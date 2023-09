Huawei Acelera o Avanço do Mercado Comercial e Ajuda PMEs a Se Tornarem Digitais e Inteligentes

XANGAI, 25 de Setembro de 2023 /PRNewswire/-- Durante a Huawei Connect 2023, a Huawei realizou uma cúpula de mercado comercial chamada "Unindo Forças com Parceiros para Acelerar a Inteligência para PMEs". Nesta cúpula, a Huawei compartilhou suas conquistas na reestruturação das capacidades dos sistemas de marketing, serviço e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Isso acelerou o desenvolvimento do mercado comercial e lançou mais de 20 novos produtos e soluções para seis setores, ajudando as PMEs em sua transformação digital e inteligente.

Bob Chen, Vice-Presidente da Huawei Enterprise BG e Presidente de Negócios Comerciais e de Distribuição, fez um discurso de abertura na cúpula. (PRNewsfoto/Huawei) Huawei lança 20 novos produtos e soluções para acelerar a inteligência para PMEs no mercado comercial. (PRNewsfoto/Huawei)

Durante o primeiro semestre de 2023, a Huawei alcançou um crescimento em larga escala no número de parceiros e clientes, bem como no faturamento geral no mercado comercial. Bob Chen, Vice-Presidente da Huawei Enterprise BG e Presidente de Negócios Comerciais e de Distribuição, relatou que, graças ao apoio de parceiros e clientes, a Huawei alcançou conquistas iniciais na transformação do mercado comercial. A Huawei melhorará continuamente os recursos dos sistemas de marketing e serviço, e otimizará processos e ferramentas de TI. Ela obterá insights profundos nos cenários e requisitos dos clientes, e desenvolverá produtos e soluções comercializáveis com base nos requisitos dos parceiros para facilitar as vendas, a entrega, a operação e manutenção (O&M).

Peter Zhang, Diretor do Departamento de Negócios Comerciais da Huawei Enterprise BG, juntamente com Cheng Jian, Gerente Geral do Domínio de Governo e Empresas da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, Liu Yue, Diretor de Acesso Óptico de Governo e Empresas da Linha de Produtos Ópticos (Government and Enterprise Optical) da Huawei, Ge Qiancheng, Diretor de Desenvolvimento da Indústria de Armazenamento de Dados da Huawei, e Fu Jie, Diretor de Parcerias de Colaboração Inteligente da Huawei, lançaram mais de 20 novos produtos e soluções comercializáveis para indústrias como educação, saúde, complexos comerciais, manufatura, provedores de serviços de Internet (ISP) e pequenas e médias empresas (PME).

O futuro é agora. A Huawei dá as boas-vindas a mais parceiros para se juntarem a nós. Com produtos e soluções comercializáveis, plataformas de TI, organizações e equipes fortes, podemos apoiar em conjunto a transformação digital e inteligente de PMEs e obter resultados em que todos saem ganhando no mercado comercial.

Para saber mais sobre as soluções da Huawei para o mercado comercial, clique em: https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market.

