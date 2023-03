Huawei: Acelerar mudanças, moldando juntos finanças mais ecológicas e inteligentes.

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Um fórum do setor financeiro intitulado "Acelerar mudanças, moldando juntos finanças mais ecológicas e inteligentes" é realizado com sucesso durante o Mobile World Congress de 2023 (MWC 2023). Clientes e parceiros financeiros globais se reuniram para discutir a aceleração da aplicação tecnológica e o avanço inovador da produtividade.

A economia global agora se depara um novo modelo. O setor financeiro está vendo novas mudanças. Como aceleramos a aplicação de novas tecnologias e melhoramos de forma inovadora a produtividade? Como Jason Cao, CEO da Huawei Global Digital Finance, disse: "Você entenderá se estudar a tendência, será sábio se seguir a tendência e será um vencedor se você se adaptar à tendência". A Huawei se esforça para acelerar a aplicação de tecnologia em seis áreas, incluindo a mudança da transação para o engajamento digital, o desenvolvimento de aplicativos e dados nativos da nuvem, a evolução da infraestrutura para a MEGA, a industrialização de dados e a aplicação de IA, a melhoria da análise de dados em tempo real e a mudança para um cérebro de IA de ponta. Dessa forma, ajudamos clientes financeiros a acelerar mudanças, melhorar de forma inovadora a produtividade, tornar a produtividade visível e acelerar a evolução em direção ao futuro.

Para otimizar a interação e a experiência do cliente, a Huawei trabalha com parceiros para construir rapidamente plataformas de super aplicativos com nuvem pública SaaS, impulsionando o desenvolvimento de produtos digitais mais flexíveis e ágeis. Com novos modos de aquisição, serviço e interação de clientes, a Huawei ajuda as instituições financeiras a reduzir significativamente os custos de aquisição de clientes, acelerando a transformação dos negócios da transação para o engajamento digital. A mobilidade e a inteligência abrangentes dos serviços financeiros aceleram a modernização de aplicativos e dados essenciais, trazendo o desenvolvimento nativo de nuvem em realidade. A Huawei utiliza infraestrutura altamente confiável, nuvem, GaussDB e migração de dados para ajudar a Postal Savings Bank of China (PSBC) a reformar seus sistemas centrais e atender 650 milhões de usuários de varejo de forma nativa da nuvem.

Dados e IA estão se tornando cada vez mais inclusivos, abrangendo todos os cenários e processos de serviço. A Huawei está empenhada em construir uma solução líder de inteligência de dados para ajudar a China Merchants Bank (CMB) a desenvolver a plataforma de dados nativa de nuvem. Esta plataforma inteligente vai aprimorar a tomada de decisões e as operações comerciais da CMB de três maneiras: uma plataforma melhor, eficiência aperfeiçoada e abrangendo mais cenários. A análise acelerada em tempo real dá suporte ao uso de dados de todos, libera o poder dos dados e permite um crescimento mais rápido dos negócios. O Huawei melhora continuamente os modelos de NLP (Processamento de Linguagem Natural), CV (visão computacional), gráfico e computação de conhecimento que envolvem centenas de bilhões de parâmetros. Com mais poder computacional, uma plataforma unificada de IA e modelos de big data otimizados, a Huawei acelera a construção de um poderoso cérebro de IA, integra IA à experiência do usuário e produtos e estende as inovações de serviços únicos para todo o processo de negócios e mais, permitindo a inovação inclusiva.

Esses aplicativos nativos da nuvem modernizados otimizam continuamente as conexões do usuário e os pontos de contato. Enquanto isso, por meio da inovação colaborativa de tecnologias de armazenamento, computação, rede e nuvem, a Huawei acelera a evolução da infraestrutura para a MEGA (Colaboração Multidomínio, Experiência, Verde e Autônoma). Isso ajuda as instituições financeiras a desenvolver infraestrutura digital com alto desempenho, disponibilidade, segurança, eficiência O&M e sustentabilidade.

A digitalização é o futuro. A Huawei Digital Finance adota mudanças e inovação contínua à medida que mergulha profundamente no setor financeiro. Ela se adapta aos cenários em questão, se une a clientes e parceiros, aprimora os recursos de serviços e oferece soluções cada vez mais inovadoras para acelerar a aplicação de novas tecnologias e melhorar de forma inovadora a produtividade para finanças verdes, digitais e inteligentes.

Até agora, a Huawei atendeu mais de 2.500 clientes financeiros em mais de 60 países e regiões, incluindo 50 dos 100 maiores bancos do mundo. Para mais informações sobre as soluções de finanças digitais da Huawei, por favor, acesse: https://e.huawei.com/en/industries/finance

FONTE Huawei

