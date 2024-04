Huasun Energy et pv magazine lancent la première édition spéciale de l'industrie solaire consacrée à l'hétérojonction

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Marquant un véritable bond en avant pour la technologie solaire, Huasun Energy, le plus grand fabricant mondial de produits solaires à hétérojonction (HJT), en partenariat avec le principal média de l'industrie solaire, pv magazine, dévoile avec fierté l'édition spéciale inaugurale sur l'hétérojonction : « pv magazine Huasun Energy Corporate Edition 2024. » Cette publication historique a été officiellement lancée en ligne et présentée pour la première fois en version imprimée sur le stand de Huasun lors du Sommet mondial sur les énergies du futur (WFES) qui s'est tenu à Abou Dhabi le 16 avril.

Eckhart K. Gouras, directeur général de pv magazine, accompagné de Calvin Chong, représentant pour l'Asie, s'est rendu sur le stand de Huasun pour présenter ses félicitations à l'occasion de la publication de cette édition spéciale. M. Gouras a exprimé son enthousiasme en ces termes : « Il est gratifiant de constater les progrès rapides de l'hétérojonction en tant qu'élément prometteur de la technologie photovoltaïque. À l'heure de la transition énergétique mondiale, l'énergie solaire aura sans aucun doute une importance de plus en plus centrale, et nous pensons que Huasun et d'autres acteurs de l'hétérojonction joueront un rôle important dans ce parcours de transformation. »

La commercialisation de cellules solaires de type n, incarnée par la technologie HJT, a pris un élan considérable. Jimmy Xu, président de Huasun, a souligné ce progrès en déclarant dans le magazine : « La limite d'efficacité théorique pour une cellule solaire en silicium à jonction unique est de 29,4 %. L'efficacité de conversion théorique d'une cellule HJT est de 29,2 %, ce qui est le plus proche de 29,4 % par rapport à toute autre technologie. On peut dire que l'hétérojonction est la technologie solaire au silicium la plus parfaite, capable de produire un rendement élevé à grande échelle et à faible coût. »

L'industrialisation de la technologie de l'hétérojonction présente son propre lot de défis, mais opter pour la technologie de l'hétérojonction, c'est s'engager sur la voie de l'innovation disruptive. À l'heure actuelle, Huasun dispose d'une capacité supérieure à 20 GW, fournissant plus de 4 GW de produits HJT à des projets solaires dans le monde entier, démontrant continuellement à l'industrie que l'hétérojonction est un moyen hautement efficace et à faible coût d'aider les projets solaires à obtenir de meilleurs rendements. « Huasun reste déterminé à explorer et à améliorer la recherche et le développement technologiques, afin de faire progresser l'industrialisation de l'hétérojonction, a fait remarquer le président, M. Xu. Nous invitons également davantage d'entreprises à rejoindre le mouvement HJT, en encourageant la collaboration dans l'ensemble de l'industrie pour favoriser un développement de haute qualité dans le secteur photovoltaïque et contribuer à la poursuite mondiale de la neutralité carbone. »

Cliquez ici pour lire l'e-book ou téléchargez directement « pv magazine Huasun Energy 2024 Corporate Edition »

Sous le thème « Accueillir l'ère de la HJT », l'édition spéciale de pv magazine avec Huasun Energy propose une analyse et une exploration complètes de la technologie solaire à l'hétérojonction. Son contenu couvre les perspectives du marché mondial, les tendances technologiques, les analyses économiques, les évaluations de l'empreinte carbone, la fabrication intelligente, la production par intégration verticale et les études de cas de HJT.

Aperçu du contenu : « pv magazine Huasun Energy 2024 Corporate Edition »

Ouvrir la voie à la technologie HJT à grande échelle (interview du président)

Vers une technologie HJT moins chère (interview du directeur technique)

Le marché mondial de la technologie HJT

Une empreinte carbone réduite

Faire progresser la promesse de la technologie HJT

L'hétérojonction au sommet de sa puissance

HJT vs TOPCon sur la voie de la réduction du LCOE

Tout faire (intégration de l'ensemble de la chaîne du module HJT)

Fabrication intelligente de modules solaires HJT

Alimenter la Bulgarie avec la technologie HJT (interview avec le partenaire Inercom)

Double valeur ajoutée grâce à l'agri-HJT (entretien avec le partenaire Next2Sun)

Atteindre de nouveaux sommets en Suisse (entretien avec le partenaire 3S)

Tour du monde de la technologie HJT (galerie de projets HJT typiques)

