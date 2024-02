Huawei lance la solution de numérisation de la technologie médicale pour accélérer l'intelligence dans les soins de santé

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a officiellement lancé sa solution de numérisation de la technologie médicale dans le cadre de ses efforts pour mener la mise à niveau numérique et intelligente de l'industrie de la santé.

David Shi, Vice President of Huawei's ICT Marketing & Solution Sales

David Shi, vice-président de la division ICT Marketing & Solution Sales de Huawei, a déclaré : « Pour accélérer la mise à niveau intelligente de l'industrie des soins de santé, Huawei, en tant que fournisseur de TIC, construit une base numérique sûre et durable pour l'industrie des soins de santé et l'aide à devenir intelligente. » Il a souligné qu'en collaboration avec ses partenaires, Huawei souhaite accompagner ses clients dans leur réussite.

Des milliers d'images lues en quelques secondes, pour accélérer la modernisation numérique et intelligente des services de technologie médicale

La solution de numérisation de la technologie médicale se concentre sur la pathologie et l'imagerie médicale. Elle présente trois avantages concurrentiels : la pré-lecture intelligente SmartCache, qui améliore l'efficacité de la lecture des images et permet d'obtenir une latence nulle lors de la récupération des données ; l'algorithme de compression développé par Huawei, qui permet d'économiser 30 % de l'espace de stockage et 70 % de l'espace physique ; et la synergie vidéo-réseau, qui prend en charge un diagnostic à distance cohérent afin de promouvoir un diagnostic et un traitement hiérarchiques.

Cette solution a été appliquée dans de nombreux établissements de soins de santé à travers le monde. Huawei a aidé l'hôpital Ruijin à construire un service de pathologie numérique intelligent, qui permet l'accès simultané à plus de 1 000 sections pathologiques en une seconde. La vitesse d'extraction a ainsi été multipliée par 80. Huawei a aidé le bureau de la santé du district de Longgang, à Shenzhen, à mettre en place une plateforme régionale d'imagerie médicale. Celle-ci permet l'interconnexion et le partage des données d'imagerie médicale entre 12 hôpitaux, l'accès en un clic aux rapports d'imagerie et la reconnaissance mutuelle des examens inter-hospitaliers.

Intégration approfondie de scénarios et de technologies et amélioration innovante de trois solutions

Huawei s'appuie sur la synergie cloud-réseau-périphérie-appareil pour approfondir les scénarios de service et mettre à niveau trois solutions majeures.

La solution de service intelligent s'appuie sur le Wi-Fi, l'IdO et la convergence multibande dans un seul réseau pour prendre en charge la collecte de données pour plus de 400 terminaux, offrant ainsi un diagnostic et un traitement de haute qualité.

La solution de campus hospitalier intelligent utilise la plateforme numérique pour rationaliser les sous-systèmes d'exploitation du campus, afin d'obtenir des services intelligents dans tous les scénarios et des opérations raffinées E2E.

La solution « un seul hôpital, plusieurs filiales » crée une base de ressources intégrées de pointe sur le cloud et en réseau pour mettre en œuvre une gestion unifiée ainsi que des services de diagnostic et de traitement de même qualité dans les différentes filiales de l'hôpital.

Jusqu'à présent, Huawei a desservi plus de 5 000 hôpitaux et institutions médicales dans plus de 110 pays et régions.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/en/industries/healthcare