Huawei, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда запускают проект «Зеленое образование»

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Huawei

07 Dec, 2023, 14:03 ET

Huawei, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда запускают инициативу «Зеленое образование» для стимулирования усилий по защите климата

БАНГКОК, 7 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда объявили о стратегическом партнерстве в рамках инициативы «Зеленое образование», направленной на информирование молодежи и населения страны в целом о важности мер по защите климата и поощрение к участию в этой деятельности.

Инициатива охватывает три направления:

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Huawei, UNESCO and Ministry of Education Launch Green Education Initiative to Drive Climate Action in Thailand
Students on board at Huawei Digital Bus
Students on board at Huawei Digital Bus

  • «Зеленые» школы: содействие безопасности водных ресурсов, использованию экологически чистой энергии, производству биомассы и утилизации отходов в образовательных учреждениях.
  • «Зеленые» навыки: развитие у учащихся, педагогов и местных жителей навыков, способствующих повышению экологической ответственности и устойчивости.
  • «Зеленые» сообщества: взаимодействие с местными сообществами для повышения осведомленности населения и продвижения экологичного поведения за рамками образовательной среды.

Компания Huawei, действующая в рамках своей инициативы TECH4ALL, и ЮНЕСКО готовятся к разработке экологических программ и решений, охватывающие эти три направления, в партнерстве с Министерством образования Таиланда. Такие программы включают проекты внедрения цифровых энерготехнологий для школ, проведение тренингов по «зеленой» энергетике для учащихся, использование «цифрового автобуса» для обучения цифровой грамотности и осуществление мер по защите климата, особенно в сельских и отдаленных районах Таиланда.

ЮНЕСКО определяет «экологизацию» как распространение знаний и практических методов, которые являются более экологически ответственными и способствуют рациональному использованию природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.

«Мы на полпути к реализации целей устойчивого развития, и предстоит еще много работы. В одиночку это не под силу никому, включая Организацию Объединенных Наций, — сказала Киримоке Дроллетт (Kirimoke Drollett), административный директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, на стартовом мероприятии в провинции Накхон Найок (Nakhon Nayok). — Нам необходимо принять срочные и ускоренные меры для возвращения реализации ЦУР в нужное русло, и наше партнерство придаст новый импульс усилиям по борьбе с изменением климата за счет «зеленого» образования. ЮНЕСКО гордится тем, что поддерживает Таиланд в деле экологизации и обеспечения светлого будущего для всего общества».

Таиланд объявил о сокращении выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году и анонсировал дорожную карту по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для реализации этих целей необходимо интенсивно развивать солнечную энергетику как важнейший источник энергии. В Таиланде мощность солнечных электростанций в настоящее время составляет 2.633 мегаватта, а к 2037 году ожидается выйти на уровень 14.864 мегаватт.

Инициатива «Зеленое образование» означает совместное обязательство по расширению роли молодежи, сообществ и других заинтересованных сторон в борьбе с изменением климата. Департамент по стимулированию обучения (DOLE) при Министерстве образования Таиланда будет поддерживать обучение на протяжении всей жизни для людей всех возрастов и обеспечивать охват инициативой сообществ, которые нуждаются в ней больше всего.

«Я счастлив и горд, что работаю с ЮНЕСКО и представительством Huawei в Таиланде над совместным продвижением проектов «зеленой школы» и «зеленого образования» в этой стране. Эта инициатива соответствует Закону о стимулировании обучения — ключевой инициативы 2566 (2023) года, целью которой является создание для людей любого пола, возраста и профессии возможности учиться где угодно и когда угодно с помощью цифровых технологий», — сказал доктор Чайпат Панватанасакул (Chaipat Panwatanasakul), эксперт по разработке учебных программ и директор Отдела стратегии и планирования Департамента по стимулированию обучения (DOLE) при Министерстве образования Таиланда.

Компания Huawei задействует свой технологический опыт в области цифровых и экологически чистых решений для поддержки этой инициативы.

«На протяжении последних 24 лет компания Huawei поддерживала курс Таиланда на осуществление инклюзивной и устойчивой цифровизации на пути к низкоуглеродному будущему на основе цифровых технологий. В жилых домах и на промышленных предприятиях Таиланда уже установлены инверторы для солнечных батарей Huawei общей мощностью, превышающей 5 ГВт. В рамках этого проекта «зеленого» образования Huawei поделится с партнерами своими технологическими инновациями в области цифровых энергетических решений и опытом создания потенциала в области обучения по «зеленой» энергетике. Совместно с ЮНЕСКО, Министерством образования и партнерами мы намерены поддержать дорожную карту Таиланда по достижению углеродной нейтральности и воспитанию местных инженерных кадров в области альтернативной энергетики», — сказал Бенджамин Лю (Benjamin Liu), директор Департамента кадровой политик Huawei в Таиланде.

Более 150 человек, включая представителей Регионального бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, местных чиновников, партнеров, преподавателей и учащихся, а также представителей местных сообществ, приняли участие в стартовом мероприятии в Таиланде. В рамках инициативы по расширению прав и возможностей местных сообществ несколько местных профессионально-технических училищ продемонстрировали свою сельскохозяйственную продукцию местного производства.

Об организации ЮНЕСКО

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она стремится к созданию справедливого, инклюзивного, мирного и открытого общества, опирающегося на знания. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт UNESCO Bangkok | UNESCO.

О Министерстве образования Таиланда

Министерство образования Таиланда работает над повышением качества образования и расширением образовательных возможностей для всего населения страны. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.moe.go.th.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2294265/Huawei_UNESCO_Ministry_Education_Launch_Green_Education_Initiative_Drive_Climate.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2294266/TULL8103.jpg

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