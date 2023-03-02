Huawei и партнеры на выставке MWC Barcelona 2023

Huawei и партнеры делятся своими идеями о том, как технологии обеспечивают цифровую инклюзивность и устойчивое развитие на выставке MWC Barcelona 2023

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ - После запуска инициативы TECH4ALL четыре года назад в 1-й день конференции Mobile World Congress (MWC) Barcelona MWC Barcelona компания Huawei и ее партнеры поделились новейшими идеями и практическими методами в отношении обеспечения цифровой интеграции и устойчивого развития в СМИ за круглым столом MWC Barcelona 2023.

Huawei and partners hold TECH4ALL media roundtable on Day 1 of MWC Barcelona 2023. Click the link (https://www.huawei.com/en/tech4all/publications/digital-inclusion) to download the Digital Inclusion special publication Huawei TECH4ALL booth at Hall1, MWC

«Все наши усилия с инициативой TECH4ALL были бы невозможны без использования технологий и партнерских отношений в качестве ключевых факторов, - заявил в своей вступительной речи президент ICT Marketing по Huawei Джеффри Чжоу. - «С момента запуска TECH4ALL более 600 школ по всему миру, более 220 000 учителей и учащихся K12 в отдаленных районах, безработная молодежь, женщины и пожилые люди, а также 46 заповедников воспользовались программой TECH4ALL. В перспективе мы продолжим внедрение инноваций и использование технологий вместе с нашими партнерами по всему миру для построения более инклюзивного и устойчивого цифрового мира для всех».

В конце своей речи Чжоу официально представил специальную публикацию TECH4ALL Digital Inclusion, в которой представлены различные концепции, стратегии и передовые методы международных экспертов и партнеров в 15 историях, представленных в трех разделах: «Анализ», «Технология в фокусе» и «Тематические исследования». В настоящее время эта специальная публикация готова для просмотра и скачивания на веб-сайте Huawei TECH4ALL.

Кроме того, на круглом столе представители UNESCO и глобальной NGO обсудили вопрос о том, как технологии помогают ускорить цифровую трансформацию образования и улучшить цифровые навыки, особенно для малообеспеченных групп населения в отдаленных и сельских районах. К их числу относятся обеспечение сетевого взаимодействия, повышение уровня цифровой грамотности и повышение квалификации, а также поддержка учебной программы STEAM посредством таких проектов, как Technology-enabled Open Schools для всех, DigiSchool и DigiTruck.

«Модели открытого цифрового обучения являются проявлением цифровой трансформации школьного образования. Это открытый подход к переосмыслению систем школьного образования, чтобы гарантировать, что школьное образование, включая изучение знаний, развитие навыков, воспитание ценностей и социальную заботу, будет обеспечено как в обычных, так и в чрезвычайных ситуациях», — сказал доктор Фэнчунь Мяо, руководитель отдела технологий и искусственного интеллекта в сфере образования UNESCO. «Модель UNESCO-Huawei project Technology-enabled Open Schools для всех оказывает революционное влияние на строительство и тестирование цифровых открытых школ в африканских странах. Проект непосредственно охватывает более 20 000 студентов и более 1 миллионов учителей в Гане, Эфиопии и Египте».

Партнер TECH4ALL Close the Gap описал ценность DigiTruck в обеспечении бесплатного обучения цифровым навыкам для удаленных сообществ в Африке.

«Мы сотрудничаем с Huawei в целях разработки и развертывания DigiTrucks в Африке в сельских и пригородных общинах, нацеленных на подготовку молодых людей из этих общин к цифровой работе будущего», – заявил Нгоса Мупела руководитель отдела бизнеса и инвестиций Close the Gap.

В рамках инициативы TECH4ALL технологии также способствуют устойчивому рациональному использованию природных ресурсов и защите биоразнообразия. Арно Симадом из Национального парка Несиедлера Се-Севинкеля в Австрии, изучил ключевую роль технологий в сохранении водно-болотных угодий, включая защиту биоразнообразия и изучение последствий изменения климата для экосистем.

Благодаря новой технологии, предоставляемой компанией Huawei и ее партнерами, мы впервые можем собирать звуковые данные круглосуточно и без выходных, одновременно с более чем 60 сайтов и анализировать их с помощью моделей искусственного интеллекта, предоставляемых Rainforest Connection. Это повышает эффективность исследований и управления в труднодоступных водно-болотных районах и позволяет проводить новые расследования», - заявил Арно Симадом, представляющий Национальный парк Несидлер Се-Севинкель.

Помимо круглого стола для прессы стенд Huawei TECH4ALL на выставке MWC Barcelona 2023 приглашает посетителей познакомиться с последним прогрессом в реализации проектов, реализуемых в рамках этой инициативы, и узнать о той важной роли, которую технологии и партнерства могут играть в обеспечении инклюзивности и устойчивого развития.

Информация об инициативе Huawei TECH4ALL

TECH4ALL - долгосрочная инициатива Huawei по внедрению цифровых технологий и план действий. Система TECH4ALL, поддерживаемая инновационными технологиями и партнерскими отношениями, предназначена для содействия инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт программы Huawei TECH4ALL https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012770/Huawei_partners_hold_TECH4ALL_media_roundtable_Day_1_MWC_Barcelona.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012771/Click_link_download_Digital_Inclusion_special_publication.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012772/image3.jpg

SOURCE Huawei