- HOZO anuncia el lanzamiento en Kickstarter de NeoSander, una lijadora de precisión del tamaño de la palma de la mano para fabricantes evolucionados

HONG KONG, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HOZO lanzó hoy una campaña Kickstarter de NeoSander, una lijadora de detalles del tamaño de la palma de la mano diseñada para fabricantes evolucionados que exigen precisión, control y versatilidad en trabajos de detalles finos.

Una nueva categoría de lijado de detalles con el tamaño de la palma de la mano

A Palm-Sized Detail Sander with Reciprocating Linear Motor

NeoSander se presenta como la primera lijadora de detalles con el tamaño de la palma de la mano del mundo, impulsada por un motor lineal alternativo de alta velocidad patentado, que proporciona un movimiento de lijado en línea recta de hasta 13.000 golpes por minuto (SPM). A diferencia de las herramientas rotativas tradicionales, NeoSander está diseñada específicamente para el microlijado controlado, ofreciendo mayor estabilidad y protección de superficies para aplicaciones complejas.

Diseñada para un control de microprecisión

La herramienta admite longitudes de recorrido ajustables de 0,6 a 1,8 mm, lo que permite un lijado preciso en superficies delicadas, bordes y espacios reducidos sin ranuras ni eliminación excesiva de material. Con una concentricidad inferior a 0,05 mm, significativamente más precisa que las lijadoras alternativas convencionales, NeoSander ofrece resultados consistentes y de alta precisión.

Motor lineal patentado y ventaja del movimiento alternativo

El movimiento alternativo en línea recta de NeoSander reduce la vibración, minimiza el polvo en suspensión y mejora el acceso a espacios estrechos y esquinas. Su núcleo es un motor lineal patentado, el primero de su tipo, que acciona directamente el cabezal de lijado, eliminando engranajes y varillas para reducir la pérdida de energía y mejorar la capacidad de respuesta. El control de velocidad continuo permite a los usuarios ajustar el rendimiento con precisión según el material y el nivel de detalle.

Cabezales de lijado modulares y capacidad de minisierra

El sistema incluye ocho cabezales de lijado intercambiables (punta puntiaguda, plano (delgado, mediano, grande), semicilindro, arco, ángulo agudo y ángulo recto), junto con un flujo de trabajo de ocho cabezales y ocho granos que agiliza el progreso del lijado. Además de lijar, NeoSander se convierte en una minisierra reciprocante del tamaño de la palma de la mano con hojas curvas y tipo caladora, con un diseño antiatasco patentado para un corte más suave.

Herramienta ligera diseñada para creadores detallistas

Con un peso de tan solo 89 g (3,13 oz), NeoSander es ligera, inalámbrica y de diseño ergonómico, con un sistema de contrapeso interno que reduce la vibración hasta en un 85%. Fabricada con una carcasa de aleación de aluminio, carga rápida y lijado en húmedo a prueba de salpicaduras, está diseñada para talleres y estudios reales.

NeoSander está diseñada para creadores detallistas, incluyendo entusiastas de la impresión 3D, aficionados al bricolaje, carpinteros, modelistas, modificadores de automóviles, diseñadores de joyas y artistas de uñas. Este lanzamiento se basa en la trayectoria de HOZO en Kickstarter, con más de 2,8 millones de dólares recaudados y más de 16.000 patrocinadores en todo el mundo.

Información del lanzamiento y recursos para medios

La campaña en Kickstarter de NeoSander se lanza el 20 de enero. Puede encontrar más información sobre la campaña en:

https://www.kickstarter.com/projects/hozodesign/neosander-mini-electric-reciprocating-detail-sander

Nombre de la compañía: HOZO DESIGN CO., Limited

Contacto: Edith Pan

Email: [email protected]

Página web: hozodesign.com

Ciudad: Hong Kong

País: China

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864070/Reciprocating_Detail_Sander.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864064/HOZO_Logo.jpg