Huasun Energy und pv magazine veröffentlichen die erste Heterojunction-Sonderausgabe der Solarindustrie

ABU DHABI, VAE, 23. April 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt vorwärts für die Solartechnologie stellt Huasun Energy, der weltweit größte Hersteller von Heterojunction (HJT)-Solarprodukten, in Partnerschaft mit dem führenden Medium der Solarbranche, dem pv magazine, stolz die erste Heterojunction-Sonderausgabe vor - „pv magazine Huasun Energy Corporate Edition 2024". Diese bahnbrechende Publikation wurde am 16. April auf dem World Future Energy Summit (WFES) in Abu Dhabi am Stand von Huasun offiziell online und erstmals in gedruckter Form vorgestellt.

Eckhart K. Gouras, Geschäftsführer des pv magazine, besuchte in Begleitung von Calvin Chong, Repräsentant für Asien, den Huasun-Stand, um seine Glückwünsche zur Veröffentlichung dieser Sonderausgabe auszusprechen. Gouras zeigte sich begeistert: „Es ist erfreulich, den rasanten Fortschritt der Heterojunction als vielversprechenden Konkurrenten in der Photovoltaik-Technologie zu beobachten. Im Zuge der globalen Energiewende wird die Solarenergie zweifellos eine immer wichtigere Rolle spielen, und wir gehen davon aus, dass Huasun und andere HJT-Akteure eine wichtige Rolle auf diesem Weg der Transformation spielen werden."

Die Kommerzialisierung von n-Typ-Solarzellen, für die die HJT-Technologie beispielhaft ist, hat erheblich an Dynamik gewonnen. Jimmy Xu, Vorsitzender von Huasun, unterstrich diesen Fortschritt und erklärte in der Zeitschrift: „Die theoretische Effizienzgrenze für eine Silizium-Solarzelle mit einem Übergang liegt bei 29,4 %. Der theoretische Umwandlungswirkungsgrad einer HJT-Zelle liegt bei 29,2 %, was im Vergleich zu allen anderen Technologien einem Wert von 29,4 % am nächsten kommt. Man kann sagen, dass HJT die perfekteste Silizium-Solartechnologie ist, die eine Produktion mit hohem Wirkungsgrad in großem Maßstab und zu niedrigen Kosten ermöglicht."

Die Industrialisierung der Heterojunction-Technologie bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich; die Entscheidung für HJT bedeutet jedoch, einen Weg der disruptiven Innovation einzuschlagen. Derzeit verfügt Huasun über eine Kapazität von mehr als 20 GW und liefert mehr als 4 GW HJT-Produkte an Solarprojekte in aller Welt. Damit beweist Huasun der Branche, dass HJT ein hocheffizienter und kostengünstiger Weg ist, um Solarprojekten zu besseren Erträgen zu verhelfen. „Huasun setzt sich weiterhin für die Erforschung und Verbesserung der technologischen Forschung und Entwicklung ein, um die Industrialisierung von Heterojunction voranzutreiben", sagte der Vorsitzende Xu. „Wir laden auch weitere Unternehmen ein, sich der HJT-Bewegung anzuschließen und die branchenweite Zusammenarbeit zu fördern, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung in der Photovoltaikbranche voranzutreiben und einen Beitrag zum weltweiten Streben nach Kohlenstoffneutralität zu leisten."

Klicken Sie hier, um das E-Book zu lesen oder direkt das pv magazine Huasun Energy 2024 Corporate Edition herunterzuladen

Unter dem Motto „Welcoming the era of HJT" (Das Zeitalter der HJT ist angebrochen) bietet die Sonderausgabe des pv-Magazins Huasun Energy eine umfassende Analyse und Erforschung der Heterojunction-Solartechnologie. Der Inhalt umfasst globale Markteinblicke, Technologietrends, wirtschaftliche Analysen, Bewertungen des CO2-Fußabdrucks, intelligente Fertigung, vertikale Integration der Produktion und Fallstudien von HJT.

Inhaltsübersicht-pv magazine Huasun Energy 2024 Corporate Edition

Den Weg für die HJT in großem Maßstab ebnen (Interview mit dem Vorsitzenden)

Auf dem Weg zu günstigeren HJT-Preisen (Interview mit dem technischen Leiter)

Der Weltmarkt für HJT

Ein kleinerer CO2-Fußabdruck

Das Versprechen von HJT vorantreiben

Heterojunction auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit

HJT vs. TOPCon auf dem Weg zu niedrigeren LCOE

Alles aus einer Hand (Integration der gesamten Kette mit dem HJT-Modul)

Intelligente Herstellung von HJT-Solarmodulen

Strom für Bulgarien mit HJT (Partnerinterview - Inercom)

Doppelte Wertschöpfung durch agri-HJT (Partnerinterview- Next2Sun)

In der Schweiz in neue Höhen aufsteigen (Partnerinterview - 3S)

Rund um die Welt mit HJT ( Galerie der typischen HJT-Projekte)

