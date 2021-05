在化學行業股權、多元化與共融計劃成立的首年籌集了超過 700 萬美元

在 43 家化學製造商與有關行業利益相關者的支援下,STEM 未來學者計劃的未來 的創辨合作夥伴今天宣佈,該計劃已超越了 2021 年的目標,為傳統黑人大學的 150 名主修科學、技術、工程及數學(STEM)專業的學生提供獎學金。 Tweet this

ACC 總裁兼行政總裁 Chris Jahn 表示:「我很榮幸能與 40 多名 ACC 成員和附屬公司並肩作戰,他們熱切地回應我們的宏大目標,在成立的首年已籌集了 720 萬美元來支援 FOSSI。 ACC 跟我們的成員致力於領導我們的行業,以增強我們的設施、社區及全國的多元化。」

ACC 董事會主席、Chemours 總裁兼行政總裁、FOSSI 的創辦主席 Mark Vergnano 表示:「作為 FOSSI 的主要贊助商,Chemours 很高興將我們的『企業責任承諾』付諸行動。 獲這些機構的支援下,我們才能對化學行業的未來勞動力產生有意義的影響。」

全國近 1,700 名高中學生申請了 FOSSI 獎學金,其 151 名獎學金得主代表了 26 個州,學生計劃出席 23 個 HBCU。

HBCU Week Foundation 創辦人兼行政總裁 Ashley Christopher 表示:「我們從這些申請者身上看到令人難以置信的興趣,這說明該獎學金滿足了我們的黑人和棕色人種社區的需求。當我們通知每位學生時,來自得主及其家人的興奮一直是壓倒性的,故此我們期待著建立及發展該計劃,以便將來吸引更多的學者。

AIChE 執行董事兼行政總裁 June Wispelwey 在歡迎新的 FOSSI 學者時評論道:「AIChE 對 FOSSI 的承諾體現了其理想願景,推動包容、多元化、平等、反種族歧視及學習,因此體現了在我們基金會的 All for Good (一切為善) : Engineering for Inclusion priority。 我們的領導層正確保 FOSSI 計劃和我們的 FOSSI 學者的成功將對 STEM 專業產生深遠的影響。我們很高興在培育、鼓勵及建立未來的勞動力方面肩負此積極的角色。」

如欲了解更多關於 FOSSI 的資訊,請瀏覽 aiche.org/fossi。

關於美國化學理事會

美國化學理事會 (ACC) 代表從事化學業務的領先公司。ACC 成員運用化學科學來製造創新的產品和服務,以讓人們的生活更美好、更健康及更安全。ACC 致力透過 Responsible Care® 改善環境、健康與安全的績效;為解決主要公共政策問題而設計的常識倡導;以及健康、環境研究及產品測試。化學業務是一個 5650 億美元的企業,也是美國經濟的重要組成部分。它是美國最大的出口商之一,佔全美貨物出口的 10%。化學公司是研究與開發的最大投資方之一。安全與保安一直是 ACC 成員的主要顧慮,他們加大了努力,與政府機構緊密合作,以提高保安並提防對國家關鍵基礎設施的任何威脅。如欲了解更多關於 ACC 成員公司對可持續、多元化、平等和共融承諾的資訊,請按此。

關於美國化學工程學會

美國化學工程學會 (AIChE) 是一家由 110 個國家/地區擁有超過 60,000 名化學工程師的專業社群。其成員在企業、大學及政府中工作,利用他們對化學過程的知識來開發安全和實用產品,以造福社會。透過其各種計劃,AIChE 持繼成為是化學工程研究前線的資訊交流焦點 ,包括能源、可持續性、生物和環境工程、納米技術,以及化學廠安全和安保等領域。有關 AIChE 的更多資訊,請瀏覽 www.aiche.org。有關 AIChE Foundation「Doing a World of Good」(打做美好世界)活動及其他計劃的詳情,請瀏覽 www.aiche.org/giving/。如欲了解更多關於 AIChE 的 IDEAL 的聲明,請瀏覽:https://www.aiche.org/IDEAL。

關於 Chemours Company

Chemours Company (NYSE: CC) 是鈦技術、散熱與專業解決方案、高性能材料和化學解決方案,其透過市場定義產品、應用專業知識及建基於化學的創新,為廣泛行業的客戶提供解決方案。我們為市場提供廣泛的工業和特種化學品產品的定制解決方案,包括塗料、塑膠、製冷和空調、運輸、半導體和消費電子、一般工業、採礦和石油,以及天然氣。 我們的旗艦產品包括知名品牌,例如 Ti-Pure™、Opteon™、Freon™、Teflon™、Viton™、Nafion™ 及 Krytox™。 2019 年,Chemours 入選《Newsweek》美國負責任的公司名單。該公司僱有約 6,500 名員工和30個生產基地,為約 120 個國家/地區的約 3,300 個客戶提供服務。Chemours 的總部位於特拉華州的威爾明頓,並在紐約證券交易所上市,股票代碼為 CC。

關於 HBCU Week Foundation

HBCU Week Foundation 的任務是鼓勵高中年輕人加入 HBCU,提供入學獎學金,並支援從大學到美國公司的就業通道。在 HBCU Week Foundation 最具影響力的活動是 HBCU 大學博覽會。HBCU Week Foundation, Inc. 是一家 501(c)(3) 的慈善組織。

