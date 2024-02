Huawei publie un livre blanc sur la construction d'un réseau de campus de haute qualité à 10 Gbps, soutenu par WBA

— Priorité à l'expérience, accélération de votre parcours numérique et intelligent

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress 2024, Huawei a publié son livre blanc sur la construction d'un réseau de campus de haute qualité à 10 Gbps, soutenu par WBA (Wireless Broadband Alliance), lors du sommet intitulé « Huawei Intelligent Cloud-Network, Accelerating Industrial Intelligence » (le réseau cloud intelligent de Huawei accélère l'intelligence industrielle). Ce livre blanc met en avant la philosophie de la construction d'un réseau de campus centré sur l'expérience ; il explique également comment la solution CloudCampus 10 Gbps de haute qualité de Huawei offre trois types d'amélioration de l'expérience : sans fil, application et opérations et maintenance (O&M), afin d'accélérer le développement du numérique et de l'intelligence dans les entreprises.

Releasing the High-Quality 10 Gbps Campus Network Construction White Paper

Sous l'impulsion des technologies et des applications, les entreprises constatent trois changements majeurs dans le cadre de leur transformation numérique et intelligente : des terminaux entièrement sans fil, des applications toujours assurées et des opérations de maintenance et d'entretien intelligentes. Pour suivre ces changements, les réseaux de campus doivent passer d'une approche centrée sur la connectivité à une approche centrée sur l'expérience. Huawei répond à cette demande en lançant le CloudCampus 10 Gbps de haute qualité centré sur l'expérience, qui se distingue par les trois types d'amélioration de l'expérience suivants :

Amélioration de l'expérience sans fil : le Wi-Fi 7 tous scénarios de Huawei est le premier de l'industrie à faciliter l'amélioration des réseaux sans fil. Le débit testé d'un seul terminal peut atteindre 4,33 Gbps, soit deux fois plus que le Wi-Fi 6E. Des fichiers très volumineux peuvent être téléchargés en quelques secondes. La technologie exclusive de planification convergente améliore considérablement l'efficacité de la concurrence et prend en charge les cours de RV 4K à 30 canaux sans distorsion.

le Wi-Fi 7 tous scénarios de Huawei est le premier de l'industrie à faciliter l'amélioration des réseaux sans fil. Le débit testé d'un seul terminal peut atteindre 4,33 Gbps, soit deux fois plus que le Wi-Fi 6E. Des fichiers très volumineux peuvent être téléchargés en quelques secondes. La technologie exclusive de planification convergente améliore considérablement l'efficacité de la concurrence et prend en charge les cours de RV à 30 canaux sans distorsion. Amélioration de l'expérience des applications : la solution exclusive d'assurance de l'expérience des applications répartit le trafic de manière flexible pour créer des voies rapides afin de garantir l'absence de gel d'image pour les applications clés. La solution exclusive d'assurance de l'expérience VIP permet aux utilisateurs VIP de bénéficier de voies de réseau exclusives, ce qui garantit l'absence d'impact sur l'expérience des utilisateurs VIP.

la solution exclusive d'assurance de l'expérience des applications répartit le trafic de manière flexible pour créer des voies rapides afin de garantir l'absence de gel d'image pour les applications clés. La solution exclusive d'assurance de l'expérience VIP permet aux utilisateurs VIP de bénéficier de voies de réseau exclusives, ce qui garantit l'absence d'impact sur l'expérience des utilisateurs VIP. Amélioration de l'expérience O&M : la première carte numérique de campus de l'industrie, qui est une carte quadridimensionnelle des réseaux, des utilisateurs, des terminaux et des applications, permet de visualiser l'expérience E2E, multipliant ainsi l'efficacité O&M par 10. La période optimale d'économie d'énergie peut être automatiquement recommandée en fonction des prévisions de trafic, ce qui améliore l'efficacité énergétique et permet d'économiser 30 % d'énergie.

Ce livre blanc explore les nouvelles tendances en matière de réseaux de campus et définit l'orientation de l'évolution des réseaux de campus pour les entreprises afin d'accélérer leur parcours numérique et intelligent. Avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux scénarios d'application, les réseaux de campus de haute qualité à 10 Gbps deviendront une infrastructure importante et le choix préféré des entreprises.

