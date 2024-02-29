Huawei запускает решение по цифровизации медицины для ускорения инноваций здравоохранения

БАРСЕЛОНА, Испания (Barcelona, Spain), 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время форума MWC Barcelona 2024 компания Huawei официально представила свое решение для цифровизации медицинских технологий в рамках своих усилий по цифровому и интеллектуальному обновлению отрасли здравоохранения.

David Shi, Vice President of Huawei's ICT Marketing & Solution Sales

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу и продаже решений ИКТ Huawei, сказал: «Чтобы ускорить интеллектуальную модернизацию отрасли здравоохранения, Huawei как поставщик ИКТ создает безопасную и устойчивую цифровую основу для отрасли здравоохранения и помогает ей стать интеллектуальной». Он подчеркнул, что Huawei вместе с партнерами стремится помочь своим клиентам добиться успеха.

Тысячи изображений считываются за считанные секунды, ускоряя цифровое и интеллектуальное обновление медицинских технологий

Решение для цифровизации медицинских технологий фокусируется на патологии и медицинской визуализации. Решение имеет три конкурентных преимущества: Интеллектуальное предварительное чтение SmartCache, которое повышает эффективность чтения изображений и обеспечивает нулевую задержку при извлечении данных; разработанный Huawei-алгоритм сжатия, который экономит 30% памяти и 70% физического пространства, и синергия видеосети, которая поддерживает последовательную удаленную диагностику для развития иерархической диагностики и лечения.

Это решение применяется во многих медицинских учреждениях по всему миру. Huawei помогла больнице Жуйцзинь построить цифровое отделение интеллектуальной патологии, которое обеспечивает одновременный доступ к 1000+ патологическим разделам в течение одной секунды. Это улучшило скорость поиска в 80 раз. Huawei помогла Бюро здравоохранения района Лунган, Шэньчжэнь, построить региональную платформу медицинской визуализации. Она поддерживает взаимосвязь и обмен данными медицинских изображений между 12 больницами, доступ к отчетам об изображениях в одно нажатие и взаимное признание межбольничных обследований.

Глубокая интеграция сценарных технологий и инновационная модернизация трех решений

Huawei использует синергию «облако — сеть — периферия — устройство» для глубокого изучения сценариев обслуживания и модернизации трех основных решений.

Решение Smart Ward ориентировано на Wi-Fi, Интернет вещей и многодиапазонную конвергенцию в одной сети для поддержки сбора данных для более чем 400 терминалов, обеспечивая высококачественную диагностику и лечение.

Решение Smart Hospital Campus использует цифровую платформу для оптимизации подсистем операций на территории, обеспечивая интеллектуальные услуги по всем сценариям и усовершенствованные операции E2E.

Решение One Hospital, Multiple Branches создает интегрированную ресурсную базу облачной сети для внедрения единого управления, а также диагностических и лечебных услуг одинакового качества в разных филиалах больниц.

На сегодняшний день Huawei обслуживает более 5000 больниц и медицинских учреждений в более чем 110 странах и регионах.

Для получения дополнительной информации посетите https://e.huawei.com/en/industries/healthcare

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350048/Huawei_David_Shi.jpg