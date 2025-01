HR Path étend sa présence en Allemagne avec l'acquisition de Talent at Work, experts en formation au leadership

HR Path, leader mondial du conseil en ressources humaines et des solutions SIRH, annonce avec fierté l'acquisition stratégique de Talent at Work GmbH, une entreprise allemande spécialisée dans la formation au leadership, le coaching et le conseil.

PARIS, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Présent dans 22 pays et regroupant plus de 2 000 professionnels, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises confrontées aux défis complexes des ressources humaines. Spécialisé dans le conseil, l'implémentation et les services opérationnels, HR Path propose des solutions innovantes visant à améliorer l'efficacité et à favoriser la croissance. Depuis sa création en 2001, l'entreprise s'est engagée à transformer les pratiques RH à l'échelle mondiale.

View PDF HR Path Expands Footprint in Germany with the Acquisition of Talent at Work, Experts in Leadership Training

Fondée en 2009, Talent at Work s'est forgé une solide réputation en proposant des solutions innovantes et sur mesure permettant aux individus, aux équipes et aux organisations d'atteindre une performance durable de haut niveau.

Cette acquisition marque une étape clé pour HR Path, renforçant sa position de leader dans l'industrie des ressources humaines et étendant sa présence sur le marché européen. L'expertise de Talent at Work en matière de coaching et de développement du leadership s'aligne parfaitement avec la vision de HR Path, qui vise à stimuler la croissance organisationnelle et l'excellence grâce à des solutions RH stratégiques.

"L'acquisition de Talent at Work, une entreprise reconnue pour son expertise en management du leadership et ses projets d'envergure en Allemagne, représente une étape stratégique pour HR Path," souligne Carlo Fischer, Associé chez HR Path. "En combinant cette expertise avec notre savoir-faire en développement des talents et du leadership, nous renforçons nos capacités de conception et de développement pour bâtir l'une des équipes de prestation les plus solides au niveau mondial."

"Nous sommes ravis de cette nouvelle étape !" déclare Christoph Forster-Treiling, fondateur de Talent at Work. " Cette transition ouvre de belles perspectives, à titre personnel comme pour mon équipe formidable, alors que nous menons l'entreprise vers une nouvelle phase de croissance et de réussite. Pour une société de conseil de notre taille, cette fusion est le meilleur moyen de répondre aux besoins et aux attentes changeants de nos clients. Nous continuerons à honorer tous nos contrats et engagements avec la même rigueur, tout en explorant de nouvelles opportunités et projets afin de garantir un service exceptionnel."

