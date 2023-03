Huawei lança uma série de Soluções de Portfólio atualizadas para infraestrutura digital

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 2022, a Huawei lançou série de Soluções de Portfólio para Data Center, Campus, Site Digital e WAN. Ao fazer isso, a Huawei esperava ajudar os clientes governamentais e empresariais a construir infraestrutura digital de forma mais rápida e melhor, além de permitir a transformação digital do setor. No MWC 2023, Michael Ma, presidente do departamento de gerenciamento e soluções de portfólio de produtos de TIC da Huawei, apresentará diversas Soluções de Portfólio atualizadas para clientes globais novamente.

As Soluções de Portfólio, orientadas para cenários de alto valor do setor, planejam e alinham os principais recursos em todos os produtos para cada cenário. Os recursos são pré-integrados e verificados em soluções, e cada uma das soluções resolve um tipo comum de problema em vários setores. De acordo com Michael Ma em várias ocasiões de comunicação com clientes de alto nível no MWC de 2023, desde que a Huawei lançou as Soluções de Portfólio em julho de 2022, o valor delas tem surgido gradualmente nos três aspectos a seguir desde sua aplicação no âmbito dos clientes e dos parceiros por mais de meio ano.

Em primeiro lugar, elas ajudam os clientes a lançar serviços rapidamente para acelerar o sucesso dos negócios. Com base no acúmulo de recursos comuns em vários cenários de alto valor do setor, configurações típicas orientadas para os cenários são formadas nas Soluções de Portfólio, reduzindo a carga de trabalho de seleção de produtos e design de soluções, além de encurtar o tempo de implantação do serviço.

Em segundo lugar, elas constroem uma arquitetura técnica avançada que pode evoluir no futuro. As Soluções de Portfólio criam competitividade diferenciada com base nos principais produtos da Huawei e na colaboração eficiente entre produtos. Além disso, com arquitetura aberta e tecnologias avançadas, as Soluçõesde Portfólio garantem a evolução líder e contínua da infraestrutura digital dos clientes no futuro e melhoram o retorno sobre o investimento (ROI) dos clientes.

Em terceiro lugar, elas facilitam a implementação e as operações e manutenção (O&M). A complexidade das tecnologias de TIC traz desafios para a construção e para O&M. As soluções de portfólio facilitam a implementação no local por meio da pré-integração e verificação e oferecem várias ferramentas e modelos para melhorar a implementação e a eficiência de O&M.

No MWC de 2023, a Huawei apresentará soluções de portfólio, como a Solução de Portfólio de Pool de Recursos de alto desempenho (High-Performance Resource Pool Portfolio Solution), Solução de Portfólio de Recuperação de Desastres Unificada (Unified Disaster Recovery Portfolio Solution) e Solução de Portfólio de Pool de Recursos Hiperconvergida (Hyper-Converged Resource Pool Portfolio Solution) no campo de data center em exposições, Cúpula de Transformação Digital da Huawei e diálogos de alto nível. Além disso, no âmbito da Solução de Portfólio de Recuperação de Desastres Centralizada (Centralized Disaster Recovery Portfolio Solution), a Huawei lançará a tecnologia Multilayer Ransomware Protection (MRP) com base na colaboração de rede e armazenamento, que atraiu muita atenção do setor e melhorará muito a confiabilidade dos data centers. A Huawei também exibirá Soluções de Portfólio como aRede de Produção Convergente (Converged Production Network), Rede de Escritório Simplificada (Simplified Office Network) e Conferência de Escritório Inteligente (Intelligent Office Conference) na área de campus. Desta vez, a Huawei também lançará oficialmente a Rede de Produção Convergente (Converged Production Network) com base nos principais produtos IP+POL. A Rede de Produção Convergente (Converged Production Network) apresenta alta confiabilidade, roaming contínuo e dispositivos de nível industrial, atendendo aos requisitos de rede em vários cenários de produção de campus e oferece redes de portadores eficientes para a produção digital das empresas. No campo de WAN, a Huawei apresenta soluções de portfólio como WAN do Setor (Industry Wan), Rede Fixa ISP (ISP Fixed Network) e WAN Empresarial (Entreprise WAN). O WAN do Setor utiliza a solução OSU de ponta a ponta, que apresenta isolamento físico de 100%, alta confiabilidade e baixa latência. As fatias SRv6+FlexE são usadas para prestar serviços em uma única rede, atendendo aos requisitos de garantia diferenciados para diferentes serviços.

Em 2023, por um lado, a Huawei otimizará continuamente as Soluções de Portfólio com base em cenários de clientes. Por outro lado, a Huawei fortalecerá a construção e a cooperação de parceiros. As Soluções de Portfólio são pré-integradas para melhorar a competitividade das soluções e reduzir as dificuldades de desenvolvimento secundário e o investimento, criando novo valor para os parceiros. No MWC 2023, muitos clientes e parceiros demonstraram disposição preliminar de cooperação com a Huawei em relação à introdução de Soluções de Portfólio para construção de infraestrutura digital.

