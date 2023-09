Huawei accélère le développement du marché commercial et aide les PME à réaliser leur transformation numérique et intelligente

SHANGHAI, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a organisé un sommet sur le marché commercial intitulé « Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for SMEs » (S'associer aux partenaires pour accélérer la transformation intelligente des PME). Lors de ce sommet, Huawei a fait part de ses réalisations en matière de restructuration des capacités des systèmes de marketing, de service et de recherche et développement. Huawei a accéléré le développement du marché commercial et lancé plus de 20 nouveaux produits et solutions pour six industries afin d'aider les PME à réaliser leur transformation numérique et intelligente.

Bob Chen, Vice President of Huawei Enterprise BG and President of Commercial & Distribution Business, delivered an opening speech at the summit. Huawei launches 20 new products and solutions to accelerate intelligence for SMEs in the commercial market.

Au cours du premier semestre 2023, Huawei a enregistré une forte croissance du nombre de partenaires et de clients, ainsi que du chiffre d'affaires global sur le marché commercial. Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG et président de Commercial & Distribution Business, a déclaré que grâce au soutien des partenaires et des clients, Huawei a enregistré les premiers succès dans la transformation du marché commercial. Huawei améliorera continuellement les capacités des systèmes de marketing et de service, et optimisera les processus et les outils informatiques. L'entreprise va acquérir une connaissance approfondie des scénarios et des exigences des clients, et développer des produits et des solutions commercialisables basés sur les exigences des partenaires pour faciliter la vente, la livraison et l'exploitation et la maintenance.

Peter Zhang, directeur du département commercial de Huawei Enterprise BG, avec Cheng Jian, directeur général du domaine gouvernemental et d'entreprise de la gamme de produits Huawei Datacom, Liu Yue, directeur de l'accès optique gouvernemental et d'entreprise de la gamme de produits optiques Huawei, Ge Qiancheng, directeur du développement de l'industrie du stockage de données Huawei, et Fu Jie, directeur des partenaires de collaboration intelligents Huawei, a lancé plus de 20 nouveaux produits et solutions commercialisables pour des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé, les complexes commerciaux, la fabrication, les FAI et les PME.

L'avenir, c'est maintenant. Huawei invite d'autres partenaires à se joindre à nous. Avec des produits et des solutions commercialisables, des plateformes informatiques et des organisations et des équipes fortes, nous pouvons conjointement soutenir la transformation numérique et intelligente des PME et obtenir des résultats gagnant-gagnant sur le marché commercial.

Pour en savoir plus sur les solutions de Huawei destinées au marché commercial, cliquez sur : https://e.huawei.com/fr/industries/commercial-market .

