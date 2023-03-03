Huawei представляет четыре решения перехода к альтернативным источникам энергии

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2023) в этом году компания Huawei провела свой саммит по электроэнергетике на тему «Поиск правильных технологий для обеспечения глобального энергетического перехода». Для решения проблем, с которыми сталкивается будущая электросеть, компания Huawei разработала четыре решения, включая Power Distribution IoT Solution. Дармаван Прасоджо, генеральный директор PT PLN и Никос Хациаргириу, член IEEE Life и член CIGRE Honorary представили и поделились тенденциями цифровой трансформации, передовыми практиками и опытом цифровой трансформации с клиентами, партнерами и международными средствами массовой информации по всему миру в целях содействия транснациональным энергетическим компаниям в цифровой форме.

Zhou Haojie, COO of Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, unveiles four new solutions at the summit. Darmawan Prasodjo, Chief Executive Officer of PT PLN is sharing how technology advancement and green movement enable the business towards PLN strategic goals

На саммите главный операционный директор Huawei Electric Power Digitalization Business Unit Чжоу Haojie выступил с вступительной речью. Он также представил четыре новых решения и представил успешные методы разработки решений Huawei в сценариях электросетей.

Решение для распределения питания IoT , ориентированное на архитектуру «облачных трубопроводов-периферийных устройств», состоит из двух подрешений: интеллектуальных и интегрированных TTUs и интеллектуальных распределительных помещений. Данное решение имеет такие функции, как осведомленность о данных, граничные вычисления и интеллектуальные приложения, удовлетворяющие требованиям к применению различных сценариев распределения питания и обеспечивающие безопасную, устойчивую и эффективную работу распределительной сети.

, ориентированное на архитектуру «облачных трубопроводов-периферийных устройств», состоит из двух подрешений: интеллектуальных и интегрированных TTUs и интеллектуальных распределительных помещений. Данное решение имеет такие функции, как осведомленность о данных, граничные вычисления и интеллектуальные приложения, удовлетворяющие требованиям к применению различных сценариев распределения питания и обеспечивающие безопасную, устойчивую и эффективную работу распределительной сети. Интеллектуальное решение для проверки подстанции исключает нагрузку на 70% при ручном осмотре за счет обнаружения статуса устройства в режиме реального времени и интеллектуального выявления потенциальных отказов. Данное решение помогает клиентам осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание подстанции без персонала или с наименьшим количеством персонала, повышая тем самым эффективность эксплуатации и технического обслуживания при одновременном снижении расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.

исключает нагрузку на 70% при ручном осмотре за счет обнаружения статуса устройства в режиме реального времени и интеллектуального выявления потенциальных отказов. Данное решение помогает клиентам осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание подстанции без персонала или с наименьшим количеством персонала, повышая тем самым эффективность эксплуатации и технического обслуживания при одновременном снижении расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Модель Electric Power Wireless Campus Solution помогает создавать сквозную, безопасную и надежную кампусную сеть для энергетических компаний. Она предоставляет высококачественные услуги доступа для мобильных офисов и инспекционных операций, сочетающие восприятие с коммуникацией и сокращение расходов на строительство сетей на 50%.

помогает создавать сквозную, безопасную и надежную кампусную сеть для энергетических компаний. Она предоставляет высококачественные услуги доступа для мобильных офисов и инспекционных операций, сочетающие восприятие с коммуникацией и сокращение расходов на строительство сетей на 50%. Модель Intelligent Wind Power Network Solution дистанционно управляет оборудованием ветроэлектростанций в целях увеличения выработки электроэнергии, повышения эффективности управления и снижения рисков безопасности.

Дармаван Прасоджо особо отметил важнейшую роль технологий и экологических инициатив в обеспечении возможности PLN для достижения своих стратегических целей. «Используя технологические достижения и придерживаясь принципов устойчивого развития, PLN может ускорить переход к источникам энергии и повысить эффективность своего бизнеса, способствуя более чистому и устойчивому будущему», — сказал он в своем выступлении.

Заглядывая в будущее, Huawei будет сотрудничать с партнерами по экосистеме для разработки более интеллектуальных решений в области электроэнергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности электроэнергетики в обеспечении безопасности, повышении эффективности и экологически чистом и низкоуглеродном развитии. Наша цель - проложить цифровой путь для глобального перехода к альтернативным источникам энергии и достижения целей углеродной нейтральности.

Более подробная информация о решениях Huawei по цифровизации электропитания представлена на сайте: https://e.huawei.com/en/industries/grid

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