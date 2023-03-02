Huawei: Ускорение изменений и совместное формирование более умных зеленых финансов

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках Всемирного конгресса мобильных технологий 2023 года (MWC 2023) успешно проводится форум финансовой индустрии под названием «Ускорение изменений, совместное формирование более умных зеленых финансов». Финансовые клиенты и партнеры со всего мира собрались для обсуждения ускорения внедрения технологий и улучшения производительности инновационными способами.

Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance

В настоящее время мировая экономика столкнулась с новой нормой. Финансовый сектор претерпевает новые изменения. Как ускорить внедрение новых технологий и повысить производительность инновационными способами? Главный исполнительный директор подразделения цифровых финансовых услуг Huawei Джейсон Цао заявил следующее: «Вы поймете, если изучите тенденцию, будете мудры, если последуете за ней, и станете победителем, если адаптируетесь к ней». Huawei стремится ускорить внедрение технологий в шести областях, включая переход от транзакций к цифровому взаимодействию, разработку облачных приложений и данных, развитие инфраструктуры до MEGA, индустриализацию применения данных и искусственного интеллекта, совершенствование анализа данных в реальном времени и переход к передовому мозгу на базе искусственного интеллекта. Таким образом, мы помогаем финансовым клиентам ускорять изменения, повышать производительность инновационными способами, обеспечивать ее видимость и ускорять развитие в будущем.

Для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения качества обслуживания компания Huawei сотрудничает с партнерами в целях быстрого создания суперплатформ приложений с использованием общедоступного облака SaaS, стимулируя разработку более гибких и легкоадаптируемых цифровых продуктов. Благодаря новым режимам привлечения, обслуживания и взаимодействия с клиентами, Huawei помогает финансовым учреждениям существенно сократить затраты на привлечение клиентов, ускоряя бизнес-трансформацию от транзакций к цифровому взаимодействию. Комплексная мобильность и интеллектуальность финансовых услуг ускоряют модернизацию основных приложений и данных, воплощая разработку облачных приложений в реальность. Huawei использует высоконадежную инфраструктуру, облачные технологии, базу данных GaussDB и механизм миграции данных, чтобы помочь Почтово-сберегательному банку Китая (PSBC) реформировать его основные системы и обслуживать 650 миллионов розничных пользователей в облачном режиме.

Данные и искусственный интеллект становятся все более инклюзивными, охватывая все сценарии и процессы обслуживания. Компания Huawei работает над созданием одной из ведущих систем интеллектуальной обработки данных, чтобы помочь банку China Merchants Bank (CMB) в разработке облачной платформы данных. Эта интеллектуальная платформа улучшит процесс принятия решений и операционную деятельность банка CMB тремя способами: улучшение платформы, повышение эффективности и охват большего числа сценариев. Ускоренный анализ в режиме реального времени поддерживает использование данных всеми пользователями, раскрывает потенциал данных и позволяет быстрее развиваться бизнесу. Huawei непрерывно совершенствует модели NLP (обработка естественного языка), CV (компьютерное зрение), графики и вычислений, основанных на знаниях, охватывающие сотни миллиардов параметров. Благодаря повышенным вычислительным мощностям, универсальной платформе ИИ и оптимизированным моделям обработки больших данных Huawei ускоряет создание мощного ИИ-мозга, интегрирует ИИ в пользовательский опыт и продукты, а также расширяет возможности внедрения инноваций от отдельных сервисов до всего бизнес-процесса и пр., обеспечивая возможность внедрения инклюзивных инноваций.

Эти модернизированные облачные приложения непрерывно оптимизируют связи и точки контакта с пользователем. В то же время, благодаря совместному внедрению технологий хранения, вычислений, сетей и облачных систем Huawei ускоряет переход инфраструктуры к MEGA (от «Multi-domain Collaboration» — «многодоменное сотрудничество», «Experience» — «опыт», «Green» — «экологичность» и «Autonomous» — «автономность»). Это помогает финансовым учреждениям развивать цифровую инфраструктуру с высокой производительностью, доступностью, безопасностью, эффективностью обслуживания и устойчивостью.

Цифровизация — это будущее. Подразделение цифровых финансов Huawei глубоко погружается в финансовый сектор, принимая изменения и постоянные инновации. Компания адаптируется к текущим сценариям, сотрудничает с клиентами и партнерами, совершенствует сервис и предоставляет все более инновационные решения для ускорения внедрения новых технологий и повышения производительности инновационными способами в сфере зеленых, цифровых и интеллектуальных финансов.

До настоящего времени компания Huawei обслужила более 2500 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, включая 50 из 100 крупнейших банков мира. Более подробная информация о цифровых финансовых решениях Huawei представлена на сайте по адресу: https://e.huawei.com/en/industries/finance

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