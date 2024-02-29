Huawei выпускает технический документ по кампусным сетям 10 Гбит/с при поддержке WBA

— Ориентированность на опыт, ускорение продвижения по пути цифровизации и интеллектуализации

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 компания Huawei выпустила технический документ по созданию высококачественных кампусных сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/с при поддержке Альянса беспроводной широкополосной связи (Wireless Broadband Alliance, WBA) на саммите «ИнтеллектуалHuaweiьная облачная сеть Huawei, ускорение промышленного интеллекта». Технических документ излагает философию создания кампусных сетей, ориентированных на опыт, и подробно разъясняет, как высококачественное решение CloudCampus со скоростью передачи данных 10 Гбит/с от компании Huawei обеспечивает улучшение пользовательского опыта по трем направлениям — беспроводная связь, приложения и эксплуатация и техническое обслуживание (O&M) — для ускорения продвижения предприятий по пути к цифровизации и интеллектуализации.

Releasing the High-Quality 10 Gbps Campus Network Construction White Paper

Опираясь как на технологии, так и на приложения, предприятия видят три основных изменения в ходе своей цифровой и интеллектуальной трансформации: полностью беспроводные терминалы, гарантированные приложения и интеллектуальная организация O&M. Чтобы идти в ногу с этими изменениями, кампусные сети должны изменить вектор своего развития, сосредоточившись не на связи, а на пользовательском опыте. Huawei решает эту задачу, запустив ориентированное на опыт высококачественное решение CloudCampus со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, которое улучшает пользовательский опыт по следующим трем направлениям:

Улучшение взаимодействия с беспроводным интерфейсом . Универсальный модуль Wi-Fi 7 от Huawei является первым в отрасли, облегчающим модернизацию беспроводных сетей. Подтвержденная скорость передачи данных для отдельного терминала составляет до 4,33 Гбит/с, что вдвое больше, чем у Wi-Fi 6E. Сверхбольшие файлы загружаются за считанные секунды. Эксклюзивная конвергентная технология планирования значительно повышает эффективность одновременной работы и поддерживает 30-канальные сеансы VR с разрешением 4K без развития головокружения.

. Универсальный модуль Wi-Fi 7 от Huawei является первым в отрасли, облегчающим модернизацию беспроводных сетей. Подтвержденная скорость передачи данных для отдельного терминала составляет до 4,33 Гбит/с, что вдвое больше, чем у Wi-Fi 6E. Сверхбольшие файлы загружаются за считанные секунды. Эксклюзивная конвергентная технология планирования значительно повышает эффективность одновременной работы и поддерживает 30-канальные сеансы VR с разрешением без развития головокружения. Улучшение взаимодействия с приложениями . Эксклюзивное решение для обеспечения качества работы с приложениями гибко распределяет трафик, создавая скоростные полосы, чтобы свести к нулю зависание изображения для ключевых приложений. Эксклюзивное решение, гарантирующее VIP-качество взаимодействия, позволяет VIP-пользователям беспрепятственно работать на эксклюзивных сетевых полосах, ограждая их от любого влияния.

. Эксклюзивное решение для обеспечения качества работы с приложениями гибко распределяет трафик, создавая скоростные полосы, чтобы свести к нулю зависание изображения для ключевых приложений. Эксклюзивное решение, гарантирующее VIP-качество взаимодействия, позволяет VIP-пользователям беспрепятственно работать на эксклюзивных сетевых полосах, ограждая их от любого влияния. Улучшение качества эксплуатации и технического обслуживания. Первая в отрасли цифровая карта кампуса, которая представляет собой четырехмерную карту сетей, пользователей, терминалов и приложений, визуализирует процесс E2E и 10-кратно повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания. На основе прогнозирования пиков и спадов трафика может быть автоматически рекомендован оптимальный период энергосбережения, что на 30% повышает эффективность расходования и экономию энергии.

В техническом документе рассматриваются новые тенденции в области кампусных сетей и намечается направление развития кампусных сетей для предприятий с целью ускорения их продвижения по пути к цифровизации и интеллектуализации. По мере появления новых технологий и сценариев применения высококачественные кампусные сети со скоростью передачи данных 10 Гбит/с превратятся в важную инфраструктуру и станут предпочтительным выбором для предприятий.

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