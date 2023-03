Huawei lança quatro soluções de energia elétrica para impulsionar a transição energética global

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No Mobile World Congress (MWC 2023) deste ano, a Huawei realizou sua Cúpula de Energia Elétrica com o tema "Encontre as tecnologias certas para impulsionar a transição energética global". Para enfrentar os desafios enfrentados pela rede elétrica futura, a Huawei desenvolveu quatro soluções, incluindo a Power Distribution IoT Solution. Darmawan Prasodjo, CEO da PT PLN, e Nikos Hatziargyriou, Fellow permanente da IAEE e membro honorário do CIGRE, estavam presentes e compartilharam tendências de transformação digital, melhores práticas e sua experiência de transformação digital com clientes globais, parceiros e mídia internacional, com o objetivo de ajudar as empresas de energia globais a se tornarem digitais.

Zhou Haojie, COO da Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, revela quatro novas soluções na cúpula. (PRNewsfoto/Huawei) Darmawan Prasodjo, CEO da PT PLN, mostra como o avanço da tecnologia e o movimento verde permitem que o negócio atinja as metas estratégicas da PLN (PRNewsfoto/Huawei)

Zhou Haojie, COO da unidade de negócios Electric Power Digitalization da Huawei, fez um discurso de abertura na cúpula. Ele também revelou quatro novas soluções e apresentou as práticas bem-sucedidas de soluções Huawei em cenários de rede elétrica.

A Power Distributipon IoT Solution centrada na arquitetura "nuvem-pipeline-ponta-dispositivo" consiste em duas sub-soluções: TTUs inteligentes e integradas e salas de distribuição de energia inteligente. A solução tem funções como conscientização de dados, processamento de ponta e aplicações inteligentes, atendendo aos requisitos de aplicação de vários cenários de distribuição de energia e garantindo operações seguras, estáveis e eficientes da rede de distribuição de energia.

A Intelligent Substation Inspection Solution elimina 70% da carga de trabalho de inspeção manual detectando o status do dispositivo em tempo real e identificando de forma inteligente possíveis falhas. A solução ajuda os clientes a implementar O&M de subestações sem funcionários e com menos funcionários, melhorando assim a eficiência de O&M, ao mesmo tempo em que reduz os custos de O&M.

A Electric Power Wireless Campus Solution ajuda a construir uma rede de campus de ponta a ponta, segura e confiável para empresas de energia. Ela oferece serviços de acesso de alta qualidade para operações em escritório móvel e de inspeção, integrando percepção com comunicação e reduzindo os custos de construção da rede em 50%.

A Intelligent Wind Power Network Solution gerencia remotamente equipamentos de parques eólicos para aumentar a produção de energia, melhorar a eficiência da gestão e reduzir os riscos de segurança.

Darmawan Prasodjo destacou o papel crucial da tecnologia e das iniciativas ecológicas para permitir que a PLN atinja seus objetivos estratégicos. "Ao alavancar os avanços tecnológicos e adotar a sustentabilidade, a PLN pode acelerar a transição energética e melhorar seu desempenho nos negócios, ao mesmo tempo em que contribui para um futuro mais limpo e sustentável", disse ele no discurso.

Olhando para o futuro, a Huawei trabalhará com parceiros do ecossistema para desenvolver soluções de energia mais inteligentes para atender aos crescentes requisitos do setor de energia elétrica para garantia de segurança, melhoria de eficiência e desenvolvimento verde e de baixo carbono. Nosso objetivo é pavimentar um caminho digital para a transição energética global e atingir as metas de neutralidade de carbono.

Para mais informações sobre as soluções de digitalização de energia da Huawei, acesse: https://e.huawei.com/en/industries/grid

