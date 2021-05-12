化学工业公平、多元化和包容性计划成立之年筹集资金超过700万美元

“我很荣幸能与40多家ACC成员和附属机构合作，他们热切地响应我们的宏伟目标，在成立之年即为FOSSI筹集720万美元，”美国化学理事会(ACC)会长兼首席执行官Chris Jahn表示。 “ACC和我们成员致力于引领我们行业，在我们的设施、社区和全美国范围内增强多元化。”

ACC理事长、Chemours总裁兼首席执行官、兼FOSSI创始主席Mark Vergnano表示：“作为FOSSI的首席赞助商，Chemours非常高兴将我们的企业责任承诺付诸行动。正是在这些组织的支持下，我们才能对化工行业未来的员工队伍产生有意义的影响。”

全美国有近1700名高中生申请FOSSI奖学金，151名奖学金获得者代表着26个州，这些学生计划就读23个传统黑人学院和大学。

HBCU Week Foundation创始人兼首席执行官Ashley Christopher表示：“这些申请者令人难以置信的兴趣表明这项奖学金满足了我们的黑人和棕色人种社区内的需求。在我们通知每位学生时，获奖者及其家人都非常激动，我们期待着建立和发展该计划，以便在未来惠及到更多学者。"

AIChE执行董事兼首席执行官June Wispelwey在FOSSI新学者欢迎会上表示： “AIChE对FOSSI的承诺体现了其推动包容性(I)、多元化(D)、公平(E)、反种族主义(A)和学习(L)的“IDEAL”愿景，这体现在我们基金会“一切始终如一：工程促进包容性”的首要任务中。我们的领导层正在确保FOSSI计划和我们FOSSI学者的成功将对STEM专业产生深远的影响。我们很高兴能在培养、激励和建设未来员工队伍方面发挥这一积极作用。”

要了解有关FOSSI的更多信息，请访问aiche.org/fossi。

关于美国化学理事会

美国化学理事会(ACC)代表了从事化学业务的领先公司。ACC成员运用化学学科打造创新产品和服务，让人们的生活更美好、更健康和更安全。ACC致力于通过Responsible Care®（负责任关爱）、旨在解决主要公共政策问题的常识宣传、以及健康和环境研究和产品测试，来改善环境、健康和安全绩效。化学领域是一个价值5650亿美元的事业，也是美国经济的一个关键组成部分。该领域是美国最大的出口行业之一，占美国全部商品出口的10%。化学公司是研发领域的最大投资方之一。安全和安保始终是ACC成员的首要关注点，它们加强努力，与政府机构密切合作，改善安全状况并防止对美国关键基础设施的任何威胁。如需了解更多关于ACC成员公司对可持续性、多元化、公平和包容性的承诺，请点击此处。

关于美国化学工程师协会

美国化学工程师协会(AIChE)是一个专业协会，在110个国家拥有6万多名化学工程师。会员们从事企业、大学和政府工作，利用其化学工艺知识为社会开发安全和实用产品。通过各种项目，AIChE将继续成为能源、可持续性、生物和环境工程、纳米技术、化工厂安全和安保等领域进行化学工程研究前沿信息交流的协调中心。有关AIChE的更多信息，请访问www.aiche.org。有关AIChE基金会“打造美好世界”计划和其他项目的详细信息，请访问www.aiche.org/giving/。有关AIChE的IDEAL声明的更多信息，请访问：https://www.aiche.org/IDEAL。

关于The Chemours Company

The Chemours Company(NYSE：CC)是钛技术、热及其特种解决方案、先进性能材料和化学解决方案的全球领导者，为客户提供范围广泛的各行业解决方案，并提供市场定义产品、应用专业知识和基于化学的创新。我们通过各种工业和特种化学品产品为市场提供定制解决方案，包括涂料、塑料、制冷和空调、运输、半导体和消费电子产品、通用工业、采矿、石油和天然气。 我们的旗舰产品包括Ti-Pure™、Opteon™、Freon™、Teflon™、Viton™、Nafion™以及Krytox™等知名品牌。 2019年，Chemours被《新闻周刊》评为“美国最负责任公司”之一。公司拥有约6500名员工和30个生产基地，为约120个国家和地区的约3300家客户提供服务。Chemours总部位于美国特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，股票代码为CC。

关于HBCU Week Foundation

HBCU Week Foundation的使命是致力于鼓励高中青少年就读传统黑人学院和大学(HBCU)，为学生入学提供奖学金，并提供从本科院校到美国企业的就业渠道。“HBCU周”中最具影响力的活动是“HBCU大学博览会”。HBCU Week Foundation, Inc.是一家501(c)(3)慈善组织。

American Chemistry Council

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SOURCE American Chemistry Council