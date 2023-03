Huawei wprowadza cztery rozwiązania w obszarze energii elektrycznej z myślą o globalnej transformacji energetycznej

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznej edycji targów Mobile World Congress (MWC 2023) firma Huawei zorganizowała Electric Power Summit (Szczyt Energetyczny), który odbywa się pod hasłem „Find the Right Technologies to Power Global Energy Transition" („Odnaleźć właściwe technologie napędzające globalną transformację energetyczną"). W odpowiedzi na wyzwania związane z sieciami elektroenergetycznymi przyszłości Huawei opracowała cztery rozwiązania. Jedno z nich bazuje na internecie rzeczy i dotyczy dystrybucji energii elektrycznej. W wydarzeniu wzięli udział Darmawan Prasodjo, dyrektor generalny indonezyjskiego przedsiębiorstwa PT PLN oraz Nikos Hatziargyriou, członek stały IEEE i członek honorowy CIGRE, którzy omówili główne trendy w zakresie transformacji cyfrowej, najlepsze praktyki oraz podzielili się doświadczeniem w tej dziedzinie z międzynarodowymi klientami, partnerami i światowymi mediami w celu wsparcia procesu cyfryzacji przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie.

Zhou Haojie, COO of Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, unveiles four new solutions at the summit. Darmawan Prasodjo, Chief Executive Officer of PT PLN is sharing how technology advancement and green movement enable the business towards PLN strategic goals

Zhou Haojie, dyrektor operacyjny pionu cyfryzacji sektora energetycznego w Huawei, wygłosił podczas szczytu przemówienie programowe. Przedstawił również cztery nowe rozwiązania oraz sprawdzone praktyki Huawei związane z sieciami elektroenergetycznymi.

Dystrybucja energii elektrycznej z wykorzystaniem internetu rzeczy, bazująca na architekturze „chmura-przewody-krawędź-urządzenie", która składa się z dwóch rozwiązań cząstkowych: inteligentnych i zintegrowanych terminali transformatorowych oraz inteligentnych rozdzielni. Rozwiązanie to obejmuje funkcje takie jak kompleksowy ogląd danych, przetwarzanie krawędziowe i inteligentne aplikacje, spełniając wymogi różnych scenariuszy dystrybucji energii elektrycznej oraz zapewniając bezpieczne, stabilne i wydajne działanie sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Inteligentna kontrola podstacji eliminuje 70% nakładów pracy związanych z kontrolą ręczną poprzez wykrywanie statusu urządzeń w czasie rzeczywistym i inteligentne identyfikowanie potencjalnych awarii. Rozwiązanie to pozwala klientom wdrażać bezobsługowe i niskoobsługowe systemy eksploatacji i konserwacji podstacji, zwiększając wydajność zadań i ograniczający koszty w tym zakresie.

Bezprzewodowy kampus energetyczny pozwala zbudować kompleksową, przyjazną dla ekosystemu, bezpieczną i niezawodną sieć kampusową dla przedsiębiorstw energetycznych. Zapewnia on wysokiej jakości usługi dostępowe dla biura mobilnego i prac kontrolnych, łącząc percepcję z komunikacją i istotnie (o 50%) ograniczając koszty budowy sieci.

Inteligentna sieć energii wiatrowej pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami na farmie wiatrowej, zwiększając produkcję energii i wydajność zarządzania oraz ograniczając zagrożenia.

Darmawan Prasodjo podkreślił kluczową rolę technologii i ekologicznych przedsięwzięć w realizacji strategicznych celi przez przedsiębiorstwo PLN. „Korzystając z rozwoju technologii i podążając ścieżką zrównoważonego rozwoju, PLN może przyspieszyć transformację energetyczną i poprawić wyniki działalności przy jednoczesnym wkładzie w budowanie bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości" - powiedział w przemówieniu.

W przyszłości Huawei będzie współpracować z partnerami w ramach ekosystemu nad tworzeniem inteligentniejszych rozwiązań energetycznych w celu zaspokajania rosnących potrzeb sektora energetycznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zwiększania wydajności oraz ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju. Naszym celem jest wytyczenie cyfrowej drogi globalnej transformacji energetycznej i realizacji celów dotyczących neutralności węglowej.

Więcej informacji na temat rozwiązań Huawei w zakresie cyfryzacji energetyki można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/industries/grid

