Huawei ускоряет рост коммерческого рынка и переход МСП на цифровые и умные технологии

News provided by

Huawei

26 Sep, 2023, 14:02 ET

Huawei ускоряет рост коммерческого рынка и переход малого и среднего бизнеса на цифровые и интеллектуальные технологии

ШАНХАЙ, 26 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei провела встречу по вопросам коммерческого рынка под названием «Объединим усилия с партнерами для ускорения развития интеллектуальных технологий для малого и среднего бизнеса». На этой встрече компания Huawei поделилась своими достижениями в области реструктуризации возможностей систем маркетинга, обслуживания и НИОКР. Компания ускорила развитие коммерческого рынка и выпустила более 20 новых продуктов и решений для шести отраслей промышленности с целью помочь предприятиям малого и среднего бизнеса в переходе на цифровые и интеллектуальные технологии.

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Bob Chen, Vice President of Huawei Enterprise BG and President of Commercial & Distribution Business, delivered an opening speech at the summit.
Bob Chen, Vice President of Huawei Enterprise BG and President of Commercial & Distribution Business, delivered an opening speech at the summit.
Huawei launches 20 new products and solutions to accelerate intelligence for SMEs in the commercial market.
Huawei launches 20 new products and solutions to accelerate intelligence for SMEs in the commercial market.

В первой половине 2023 года компания Huawei добилась масштабного роста числа партнеров и клиентов, а также совокупной выручки на коммерческом рынке. Боб Чен (Bob Chen), вице-президент Huawei Enterprise BG и президент подразделения по связям с коммерческими компаниями и дистрибьюторам, сообщил, что благодаря поддержке партнеров и клиентов Huawei удалось достичь первых успехов в деле трансформации коммерческого рынка. Компания Huawei намерена постоянно совершенствовать возможности систем маркетинга и обслуживания, а также оптимизировать процессы и ИТ-инструменты. Она будет углубленно изучать сценарии и требования клиентов и разрабатывать востребованные продукты и решения с учетом потребностей партнеров для упрощения продаж, доставки, а также эксплуатации и технического обслуживания.

Питер Чжан (Peter Zhang), директор отдела по связям с коммерческими компаниями Huawei Enterprise BG, вместе с Ченом Цзянем (Cheng Jian), генеральным менеджером сектора правительственных и корпоративных клиентов линейки продукции Huawei Datacom, Лю Юэ (Liu Yue), директором отдела по оптическому доступу для правительственных и корпоративных клиентов линейки оптической продукции Huawei, Гэ Цяньчэном (Ge Qiancheng), директором отдела по развитию индустрии хранения данных Huawei, и Фу Цзе (Fu Jie), директором отдела по связям с партнерами Huawei по интеллектуальному взаимодействию, представили более 20 новых востребованных продуктов и решений для таких областей, как образование, здравоохранение, коммерческие системы, производство, предоставление Интернет-услуг, а также для малого и среднего бизнеса.

Будущее уже наступило! Компания Huawei приглашает к сотрудничеству новых партнеров. Располагая востребованными продуктами и решениями, ИТ-платформами, сильными организациями и командами, мы сможем совместно поддержать переход предприятий малого и среднего бизнеса на цифровые и интеллектуальные технологии и добиться беспроигрышных результатов на коммерческом рынке.

Чтобы получить дополнительную информацию о решениях Huawei для коммерческого рынка, перейдите по ссылке: https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market.

Контакты
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2220022/image_986294_39269973.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2220023/image_986294_39270398.jpg

SOURCE Huawei

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