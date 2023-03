Huawei prezentuje serię zaktualizowanych pakietów rozwiązań dla infrastruktury cyfrowej

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W 2022 r. Huawei wprowadził na rynek serię pakietów rozwiązań dla centrów danych, kampusów, serwisów i WAN. Huawei miał nadzieję, że w ten sposób pomoże administracji rządowej i przedsiębiorstwom szybciej zbudować lepszą infrastrukturę cyfrową, a także przyczyni się do transformacji cyfrowej. Podczas kongresu MWC 2023 Michael Ma, prezes Działu Zarządzania Pakietami Produktów i Rozwiązaniami Informacyjno-Komunikacyjnymi, kolejny raz odda w ręce klientów z całego świata uaktualniony pakiet kompleksowych rozwiązań.

Pakiet rozwiązań służy tworzeniu wysokiej jakości scenariuszy branżowych, planowaniu i dostosowywaniu produktów do kluczowych zmiennych każdego scenariusza. Wszystkie funkcjonalności zostały wcześniej zintegrowane i zweryfikowane oraz przekształcone w rozwiązania, a każde z nich rozwiązuje najbardziej powszechne problemy poszczególnych branż. Zdaniem Michaela Ma, podczas wielokrotnych rozmów na wysokim szczeblu prowadzonych z klientami podczas kongresu MWC 2023 wykazano, że odkąd Huawei wprowadził pakiet rozwiązań w lipcu 2022 r., po ponad półtorarocznym użytkowaniu ich przez klientów i partnerów, korzyści z jego wprowadzenia stopniowo zaczęły się przekładać na wartość dodaną w trzech najważniejszych aspektach.

Po pierwsze, klienci uzyskali wsparcie w szybkim wdrażaniu usług, co pozwala przedsiębiorstwu szybciej odnieść sukces. Dzięki zintegrowaniu najbardziej popularnych funkcjonalności wymaganych w wysokiej jakości scenariuszach branżowych w pakiecie rozwiązań można tworzyć typowe konfiguracje ukierunkowane na dany scenariusz, co ogranicza obciążenie pracą związaną z doborem produktu i projektowaniem rozwiązania, a jednocześnie skraca czas potrzebny na wdrożenie usługi.

Po drugie, budowa architektury zaawansowanej technicznie, dającej możliwość rozbudowy w przyszłości. Pakiet rozwiązań, bazujący na flagowych produktach Huawei i efektywnej współpracy produktowej, pozwala na uzyskanie różnego stopnia konkurencyjności. Ponadto dzięki otwartej architekturze i zaawansowanym technologiom pakiet rozwiązań gwarantuje w przyszłości przełomową i ciągłą ewolucję cyfrowej infrastruktury klienta, a także wyższe zwroty z inwestycji klienta.

Po trzecie, łatwe wdrażanie oraz konserwacja i obsługa. Złożoność technologii informacyjno-komunikacyjnych jest wyzwaniem dla procesu budowy oraz konserwacji i obsługę. Pakiet rozwiązań ułatwia proces instalacji na miejscu dzięki wstępnej integracji i weryfikacji, a także oferuje szereg narzędzi i modeli poprawiających wdrożenie oraz konserwację i obsługę.

Na kongresie MWC 2023 podczas targów poświęconych centrom danych, Szczytu Transformacji Cyfrowej Huawei, a także debat wysokiego szczebla, Huawei zaprezentuje takie pakiety rozwiązań, jak pakiet dla wysoko wydajnych zasobów (ang. High-Performance Resource Pool Portfolio Solution), pakiet zunifikowanych rozwiązań dla planu przywrócenia gotowości do pracy po awarii (ang. Unified Disaster Recovery Portfolio Solution) oraz pakiet rozwiązań dla zasobów hiperkonwergentnych (ang. Hyper-Converged Resource Pool Portfolio Solution). Ponadto w ramach scentralizowanego pakietu rozwiązań dla planu przywrócenia gotowości do pracy po awarii (ang. Centralized Disaster Recovery Portfolio Solution) Huawei udostępni technologię wielowarstwowej ochrony przed oprogramowaniem szantażującym (ang. Multilayer Ransomware Protection, MRP) opartą na współpracy sieci i magazynu, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem branży i zdecydowanie zwiększy niezawodność centrów danych. Huawei zaprezentuje też pakiet takich rozwiązań, jak konwergentna sieć produkcyjna (ang. Converged Production Network), uproszczona sieć biurowa (ang. Simplified Office Network) oraz inteligentne sale konferencyjne (ang. Intelligent Office Conference), należące do rozwiązań dedykowanych dla kampusów. Tym razem Huawei oficjalnie zaprezentuje też zbieżną sieć produkcyjna opartą na przełomowych produktach IP+POL. Zbieżna sieć produkcyjna zapewnia dużą niezawodność, bezproblemowy roaming oraz obsługę urządzeń przesyłowych, a tym samym spełnia wymagania sieci wykorzystywanej w różnorodnych scenariuszach produkcyjnych, a także efektywne sieci nośne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w produkcji cyfrowej. W obszarze WAN Huawei zaprezentuje pakiet takich rozwiązań jak sieć WAN dla przemysłu (ang. Industry WAN), stała sieć ISP (ang. ISP Fixed Network) oraz sieć WAN dla przedsiębiorstw (ang. Enterprise WAN). Sieć WAN dla przemysłu opiera się na rozwiązaniu OSU typu end-to-end, gwarantującym 100% izolację fizyczną, wysoką niezawodność oraz niskie opóźnienie. Segmenty SRv6+FlexE wykorzystuje się do przesyłania usług za pośrednictwem pojedynczej sieci, a jednocześnie zaspokojenia zróżnicowanych wymagań różnorodnych usług.

W 2023 r. Huawei z jednej strony będzie dalej optymalizować pakiet rozwiązań w oparciu o scenariusze dostarczone przez klientów. Z drugiej zaś będzie umacniać współdziałanie i współpracę z partnerami. Pakiet rozwiązań poddano wstępnej integracji, aby zwiększyć konkurencyjność rozwiązania oraz ograniczyć problem pośrednio związane z ich opracowywaniem i inwestycjami oraz zapewnić partnerom nową wartość. Podczas kongresu MWC 2023 wielu klientów i partnerów wstępnie zgłosiło chęć nawiązania współpracy z Huawei w zakresie wykorzystania pakietu rozwiązań do budowy infrastruktury cyfrowej.

