Huawei выпускает технический документ по кампусным сетям 10 Гбит/с при поддержке WBA

News provided by

Huawei

29 Feb, 2024, 09:40 ET

— Ориентированность на опыт, ускорение продвижения по пути цифровизации и интеллектуализации

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 компания Huawei выпустила технический документ по созданию высококачественных кампусных сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/с при поддержке Альянса беспроводной широкополосной связи (Wireless Broadband Alliance, WBA) на саммите «ИнтеллектуалHuaweiьная облачная сеть Huawei, ускорение промышленного интеллекта». Технических документ излагает философию создания кампусных сетей, ориентированных на опыт, и подробно разъясняет, как высококачественное решение CloudCampus со скоростью передачи данных 10 Гбит/с от компании Huawei обеспечивает улучшение пользовательского опыта по трем направлениям — беспроводная связь, приложения и эксплуатация и техническое обслуживание (O&M) — для ускорения продвижения предприятий по пути к цифровизации и интеллектуализации.

Continue Reading
Releasing the High-Quality 10 Gbps Campus Network Construction White Paper
Releasing the High-Quality 10 Gbps Campus Network Construction White Paper

Опираясь как на технологии, так и на приложения, предприятия видят три основных изменения в ходе своей цифровой и интеллектуальной трансформации: полностью беспроводные терминалы, гарантированные приложения и интеллектуальная организация O&M. Чтобы идти в ногу с этими изменениями, кампусные сети должны изменить вектор своего развития, сосредоточившись не на связи, а на пользовательском опыте. Huawei решает эту задачу, запустив ориентированное на опыт высококачественное решение CloudCampus со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, которое улучшает пользовательский опыт по следующим трем направлениям:

  • Улучшение взаимодействия с беспроводным интерфейсом. Универсальный модуль Wi-Fi 7 от Huawei является первым в отрасли, облегчающим модернизацию беспроводных сетей. Подтвержденная скорость передачи данных для отдельного терминала составляет до 4,33 Гбит/с, что вдвое больше, чем у Wi-Fi 6E. Сверхбольшие файлы загружаются за считанные секунды. Эксклюзивная конвергентная технология планирования значительно повышает эффективность одновременной работы и поддерживает 30-канальные сеансы VR с разрешением 4K без развития головокружения.
  • Улучшение взаимодействия с приложениями. Эксклюзивное решение для обеспечения качества работы с приложениями гибко распределяет трафик, создавая скоростные полосы, чтобы свести к нулю зависание изображения для ключевых приложений. Эксклюзивное решение, гарантирующее VIP-качество взаимодействия, позволяет VIP-пользователям беспрепятственно работать на эксклюзивных сетевых полосах, ограждая их от любого влияния.
  • Улучшение качества эксплуатации и технического обслуживания. Первая в отрасли цифровая карта кампуса, которая представляет собой четырехмерную карту сетей, пользователей, терминалов и приложений, визуализирует процесс E2E и 10-кратно повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания. На основе прогнозирования пиков и спадов трафика может быть автоматически рекомендован оптимальный период энергосбережения, что на 30% повышает эффективность расходования и экономию энергии.

В техническом документе рассматриваются новые тенденции в области кампусных сетей и намечается направление развития кампусных сетей для предприятий с целью ускорения их продвижения по пути к цифровизации и интеллектуализации. По мере появления новых технологий и сценариев применения высококачественные кампусные сети со скоростью передачи данных 10 Гбит/с превратятся в важную инфраструктуру и станут предпочтительным выбором для предприятий.

Для получения дополнительной информации об этом техническом документе нажмите здесь.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349847/image.jpg 

Also from this source

Huawei bringt die Digitalisierungslösung für Medizintechnik auf den Markt, um die Intelligenz im Gesundheitswesen zu beschleunigen

Huawei bringt die Digitalisierungslösung für Medizintechnik auf den Markt, um die Intelligenz im Gesundheitswesen zu beschleunigen

Während des MWC Barcelona 2024 stellte Huawei offiziell seine Digitalisierungslösung für die Medizintechnik vor, die Teil seiner Bemühungen ist, die...

Huawei lance dix solutions de transformation industrielle numérique et intelligente, ainsi qu'une série de nouveaux produits phares

Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a accueilli le sommet sur la transformation industrielle numérique et intelligente de Huawei. Huawei a lancé dix...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Telecommunications Equipment

Image1

Networks

Image1

Networks

News Releases in Similar Topics