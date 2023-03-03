Huawei представляет четыре решения перехода к альтернативным источникам энергии

Mar 03, 2023, 02:38 ET
БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2023) в этом году компания Huawei провела свой саммит по электроэнергетике на тему «Поиск правильных технологий для обеспечения глобального энергетического перехода». Для решения проблем, с которыми сталкивается будущая электросеть, компания Huawei разработала четыре решения, включая Power Distribution IoT Solution. Дармаван Прасоджо, генеральный директор PT PLN и Никос Хациаргириу, член IEEE Life и член CIGRE Honorary представили и поделились тенденциями цифровой трансформации, передовыми практиками и опытом цифровой трансформации с клиентами, партнерами и международными средствами массовой информации по всему миру в целях содействия транснациональным энергетическим компаниям в цифровой форме.
На саммите главный операционный директор Huawei Electric Power Digitalization Business Unit Чжоу Haojie выступил с вступительной речью. Он также представил четыре новых решения и представил успешные методы разработки решений Huawei в сценариях электросетей.
- Решение для распределения питания IoT, ориентированное на архитектуру «облачных трубопроводов-периферийных устройств», состоит из двух подрешений: интеллектуальных и интегрированных TTUs и интеллектуальных распределительных помещений. Данное решение имеет такие функции, как осведомленность о данных, граничные вычисления и интеллектуальные приложения, удовлетворяющие требованиям к применению различных сценариев распределения питания и обеспечивающие безопасную, устойчивую и эффективную работу распределительной сети.
- Интеллектуальное решение для проверки подстанции исключает нагрузку на 70% при ручном осмотре за счет обнаружения статуса устройства в режиме реального времени и интеллектуального выявления потенциальных отказов. Данное решение помогает клиентам осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание подстанции без персонала или с наименьшим количеством персонала, повышая тем самым эффективность эксплуатации и технического обслуживания при одновременном снижении расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.
- Модель Electric Power Wireless Campus Solution помогает создавать сквозную, безопасную и надежную кампусную сеть для энергетических компаний. Она предоставляет высококачественные услуги доступа для мобильных офисов и инспекционных операций, сочетающие восприятие с коммуникацией и сокращение расходов на строительство сетей на 50%.
- Модель Intelligent Wind Power Network Solution дистанционно управляет оборудованием ветроэлектростанций в целях увеличения выработки электроэнергии, повышения эффективности управления и снижения рисков безопасности.
Дармаван Прасоджо особо отметил важнейшую роль технологий и экологических инициатив в обеспечении возможности PLN для достижения своих стратегических целей. «Используя технологические достижения и придерживаясь принципов устойчивого развития, PLN может ускорить переход к источникам энергии и повысить эффективность своего бизнеса, способствуя более чистому и устойчивому будущему», — сказал он в своем выступлении.
Заглядывая в будущее, Huawei будет сотрудничать с партнерами по экосистеме для разработки более интеллектуальных решений в области электроэнергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности электроэнергетики в обеспечении безопасности, повышении эффективности и экологически чистом и низкоуглеродном развитии. Наша цель - проложить цифровой путь для глобального перехода к альтернативным источникам энергии и достижения целей углеродной нейтральности.
Более подробная информация о решениях Huawei по цифровизации электропитания представлена на сайте: https://e.huawei.com/en/industries/grid
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SOURCE Huawei
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