HOZO annonce le lancement sur Kickstarter de NeoSander, une ponceuse de précision ultra-compacte pour les fabricants avancés

HONG KONG, 20 janvier 026 /PRNewswire/ -- HOZO a lancé aujourd'hui une campagne Kickstarter pour NeoSander, une ponceuse de détail au format paume conçue pour les fabricants innovants qui exigent précision, contrôle et polyvalence dans les travaux de détail.

Une nouvelle catégorie de ponceuses de détail ultra-compacte

A Palm-Sized Detail Sander with Reciprocating Linear Motor

NeoSander est présentée comme la première ponceuse de détail au format paume au monde, équipée d'un moteur linéaire alternatif à grande vitesse breveté, offrant un mouvement de ponçage en ligne droite à une vitesse pouvant atteindre 13 000 coups par minute (SPM). Contrairement aux outils rotatifs traditionnels, NeoSander est conçue spécifiquement pour le microponçage contrôlé, offrant une meilleure stabilité et une meilleure protection de la surface pour les applications complexes.

Conçue pour un contrôle de microprécision

L'outil offre des longueurs de course réglables allant de 0,6 à 1,8 mm, ce qui permet un ponçage précis des surfaces délicates, des arêtes et des espaces restreints sans risque de creuser ni d'enlever de la matière en excès. Avec une concentricité inférieure à 0,05 mm, nettement plus précise que les ponceuses alternatives conventionnelles, la ponceuse NeoSander offre des résultats constants et de haute précision.

Moteur linéaire breveté et avantage du mouvement alternatif

Le mouvement alternatif en ligne droite de NeoSander permet de réduire les vibrations, de minimiser la poussière en suspension dans l'air et d'atteindre plus facilement les angles et interstices étroits. Au cœur de cette machine se trouve un moteur linéaire breveté inédit qui entraîne directement la tête de ponçage, éliminant ainsi les engrenages et les tiges pour réduire la perte d'énergie et améliorer la réactivité. Grâce au contrôle progressif de la vitesse, utilisateurs peuvent affiner les performances en fonction des matériaux et des niveaux de détail.

Têtes de ponçage modulaires et fonctionnalité mini-scie intégrée

Le système comprend huit têtes de ponçage interchangeables - pointe pointue, plate (mince, moyenne, grande), demi-cylindre, arc, angle aigu et angle droit - associées à un flux de travail à huit têtes et huit grains qui rationalise la progression du ponçage. Au-delà du ponçage, NeoSander se transforme en une mini scie alternative au format paume, avec des lames courbes et des lames de type scie sauteuse, dotées d'une conception anti-coincement brevetée pour une coupe plus douce.

Outil léger conçu pour les créateurs exigeants sur les finitions

Ne pesant que 89 g, NeoSander est légère, sans fil et ergonomique, et comprend un système de contrepoids interne qui réduit les vibrations jusqu'à 85 %. Dotée d'une coque en alliage d'aluminium, d'un système de charge rapide et d'un support de ponçage humide résistant aux éclaboussures, elle est conçue pour les ateliers et les studios réels.

NeoSander est destinée aux créateurs passionnés par la précision, notamment les fans d'impression 3D, les bricoleurs amateurs, les travailleurs du bois, les modélistes, les amateurs de tuning automobile, les créateurs de bijoux et les professionnels du nail art. Ce lancement s'appuie sur les résultats probants obtenus par HOZO sur Kickstarter, avec plus de 2,8 millions de dollars récoltés et plus de 16 000 soutiens dans le monde.

Information sur le lancement et ressources médiatiques

La campagne Kickstarter de NeoSander sera lancée le 20 janvier. Des informations complémentaires sur la campagne sont disponibles à l'adresse suivante :

https://www.kickstarter.com/projects/hozodesign/neosander-mini-electric-reciprocating-detail-sander

Nom de l'entreprise : HOZO DESIGN CO, Limited

Contact : Edith Pan

E-mail : [email protected]

Site web : hozodesign.com

Ville : Hong Kong

Pays : Chine

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864070/Reciprocating_Detail_Sander.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864064/HOZO_Logo.jpg