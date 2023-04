HTC Global Services et Azentio Software confirment leur partenariat stratégique pour offrir des solutions numériques de banque, services financiers et assurances de nouvelle génération

SINGAPOUR, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- HTC Global Services , une société américaine de services d'impartition de processus opérationnels, est fière d'annoncer son alliance stratégique avec Azentio Software , une société de produits logiciels de premier plan basée à Singapour, pour fournir des solutions numériques de banque, services financiers et assurances. Ce nouveau partenariat permettra aux clients et aux partenaires du secteur des services bancaires et financiers d'Azentio de devenir des sociétés tournées vers l'avenir et de garder une longueur d'avance en proposant des solutions novatrices de calibre mondial pour soutenir leurs activités principales.

En renforçant leur alliance stratégique, HTC Global Services et Azentio acquerront la meilleure synergie possible en matière de leadership éclairé et d'expertise et poursuivront des activités conjointes de développement des affaires et commerciales pour être plus compétitifs. Cette alliance devrait permettre aux deux sociétés de créer de nouvelles occasions d'affaires. HTC Global Services et Azentio seront des partenaires de choix pour les clients sur différents sites pour promouvoir et optimiser la transformation numérique, et accélérer le délai de commercialisation.

« C'est un honneur de nous associer à HTC Global Services », a déclaré Brijendra Singh, chef mondial, Partenariats et alliances stratégiques, Banque, services financiers et assurances chez Azentio Software. « Ensemble, nous utiliserons notre expertise pour mieux servir les banques et les institutions financières et pour fidéliser et satisfaire nos clients mutuels. »

Selon L Guru Raghavendran, vice-président principal, Pratique des services bancaires et des marchés financiers chez Azentio, « alors que le monde continue de numériser et d'innover comme jamais auparavant, il est essentiel que les entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour être efficaces et réagir rapidement aux besoins de leurs clients. Notre mission consiste à numériser de manière transparente les données et les systèmes de nos clients et de soutenir leurs activités en unissant nos efforts à HTC Global Services pour les préparer à relever les défis de demain. »

Arun Kumarvc, vice-président de HTC Global Services, a déclaré que « ce nouveau partenariat révolutionnera certainement l'expérience client, et se traduira par des gains d'efficacité tels qu'une économie de temps, et une amélioration du rendement opérationnel pour nos clients. »

En outre, Ravi R Nair, vice-président principal et chef de l'unité ROW chez HTC Global Services, a ajouté que « les clients du secteur des banques, services financiers et assurance sont en train de transformer considérablement la façon dont ils fonctionnent pour faire face à l'industrie en constante évolution. Repenser les services numériques pour améliorer l'expérience client et rationaliser les activités commerciales pour accroître l'efficacité sont des enjeux de premier ordre pour le secteur. Ce partenariat exclusif avec Azentio nous permettra d'aider nos clients à se transformer en véritables acteurs de plateformes numériques. »

