranda, dyrektor generalna VDH SOLAR, pochwaliła HiOne za wysoki poziom bezpieczeństwa, elegancki design oraz wyjątkową jakość wykonania. Wspominając, że wiąże z tą współpracą duże nadzieje, podkreśliła, że podjęcie przez VDH SOLAR jako czołowego hurtownika domowych magazynów energii w Holandii decyzji o partnerstwie z Hoymiles wpisuje się w strategię firmy w zakresie dostarczania niezawodnych rozwiązań energetycznych na rynek holenderski.

Hoymiles

Hoymiles to globalny dostawca energoelektroniki na poziomie modułów oraz rozwiązań do magazynowania energii, specjalizujący się w falownikach modułowych i systemach magazynowania. Kierując się wizją ekologicznej i zrównoważonej przyszłości, firma Hoymiles dąży do wyznaczania kierunków rozwoju inteligentnej energetyki dzięki wysoce efektywnej, niezawodnej i przyjaznej użytkownikom technologii.

