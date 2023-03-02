Huawei выпускает серию обновленных портфельных решений для цифровой инфраструктуры

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Huawei

Mar 02, 2023, 13:39 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В 2022 году компания Huawei представила серию портфельных решений для центров обработки данных, кампуса, цифрового сайта и глобальных сетей. Таким образом, компания Huawei надеялась помочь государственным и корпоративным клиентам в ускорении и совершенствовании цифровой инфраструктуры, а также обеспечить цифровую трансформацию отрасли. На MWC 2023 Майкл Ма, президент отдела управления портфелем ИКТ-продуктов и решений Huawei, снова представит несколько обновленных портфельных решений клиентам по всему миру.

Система Portfolio Solutions, ориентированная на высокоценные отраслевые сценарии, планирует и согласовывает ключевые функции по всем продуктам для каждого сценария. Эти функции предварительно интегрированы и проверяются в решения, и каждое из них решает проблему общего типа во многих отраслях. По данным Майкл Ма, во время многократного высокоуровневого взаимодействия с клиентами на выставке MWC 2023, с момента выпуска компанией Huawei портфельных решений в июле 2022 г. ценность Portfolio Solutions постепенно росла по следующим трем аспектам с момента их применения на клиентской и партнерской стороне уже более полугода.

Во-первых, это помогло клиентам быстро запустить сервисы для ускорения успеха бизнеса. Основываясь на накоплении общих возможностей в нескольких высокоценных сценариях отрасли, в Portfolio Solutions формируются типичные конфигурации, ориентированные на сценарии, что снижает рабочую нагрузку на выбор продукции и разработку решений, а также сокращает время развертывания обслуживания.

Во-вторых, создайте современную техническую архитектуру, которая может эволюционировать в будущем. Портфельные решения обеспечивают дифференцированную конкурентоспособность на основе ведущих продуктов Huawei и эффективного сотрудничества между различными продуктами. Кроме того, благодаря открытой архитектуре и передовым технологиям модель Portfolio Solutions обеспечивает ведущую и непрерывную эволюцию цифровой инфраструктуры клиентов в будущем и совершенствует ROI.

В-третьих, простота развертывания, эксплуатации и технического обслуживания. Сложность ИКТ создает проблемы для строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Портфельные решения облегчают процесс развертывания на объекте за счет предварительной интеграции и верификации, а также предоставляют различные инструменты и шаблоны для повышения эффективности развертывания, эксплуатации и технического обслуживания.

На выставке MWC 2023 компания Huawei представит портфельные решения, включая высокопроизводительное решение для портфеля ресурсов, унифицированное решение для аварийного восстановления и Hyper-Converged Resource Pool Portfolio Solution в сфере центров обработки данных на выставках, Huawei Digital Transformation Summit и диалогах высокого уровня. Кроме того, в рамках Centralized Disaster Recovery Portfolio Solution компания Huawei представит технологию Multilayer Ransomware Protection (MRP) на основе сетевого взаимодействия и взаимодействия хранилищ, которая привлекла к себе большое внимание отрасли и значительно повысит надежность центров обработки данных. Huawei также представит портфолио решений, таких как конвергентная производственная сеть, упрощенная офисная сеть и интеллектуальная офисная конференция в кампусе. На этот раз Huawei официально выпустит модель Converged Production Network на основе ведущих продуктов IP+POL. Модель Converged Production Network отличается высокой надежностью, бесперебойным роумингом и промышленными устройствами, отвечающими требованиям к сети в многочисленных сценариях производства кампусов, и обеспечивает эффективные сети носителей для цифрового производства предприятий. В сфере WAN Huawei демонстрирует такие портфельные решения, как Industry WAN, ISP Fixed Network и Enterprise WAN. В отраслевой глобальной сети WAN используется комплексное решение OSU, обеспечивающее 100% физическую изоляцию, высокую надежность и низкую задержку. SRv6+FlexE слайсы используются для предоставления услуг в одной сети, удовлетворяя дифференцированным требованиям гарантии для разных услуг.

С 2023 г, с одной стороны, Huawei будет непрерывно оптимизировать портфельные решения на основе клиентских сценариев. С другой стороны, Huawei будет способствовать укреплению партнерских отношений и сотрудничества. Портфельные решения предварительно интегрированы в целях повышения конкурентоспособности решений и сокращения вторичных трудностей в области развития и инвестиций, создавая новые ценности для партнеров. На выставке MWC 2023 многие клиенты и партнеры достигли предварительной готовности к сотрудничеству с Huawei в области внедрения технологии Portfolio Solutions для построения цифровой инфраструктуры.

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