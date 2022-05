HR Path recebe 225 milhões de euros em financiamento

A HR Path anunciou hoje uma nova rodada recorde de financiamento. Com estanova operação, a HR Path pretende continuar sua expansão internacional e fortalecer seu status de líder global no setor de RH.

ATLANTA, Geórgia, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Esta rodada combina o levantamento do financiamento bancário externo orientado para o crescimento e uma reorganização do capital da Andera Partners, parceira do grupo desde 2019, que está estruturando um fundo específico de investimento conjunto para a ocasião. A criação de um fundo desse tipo para uma empresa do tamanho da HR Path não tem precedentes no mercado. Este novo método de financiamento não somente oferece liquidez aos investidores e acionistas, como também permite que o grupo internacional se beneficie com os recursos financeiros adicionais para continuar seu crescimento.

A rodada de financiamento de 225 milhões de euros foi liderada pela Andera Partners e doze dos seus inscritos, incluindo o Société Générale Capital Partenaires (SGCP). Seis bancos franceses (Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole Ile de France, Banque Palatine, LCL e Caisse d'Épargne Ile de France) também se inscreveram nessa operação. A assistência da Volt Associés, e seu fundo de investimento conjunto fizeram essa arrecadação de fundos. A Andera Partners, o fundo de investimento conjunto e o SGCP continuam sendo acionistas minoritários do grupo.

Os serviços da HR Path variam de consultoriaestratégia de RH (assessoria) por meio da implementação de soluções de software (implementação) à terceirização da folha de pagamento (execução). O grupo internacional tem como objetivo continuar sua expansão e expandir sua proposta de valor em todos os países do mundo, especialmente nos 19 países onde o grupo já está presente.

Com um crescimento duplo, orgânico e externo a HR Path tem como objetivo:

- Duplicar seu faturamento no prazo de cinco anos

- Receber 400 pessoas por ano nos próximos anos

- Tornar-se a líder mundial na transformação digital da função de RH.

"Esta nova rodada nos permitiráter os meios para atingir nossas ambições.Queremos contribuir para a melhoriado desempenho do RH, inclusive por meio da aquisição de novas empresas. Queremos compartilhar nosso conhecimento especializado em RH com grandes grupos internacionais e criar a inovação em RH com eles", disse François Boulet, copresidente da HR Path.

Cyril Courtin, copresidente da HR Path, acrescentou: "Os tópicos sobre capital humano são mais do que nunca uma prioridade: adaptar-se às mudanças, segurança de dados, atração e engajamento de funcionários. Graças aos nossos próprios talentos, à experiência e ao envolvimento deles com nossos clientes, a HR Path tem capacidade para enfrentar todos esses desafios que permitem que as empresas melhorem a experiência de RH.É por isso que acreditamos fortemente em nosso potencial e damos as boas-vindas à confiança, renovada para alguns, dos nossos parceiros financeiros."

François-Xavier Mauron e Antoine Le Bourgeois, sócios da Andera Partners, disseram: "Nos últimos três anos, financiamos e apoiamos a mudança de escala desta campeã que deseja se tornar uma líder global em seu mercado.É com prazer que continuaremos a apoiar a HR Path em seus projetos. Este novo método de gerenciamento de ações nos permite continuar a criar valor em um ativo de desempenho sobre o qual temos uma forte convicção."

Marc Jacquin, diretor de participações do SGCP explicou: "Depois de ter acompanhado o grupo na ocasião da sua primeira operação em 2015 e novamente em 2017, o SGCP tem o prazer de participar desta nova etapa do grupo HR Path e de apoiar o gerenciamento da sua ambição de desenvolver uma empresa global em um mercado dinâmico e estratégico da função de RH para as empresas."

Sobre a HR Path

A HR Path, líder global em recursos humanos, apoia empresas para as quais a experiência humana seja essencial para sua transformação digital. Nossas três linhas de negócios, assessoria, implementação e execução, contribuem para o desempenho do RH dos nossos clientes.

Criada em 2001 em Paris e com seus 1.300 talentos, a HR Path assessora, integra e opera em 19 países para mais de 1.500 clientes. Seu faturamento até o presente momento chega a 140 milhões de euros.

